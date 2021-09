Uusien leirien tiukat turvatoimet ovat herättäneet arvostelua.

Leroksen uusi pakolaisleiri. Euroopan unioni on rahoittanut uusien, suljettujen pakolaisleirien rakentamista viidelle kreikkalaissaarelle 276 miljoonalla eurolla. Samoksen ja Leroksen lisäksi leirejä perustetaan Kosille, Chiosille ja Lesbosille.

Kreikassa avattiin lauantaina ensimmäinen ”suljettu” pakolaisleiri Samoksen saarella, kertoivat uutistoimistot. Kymmenet ihmisoikeusjärjestöt ovat arvostelleet uusia leirejä siitä, että niillä turvapaikanhakijoiden oikeudet vaarantuvat.

Uutta leiriä ympäröivät piikkilanka-aidat. Leirejä valvotaan muun muassa kameroilla ja sähkölukkoisilla ovilla. Leireillä on myös läpivalaisulaitteet ja pidätyskeskukset.

Euroopan unioni on rahoittanut uusien pakolaisleirien rakentamista viidelle kreikkalaissaarelle 276 miljoonalla eurolla. Samoksen lisäksi leirejä perustetaan Lerokselle, Kosille, Chiosille ja Lesbosille.

Samosin leiri on pilottihanke.

”Kontrolloitu malli siirretään asteittain kaikille saarille ja myös mantereelle Kreikkaa”, siirtolaisministeri Notis Mitarachi sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Kreikkalaisviranomaiset ovat puolustaneet uusia pakolaiskeskuksia sillä, että niissä on paremmat majoitusmahdollisuudet, juokseva vesi, vessat ja olosuhteet ovat turvallisemmat kuin nykyisillä surkeilla pakolaisleireillä. Esimerkiksi Samoksen leiri oli suunniteltu majoittamaan vain noin 700 pakola

i

sta, kun siellä pahimmillaan oli jopa kymmenkertaisesti turvapaikanhakijoita.

Maanantaina Samoksen leirillä olevat noin 600 turvapaikanhakijaa siirretään uusiin tiloihin ja vanha, olosuhteidensa vuoksi pahamaineinen leiri puretaan.

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan uusien leirien tiukat rajoitukset heikentävät turvapaikanhakijoiden mahdollisuuksia ja oikeuksia saada apua. Suljetut laitokset myös vaarantavat turvapaikanhakijoiden mielenterveyden, järjestöt pelkäävät.

Suljettuihin laitoksiin on puuttunut myös YK:n pakolaisjärjestö.

”Uusissa laitoksissa huolestuttavaa on niiden ’sulkeutuneisuus’. Turvapaikanhakijat tarvitsevat suojelua, he eivät ole rikollisia tai uhka yhteiskunnalle. He ovat ihmisiä, jotka tarvitsevat apua”, pakolaisjärjestön edustaja Mireille Girard sanoi Reutersin mukaan.

Kreikka oli pääväylä yli miljoonalle ihmiselle, jotka pyrkivät vuonna 2015 kohti Eurooppaa lähinnä Syyriasta, Irakista ja Afganistanista. Ääri-islamistisen Taleban-liikkeen nousu valtaan Afganistanissa on herättänyt jälleen pelkoja uudesta pakolaisaallosta kohti Eurooppaa.