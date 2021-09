Tulivuori on purkautunut Islannissa jo puoli vuotta, eikä Reykjavikin lähellä tapahtuvalle purkaukselle näy loppua

”Jostain varastosta näyttää vieläkin tulevan magmaa, joten tämä voi jatkua vielä pitkään”, geofyysikko Halldor Geirsson kertoo.

Sunnuntaina on kulunut kuusi kuukautta siitä, kun Fagradalsfjall-tulivuori alkoi purkautua. Purkaus jatkuu edelleen, ja kyseessä on pisin tulivuorenpurkaus Islannissa yli 50 vuoteen.

Asiasta kertoo uutitistoimisto AFP.

Fagradalsfjall sijaitsee noin 40 kilometrin päässä maan pääkaupunki Reykjavikin keskustasta. Purkauksesta onkin tullut suosittu turistinähtävyys, jota on käynyt viranomaisten mukaan ihailemassa jo 300 000 ihmistä.

Purkauksen hehkussa on paistettu jopa vaahtokarkkeja ja hot dogeja.

Purkauksen muodostama laavakenttä on saanut tulivuoren mukaan nimen Fagradalshraun, joka tarkoittaa laavan kaunista laaksoa. Tulivuoresta on valunut laavaa jo 143 kuutiometriä.

”Kuusi kuukautta on kohtuullisen pitkä purkaus”, tulivuoritutkija Thorvaldur Thordarson kertoo AFP:lle.

Fagradalsfjallin purkaus on siitä erityinen, että laavavirran voimakkuus on pysynyt melko tasaisena eli purkaus on jatkunut melko voimakkaana, sanoo geofyysikko Halldor Geirsson.

Hänen mukaansa Islannin tulivuorenpurkaukset alkavat hyvin aktiivisina, sitten laavavirta alkaa tyrehtyä ja loppuu.

Fagradalsfjall ei osoita hiljenemisen merkkejä.

Fagradalsfjallin purkaus on kuitenkin vielä kaukana Islannin kaikkien aikojen pisimmästä. Maan rannikolla sijaitsevalla Surtseyn saarella purkautui tulivuori lähes neljä vuotta marraskuusta 1963 kesäkuuhun 1967.

Turistit ihailivat laavakenttää syyskuun 15. päivä.