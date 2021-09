Rikersin vankilan turvallisuustilanne on niin huono, että osa vartijoista ei halua tulla töihin.

Brooklynin ja Bronxin välissä virtaavassa East Riverissä sijaitsevalla saarella seisoo New Yorkin häpeäpilkku, Rikersin vankila.

Rikersissa ovat istuneet rangaistustaan monet julkisuuden henkilöt ahdisteluskandaalissa ryvettyneestä elokuvatuottajasta Harvey Weinsteinista nyt jo edesmenneisiin rap-artistiin Tupac Shakuriin ja Sex Pistols -yhtyeen basistiin Sid Viciousiin.

Poikkeuksellisen huonot olot, väkivalta ja korruptio ovat tahranneet laitoksen mainetta pitkään, mutta koronaviruspandemian myötä tilanne on riistäytynyt käsistä, kertovat uutistoimistot ja muun muassa sanomalehti The New York Times.

Lehden mukaan virukseen on sairastunut yli 2 200 vankilan työntekijää, mikä on johtanut laajaan työvoimapulaan. Jäljellä olevien vartijoiden sairauspoissaolojen ehtoja lievennettiin, ja poissaolot ovat lisääntyneet 200 prosenttia. Moni myös yksin­kertaisesti jää pois töistä ilmoittamatta.

Yhden päivän aikana poissaoloja voi olla selvästi yli 2 000. Vankilan hallintopäällikön Vincent Schiraldin mukaan osa vartijoista käyttää sairauspoissaoloja hyväkseen saadakseen pitää ”rajattomasti lomia”.

Työntekijäliittojen mukaan vankila on työntekijöille liian vaarallinen ja töihin tulevat joutuvat tekemään kolminkertaisia vuoroja.

”Se alkoi koronaviruksesta ja lähti sitten täysin käsistä”, kommentoi Harlemin yleisen puolustus­asianajajan kanslian päällikkö Alice Frontier työvoimatilannetta The New York Timesille.

Vanginvartijoita Rikersin vankilassa. Seinässä lukee ”Lopeta toivominen, aloita tekeminen”.

Samalla väkivaltarikosten määrä New Yorkissa on kasvanut ja vankilassa on parhaillaan tuhansia vankeja enemmän kuin pandemian alkaessa.

Lopputulos on kaaos: pidätettyjä sullotaan päiväkausiksi pieniin suihkukoppeihin ja muihin väliaikaistiloihin, joissa ei ole vessaa eikä säännöllistä ruokatarjoilua. Asianajajaan ei saa yhteyttä, koska pidätettyjen tietoja ei saada syötettyä järjestelmään, uutistoimistot kertovat. Kyse on enimmäkseen ihmisistä, joita ei ole toistaiseksi tuomittu rikoksesta ja tulisi kohdella syyttöminä.

Varsinaisilla osastoilla jengit hallitsevat käytäviä ja päättävät muiden vankien liikkumisesta.

Omaiset pelkäävät vankien hengen puolesta. Tänä vuonna Rikersissa on kuollut kymmenen vankia, joista ainakin viisi teki itsemurhan. Itsensä vahingoittaminen on lisääntynyt selvästi.

Ilmakuva Rikersin vankila-alueesta talvella 2018.

Vankilassa vierailulla käyneet virkamiehet ja valtuutetut vaativat viime viikolla, että vankilan ”epäinhimillinen” tilanne ratkaistaan välittömästi.

”Todistin humanitaarista kriisiä, pahoin­pitelyn ja kaltoinkohtelun kauhutaloa”, kuvaili osavaltion virkamies Emily Gallagher uutistoimisto AFP:lle.

”Kaikkialla on roskia, mätänevää matoista ruokaa, torakoita, matoja suihkuissa, ulostetta ja virtsaa.”

Entinen vanki Johnny Perez kommentoi AFP:lle, että Rikersin olot ovat huonontuneet dramaattisesti. ”Siellä on villi länsi.”

Helpottaakseen tilannetta New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul allekirjoitti viime viikon perjantaina lakimuutoksen. Se vapauttaa Rikersista sellaiset vangit, jotka on vangittu teknisistä ehdonalaisrikkomuksista, kuten alkoholin tai huumausaineiden käytöstä tai valvojan tapaamisen väliin jättämisestä, The New York Times kertoo.

Muutos koskisi heti noin kahtasataa vankia.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat vedonneet tuomareihin, jotta he eivät lähettäisi ihmisiä Rikersiin kuolemanvaaraan, kunnes olot on saatu korjattua.

Lisäksi pormestari Bill de Blasio julkisti viime viikon tiistaina suunnitelmansa tilanteen korjaamiseksi. Vankilaan on tarkoitus palkata yksityisiä yrityksiä auttamaan kunnossapidossa ja työntekijöiden terveydenhuollossa. Lisäksi de Blasio päätti lomauttaa ne vartijat, jotka jättivät saapumatta töihin ilman lupaa.

Rikers tunnettiin väkivallan ja korruption pesänä jo ennen pandemiaa.

Vankila on päätetty sulkea vuonna 2026. Se on tarkoitus korvata useilla kaupungin laitamille perustettavilla uusilla vankiloilla.