Bamiyan

Buddha-patsaita ei enää ole, mutta tyhjiksi jääneiden holvien silkka mittakaava tekee vaikutuksen niihin harvoihin vierailijoihin, jotka haluavat kuvata itsensä tällä kuuluisalla paikalla.

Afganistanin edellinen Taleban-hallinto tuhosi Bamiyanin kaksi Buddha-patsasta maaliskuussa 2001, sillä se sanomansa mukaan piti 500–600-luvulla veistettyjä jättejä epä­jumalan­palvontana. Myöhemmin samana vuonna Yhdysvallat syöksi Talebanin vallasta.

Autonkuljettaja Asisgul asettui kuvattavaksi takanaan kallioseinämä, josta Taleban tuhosi 55 metriä korkean Buddha-patsaan vuonna 2001.

Nyt, 20 vuotta myöhemmin, Taleban johtaa taas maata ja Bamiyanissa vallitsee pelon ilmapiiri.

Masuma, 31, pahoittelee saapumistaan tapaamiseen aviomiehensä seurassa.

”Nyt meidän [naisten] ei oleteta poistuvan kotoa ilman miespuolista sukulaista.”

Masuma kuuluu Afganistanin keskiosia asuttavaan hazaravähemmistöön, jota Taleban on vainonnut vääräuskoisina. Taleban on ensisijaisesti Afganistanin suurimman kansanryhmän paštujen liike, ja se edustaa sunnalaista islamia, kun taas hazarat ovat enimmäkseen shiialaisia.

” Taleban vakuuttaa julistaneensa ”yleisen armahduksen”.

Masuma on omistanut elämänsä jo 11 vuoden ajan naisten oikeuksille. Hän on työskennellyt useissa kansalais­järjestöissä ja säätiöissä puolustaen naisten oikeuksia ja kouluttaen naisia vastustamaan kotiväkivaltaa. Hänen työnsä naisten henkilökohtaisen toimeentulon eteen on vähentänyt naisten riippuvuutta näiden aviomiehistä.

Nyt vuosien saavutukset vaikuttavat valuvan hukkaan.

”Se oli elämäni kauhein päivä”, Masuma sanoo Talebanin saapumisesta Bamiyaniin 15. elokuuta.

Monien muiden perheiden tavoin Masuma pakeni miehensä ja seitsenvuotiaan tyttärensä kanssa Hindukuš-vuoriston rinteille, jotka kohoavat Bamiyanin ympärillä. He lähtivät aamukolmelta ja saivat otettua mukaansa vain säkilliset riisiä ja jauhoa, hieman paistoöljyä, teetä ja sokeria sekä neljän kilon retkisäiliön kaasua. Kaikki vaihtovaatteetkin jäivät taakse.

Masuman muistot Talebanin edelliseltä valtakaudelta ovat kipeitä. Kymmeniä hazaramiehiä teurastettiin yhdessä yössä kansanmurhaa henkivänä kostotoimena. Heidän joukossaan oli Masuman miehen kaksi serkkua ja setä.

Surmista muistuttavat yhteishaudan 30 muistokiveä kaupungin hautausmaalla.

Hautakiviä aidatulla yhteishaudalla, jossa lepää Talebanin joukkosurman uhreja vuodelta 1998.

Tällä kertaa Taleban vakuuttaa julistaneensa ”yleisen armahduksen”. Niinpä Masuma laskeutui vuorilta viikon jälkeen, kun kaasukin oli loppunut.

Burkaan verhoutuneena hän palasi kaupunkiin, joka tuntuu aivan erilaiselta kuin hänen tuntemansa Bamiyan. Talebanin julistaman islamilaisen emiraatin valkoisia lippuja oli kaikkialla.

Masuman mukaan Taleban on tehnyt kotietsintöjä asunnoissa, joista edellisen hallinnon ja poliisin työntekijät pakenivat.

” ”Jatkakaa vain kuljeskelua noin muutama päivä, niin tiedämme kyllä, mitä teemme teille!”

Myyntikojuja Bamiyanin pääkadulla.

Basaarista oli tullut 20 viime vuoden aikana kohtaamispaikka kaikenikäisille ja eri sukupuolille, mutta enää siellä ei juuri naisia näy. Ne harvatkin pitävät kasvonsa visusti peitettynä.

Masuma kertoo, että hänen naispuoliset ystävänsä joutuivat hiljattain kiusatuksi ja uhkailluksi pääkadulla. Talebanin partio pysähtyi näiden viereen, ja lava-auton ovesta huudettiin: ”Jatkakaa vain kuljeskelua noin muutama päivä, niin tiedämme kyllä, mitä teemme teille!”

Naisia kävelemässä Bamiyanin pääkadulla. Asukkaat kertovat, että Talebanin valtaannousun jälkeen naiset eivät ole saaneet kulkea rauhassa kaupungilla ilman peittävää vaatetusta.

Muutaman minuutin ajomatkan päässä tapaamispaikastamme on yhä palasina Abdul Ali Mazarin patsas, jonka Taleban tuhosi elokuussa kaksi päivää sen jälkeen, kun sen joukot olivat saapuneet Bamiyaniin.

Sotaherra Abdul Ali Mazari oli Neuvostoliiton miehitysjoukkoja uhmanneen vasta­rinnan hazarasankari, jonka Taleban kidutti kuoliaaksi vuonna 1995. Afganistanin presidentti Ashraf Ghani julisti hänet ”kansallisen yhtenäisyyden marttyyriksi” vuonna 2016.

Sotasankari Abdul Ali Mazarin tuhotun patsaan rippeitä Bamiyanissa.

Viha kuuluu läpi Masuman puheesta, kun hän rinnastaa Abdul Ali Mazarin patsaan tuhoamisen Buddha-patsaiden tuhoamiseen kaksi vuosikymmentä aiemmin.

”Heidän tekonsa ja lupauksensa ovat ristiriidassa”, Masuma sanoo Talebanista. Hän kuvailee Bamiyanin asukkaiden kauhua tarttuvaksi ja kertoo tyttärensä pelkäävän, että ilman peittävää pukeutumista Taleban tappaa tämän.

”Talebanilla ei ole ammattitaitoa eikä lukutaitoa johtaa hallitusta”, Masuma väittää.

Hän uskoo, että Talebanin julistama islamilainen emiraatti ei pysy pystyssä kauan, jos se jatkaa aloittamallaan linjalla: hallitus koostuu pelkistä paštumiehistä, vaikka Afganistanissa on useita suuria kansanryhmiä.

Masuma sanoo, että ilman osallistavampaa sopua muut kansanryhmät nousevat ennen pitkää vastarintaan. Etnisiin jakolinjoihin perustuva väkivalta voisi johtaa kriisimaan uuteen sisällissotaan, hän sanoo.

Masuma ei näe kansalaisyhteiskunnalla mahdollisuuksia vastustaa Taleban-hallintoa yksinään.

Hän toivoo apua kansainväliseltä yhteisöltä.

Kunhan internet pysyy auki afganistanilaisille, yhteydenpito, kouluttautuminen ja tiedonjako aktivistien kesken on mahdollista. Mutta Masuma ei usko Talebanin ”yleiseen armahdukseen” vaan pelkää, että Taleban selvittää, keitä heidän vastustajiinsa kuuluu.

Aktivistien tunnistaminen on erityisen helppoa pienessä ja etnisesti yhtenäisessä yhteisössä, kuten Bamiyanissa.

”Talebanilla on voimaa, heillä on aseita. Mitä meillä on?”

Englannista suomeksi kääntänyt Tommi Hannula.