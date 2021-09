Köyhyyttä vastaan taistelemisen arvellaan olevan yksi Pacquiaon presidenttikampanjan pääteemoista.

Maailman menestyneimpiin kuuluva nyrkkeilijä Manny Pacquiao ilmoitti sunnuntaina asettuvansa ehdolle Filippiinien presidentinvaaleissa vuonna 2022. Asiasta kertoo uutistoimisto AFP.

”Nyt on aika – – olemme valmiita nousemaan haastamaan johtoa”, Pacquiao sanoi puheessaan, jonka hän piti hyväksyttyään ehdokkuuden.

Pacquiao edustaa samaa PDP-Laban-puoluetta kuin Filippiinien nykyinen presidentti, verisestä huumesodastaan tunnettu Rodrigo Duterte. Pacquiaon haara kuitenkin vastustaa Dutertea.

Pacquiaon on odotettu asettuvan presidenttiehdokkaaksi jo pitkään. Hän lähti mukaan maansa politiikkaan vuonna 2010 ja on toiminut kongressissa ja senaattorina.

Pacquiao on Filippiineillä kansallissankarin asemassa noustuaan köyhyydestä yhdeksi kaikkien aikojen menestyneimmistä ja rikkaimmista nyrkkeilijöistä. Pacquiao on esimerkiksi ainoa nyrkkeilijä, joka on voittanut maailmanmestaruuden kahdeksassa painoluokassa.

Köyhyyttä vastaan taistelemisen arvellaankin olevan yksi Pacquiaon presidenttikampanjan pääteemoista.

”Niille, jotka kysyvät pätevyydestäni: oletteko koskaan kokeneet nälkää?”, Pacquiao kysyi puolueensa tilaisuudessa.

”Oletteko koskaan kokeneet sitä, kun ei ole mitään syömistä, joutuu lainaamaan rahaa naapureilta tai odottamaan tähteitä ruokakojulla? Edessänne seisova Manny Pacquiao on köyhyyden muovaama.”

42-vuotias Pacquiao on jatkanut nyrkkeilyuraansa poliitikkouden rinnalla. Hän hävisi elokuussa kenties viimeisen ammattilaisottelunsa kuubalaista Yordenis Ugásia vastaan Las Vegasissa.