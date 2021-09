Suomalaispoliitikkojen suhtautuminen Venäjän kehitykseen pysyy käytännöllisenä.

Venäjän sunnuntaina päättyneet parlamenttivaalit eivät näytä muuttavan suomalaispoliitikkojen näkemystä Venäjän-suhteista mihinkään suuntaan. Näin siitä huolimatta, että vaaleja on arvioitu Venäjän oloissakin poikkeuksellisen epärehellisiksi ja väärennetyiksi.

Vaaleja on edeltänyt kahden vuoden jakso, jonka aikana Venäjän autoritaarinen kehitys on kiihtynyt entisestään. Perustuslakia on muutettu siten, että presidentti Vladimir Putin voi jatkaa maan johdossa käytännössä niin kauan kuin haluaa. Samalla todellisen opposition vaikutusmahdollisuudet on painettu olemattomiksi ja monet opposition edustajat ovat joko telkien takana tai lähteneet maasta.

”Suomi on aika hyvin selvinnyt suuren naapurinsa kanssa”, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) luonnehtii.

”Huolet on ilmaistu usein yhdessä EU:n kanssa, ennen kaikkea Krimin miehityksestä ja itä-Ukrainan sodasta. Toisaalta käytännön yhteistyötä on tehty siellä, missä sille tilaa on.”

Haavisto korostaa erityisesti arktisen alueen yhteistyötä, jota on jatkettu muun muassa mustan hiilen päästöjen vähentämiseksi ja alueen ydinjätteiden keräämiseksi.

”Venäjän politiikassa on vuosikymmenten mittaan tapahtunut kaikenlaista ja aina se vaan siinä naapurissa on”, Haavisto sanoo. ”Käytetään se yhteistyön tila, mikä löytyy eikä nöyristellä vaan pidetään yllä rehellistä puhetta puolin ja toisin.”

Suhteita on Haaviston mukaan syytä pitää yllä myös oppositioon, niin duumaan päästettyihin puolueisiin kuin päätöksenteosta syrjään työnnettyihinkin ryhmiin. Hän muistuttaa tavanneensa oppositioväkeä muun ”muassa Pietarissa helmikuussa ulkoministeri Sergei Lavrovin tapaamisen jälkeen.

Täytyy tietysti katsoa, ettei näillä ihmisille koidu yhteydenpidosta harmia”, Haavisto huomauttaa. ”Täytyy ottaa realiteetit huomioon.”

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan perussuomalainen puheenjohtaja Mika Niikko puolestaan huomauttaa, että vaalien myötä entisestään huonontuvat Venäjän ja EU:n välit voivat johtaa yhteyksien osittaiseen katkeamiseen.

”Eniten huolestuttaa, että Venäjä saattaa irtautua niin Etyj-yhteistyöstä kuin Euroopan neuvostostakin, se on se ensimmäinen ja keskeinen huoli”, Niikko sanoo. ”Ja Suomella tässä on EU-maista eniten etua valvottavanaan, että suhteet pysyisivät hyvinä.”

Mika Niikko eduskunnan istunnossa elokuussa.

”Pakotepolitiikka ei ole johtanut yhtään mihinkään”, Niikko jatkaa. ”Suomen täytyy ajatella ennen kaikkea omaa turvallisuuttaan niin, että kyetään samanaikaisesti yhteistyöhön EU:n kanssa yhteisten arvojen puolesta.”

Eduskunnan ja Venäjän duuman yhteiset tapaamiset on keskeytetty koronaepidemian vuoksi mutta yhteydenpitoon pitäisi Niikon mukaan palata heti, kun se tautitilanteen puolesta onnistuu.

”En näe mitään syytä ettei tapaamisia jatkettaisi. Yhteyttä pidetään niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Ainakin ulkoasianvaliokunta jatkaa yhteistyötä heti kun se on koronarajoitusten puolesta mahdollista.”

Yhteistyöhön Venäjän vallanpitäjiä vastustavan todellisen opposition kanssa Nikko suhtautuu varovasti.

”Onhan se tärkeää tuntea myös opposition näkemykset valtion kehityksestä ja tulevaisuudesta.”

Ulkoasianvaliokunnan keskustalainen jäsen Katri Kulmuni arvioi, että valtapuolue Yhtenäisen Venäjän aiempaa huonompi vaalimenestys voi pakottaa sen yhteistyöhön niin sanotun järjestelmäopposition kanssa.

”He joutuvat tekemään edes jonkinlaista yhteistyötä esimerkiksi kommunistien ja Vladimir Žirinovskin LDPR-puolueen kanssa.”

Katri Kulmuni eduskunnassa viime perjantaina.

”Luulen kuitenkin, että suomalaisten puolueiden yhteydet venäläisiin puolueisiin ovat aika vähäisiä, sieltä tuskin löytyy sopivaa osapuolta”, Kulmuni jatkaa. ”Liberaalipuolue Jabloko tai vihreät eivät ole edes parlamentissa. Ehkä jonkinlaisia yksittäisiä, alueellisia kontakteja heihin muodostuu.”

Duuman ulkopuolelle jätettyyn varsinaiseen oppositioon on Kulmunin mielestä yhteyttä syytä pitää.

”Kansalaisjärjestöjen yhteistyö on tärkeää. Toivon, että oppositio pystyisi yhteistyöhön keskenään ja vallanpitäjät sallisivat heille vaikuttamisen mahdollisuuden. Viime kädessä Venäjän muuttuminen on venäläisten ihmisten käsissä.”

Kulmuni sanoo, että pakotteiden pitää olla perusteltuja, kuten esimerkiksi Krimin miehityksen jälkeen asetetut pakotteet hänen mukaansa ovat.

”Samaan aikaan meillä on kuitenkin Venäjän kanssa esimerkiksi liikenne-, raja- ja ympäristöyhteistyötä, mikä on tärkeää. Naapurin kanssa joudutaan toimimaan. Vaikka naapurin puuhista ei pitäisi, ei se siitä mihinkään katoa.”