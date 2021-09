Yhdysvaltain, Britannian ja Australian välinen Aukus-turvallisuussopimus kiristää varsinkin ranskalaisten hermoja. Syynä ovat sukellusveneet: Ranska nimittäin menetti yli 50 miljardin euron kaupat, kun Yhdysvallat tarjoutui sopimuksen puitteissa auttamaan Australiaa kehittämään laivastolleen ydinsukellusveneitä.

Nimestään huolimatta nämä välineet eivät ole ydinaseita. Niiden polttoaineena käytetään ydinsähköä, jota tuottaa sukellusveneessä oleva ydinreaktori.

Tällaisen reaktorin polttoaineena toimii rikastettu uraani.

Ydinsukellusveneet eivät ole uusi keksintö. Maailman ensimmäinen ydinkäyttöinen sukellusvene oli Yhdysvaltain USS Nautilus. Se otettiin käyttöön vuonna 1954.

Maailman suurin yhä säännöllisessä käytössä oleva ydinsukellusvene on Venäjän laivastoon kuuluva neuvostoliittolaisvalmisteinen Dmitri Donskoi (TK-208). 175 metriä pitkä alus nähtiin Helsingin edustalla kesällä 2017.

Ydinsukellusvene Dimitri Donskoi matkasi venäläissaattueessa Helsingin edustalla kansainvälisellä merialueella heinäkuussa 2017. Takana matkaa turvasi ydinkäyttöinen taisteluristeilijä Pjotr Veliki.

Hyvää ydinteknologiassa on se, että sukellusvene voi toimia itsenäisesti polttoaineensa puolesta lähes loputtomiin. Dieselkäyttöisiä sukellusveneitä on tankattava välillä.

Dieselkäyttöiset sukellusveneet ovat yleensä hiljaisempia silloin kun ne toimivat akkusähkön varassa. Tämä etu kuitenkin menetetään silloin, kun akkuja ladataan ja koneet käyvät dieselillä. Dieselsukellusveneet ovat ydinsukellusveneitä pienikokoisempia ja soveltuvat tästä syystä paremmin mataliin vesiin.

Ydinpolttoaineella toimiva sukellusvene on omimmillaan pitkillä operaatioilla avomerellä – kunhan miehistöllä riittää ravintoa ja henkistä sietokykyä jopa viikkoja kestäviin vedenalaisiin matkoihin.

Britannian uusimmat, Astute-luokan ydinsukellusveneet viettävät komennuksella kolme kuukautta kerrallaan. Teknologialehti Wiredin 2017 julkaiseman artikkelin mukaan Astute-luokan alus voisi ainakin teoriassa seilata vaikka 25 vuotta.

Ranskan oli tarkoitus myydä Australialle paketti, jossa rakennetaan 12 dieselkäyttöistä sukellusvenettä. Kaupan lopullinen toteutuminen on venynyt vuosilla.

Ranskan ja Australian sopimus allekirjoitettiin vuonna 2016. Matkalla kustannukset alkoivat kasvaa alun perin sovituista, ja projektin aikataulut paukkua. Verkkolehti Politico muistutti, että Ranskan sukellusvenevalmistaja Naval Group myös hakkeroitiin ja sen Intiassa valmistettavien Scorpene-sukellusveneiden taistelukyvykkyyteen liittyviä tietoja varastettiin.

Hakkeroinnin jälkeen 2016 Australian puolustusministeriö painotti ranskalaisyhtiölle, että Australia edellyttää sukellusvenehankkeelta yhtä korkeaa turvatasoa kuin mitä Yhdysvallat pystyy tarjoamaan.

Toukokuussa 2018 otetussa kuvassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Australian tuolloinen pääministeri Malcolm Turnbull poseerasivat kuvaajille Australian laivaston Collins-luokan sukellusvene HMAS Wallerin kannella. HMAS Waller ei ole ydinsukellusvene.

Sunnuntaina Australian pääministeri Scott Morrison sanoi, ettei kaupan peruuntuminen voinut mitenkään tulla Ranskalle yllätyksenä.

”Minusta heillä on ollut kaikki syyt tietää ja ymmärtää, että meillä on ollut syviä ja vakavia huolia”, Morrison sanoi uutistoimisto AFP:lle ja huomautti, että hän oli itse nostanut huolet puheeksi Ranskan kanssa kuukausia aiemmin.

Australiaa ympäröi meri. Rantojen turvaaminen on sen puolustuksen kulmakivi. Tästä syystä sukellusveneet ovat Australialle tärkeitä.

Australian pääministerin kanslian ilmoituksesta ei käy tarkemmin ilmi, millaisia sukellusveneitä maa aikoo rakentaa.

Yhdysvaltain uusinta ydinsukellusveneluokkaa kutsutaan Virginia-luokaksi. Virginia-luokan ydinsukellusveneet ovat aluksia, joiden pituus vaihtelee 115 metristä 140 metriin. Niiden valmistus aloitettiin 2000 ja käyttöönotto 2004.

Virginia-luokan sukellusveneen aseistuksena on aluksesta riippuen sekä Tomahawk BMG-109 -ohjuksia että torpedoja. Eri aluksissa niitä saattaa olla eri määrä.

Varmuutta siitä, aikooko Yhdysvallat jakaa uusimman ydinsukellusveneteknologiansa kumppanin kanssa, ei ole. Näin muistuttaa esimerkiksi kansainvälinen analyysikeskus Institute For Strategic Studies.

Toisaalta Aukus-turvallisuussopimuksessa on osapuolena myös Britannia. Talouslehti Financial Times kertoi pian turvallisuussopimuksen allekirjoittamisen jälkeen, että Britannia on ryhtynyt kehittämään seuraavaa ydinsukellusveneluokkaansa. Valmista on tarkoitus olla aikaisintaan 2040-luvulla.

Myöskään FT:n mukaan ei toistaiseksi ole varmuutta siitä, millaista ydinsukellusvenemallia Australialle ryhdytään kehittämään. Voihan olla, että Yhdysvaltain lisäksi osaamistaan tarjoaa myös Britannia.

Britannian laivaston Astute-luokan alus HMS Audacious palaamassa Clyden laivastotukikohtaan huhtikuussa 2020.

Brittien tuoreinta teknologiaa edustaa Astute-luokka. Sen alukset ovat 97 metriä pitkiä ja ne ampuvat torpedojen lisäksi Tomahawk-risteilyohjuksia kuten Yhdysvaltain Virginia-luokan aluksetkin.

Tällä hetkellä Australian laivastolla on kuusi sukellusvenettä. Ne kuuluvat luokkaan nimeltä Collins ja ovat tulossa käyttöikänsä päähän lähivuosina. Collins-luokka ei muutenkaan enää edusta kovin modernia teknologiaa. 77 metriä pitkät alukset ovat dieselkäyttöisiä ja pystyvät toimimaan merellä korkeintaan 70 päivää.

Australian laivasto aikoo päivittää Collins-sukellusveneitään, jotta niiden elinkaarta voidaan jatkaa siihen asti kunnes jostain saadaan uusia.

