Afganistanissa viime kuussa valtaan noussut Taleban on syyllistynyt lukuisiin ihmisoikeusloukkauksiin, ilmenee ihmisoikeusjärjestöjen tuoreesta selvityksestä.

Ääri-islamistinen Taleban on muun muassa tappanut siviilejä ja antautuneita sotilaita sekä estänyt humanitaarisen avun viemisen Panjshirin laaksoon, mikä on kansainvälisen oikeuden vastaista, kertoo Amnesty International tiedotteessa.

Lisäksi Taleban rajoittaa naisten oikeuksia, sananvapautta ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Liike on Amnestyn mukaan toistuvasti luvannut kunnioittaa afganistanilaisten ihmisoikeuksia, mutta selvitys osoittaa muuta.

”Ottaen huomioon vallitsevan pelon ilmapiiriin, mobiiliyhteyksien puutteen monilla alueilla sekä Talebanin aiheuttamat häiriöt internetliikenteessä, tämän selvityksen löydökset tarjoavat todennäköisesti vain välähdyskuvan siitä, mitä maassa tapahtuu”, sanoo Amnestyn Etelä-Aasian alueen apulaisjohtaja Dinushika Dissanayake tiedotteessa.

Ihmisoikeuksien puolustajat ovat kertoneet talebanien tekemistä pahoinpitelyistä sekä uhkailu- ja kiristyspuheluista.

”Afganistaniin jääneet ihmisoikeuspuolustajat ovat hengenvaarassa. Taleban pitää heitä vihollisina. Heidän toimistojaan ja kotejaan on ratsattu. Heidän kollegojaan on pahoinpidelty. Heidät on pakotettu piileskelemään pysyvästi. Heitä uhkaavat pidätykset, kidutus tai jotakin vielä pahempaa”, sanoo Kansainvälisen kidutuksen­vastaisen järjestön (OMCT) ihmisoikeuspuolustajatyön johtaja Delphine Reculeau tiedotteessa.

Myös selvitykseen haastatellut toimittajat ovat kertoneet talebanien tulleen etsimään heitä kotoa ja uhkailleen heitä. Taleban on myös ilmoittanut joillekin toimittajille, että nämä voivat työskennellä ainoastaan sharia-lain ja islamilaisten sääntöjen mukaisesti.

Viime viikkoina monet afganistanilaisnaiset ovat alkaneet käyttää burkaa, Amnesty kertoo.

Naiset välttelevät lähtemästä ulos ilman miespuolista saattajaa ja ovat luopuneet monista toimista välttääkseen väkivallan. Samaan aikaan naiset ympäri Afganistania ovat myös järjestäneet mielenosoituksia.

Järjestöt vetoavat YK:n ihmisoikeusneuvostoon, että se perustaisi riippumattoman tutkintamekanismin, joka dokumentoi, kerää ja säilyttää todisteita kansainvälisistä rikoksista ja ihmisoikeusloukkauksista Afganistanissa.