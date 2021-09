Texasilainen gynekologi ilmoitti viikonloppuna rikkoneensa tietoisesti ankaraa aborttilakia. Maanantaina häntä vastaan tehtiin kaksi kantelua.

Texasin ankara aborttilaki eteni maanantaina ensi kertaa vaiheeseen, jossa sen toimivuus testataan käytännössä.

Yhdysvalloissa nostettiin maanantaina kaksi eri kantelua texasilaislääkäristä, joka ilmoitti lauantaina suorittaneensa lainvastaisen abortin.

Texasissa syyskuun alussa voimaan astunut laki lupaa 10 000 dollarin eli noin 8 500 euron palkkion kansalaisille, jotka ilmiantavat kenet tahansa avunannosta raskauden­keskeytykseen.

Laki määrittää kielletyiksi kaikki abortit, jotka suoritetaan sen jälkeen, kun alkion sydämen toiminta voidaan havaita, eli yleensä noin kuuden viikon jälkeen hedelmöittymisestä. Niin aikaisessa vaiheessa nainen ei usein edes tiedä olevansa raskaana.

Laki ei tee eroa abortin motiivien välille. Myös raiskauksen ja insestin seurauksena alkaneet raskaudet on kielletty.

Koska abortti on maan liittovaltion korkeimman oikeuden päätöksellä sallittu, korkeimman oikeuden uskottiin estävän myös Texasin ”sydämenlyöntilain” voimaantulon. Näin ei kuitenkaan käynyt.

Toinen kantelijoista oli arkansasilainen juristi Oscar Stilley.

Stilley kertoi yhdysvaltalaismedialle maanantaina, ettei vastusta aborttioikeutta, vaan tavoitteena oli haastaa lain toimivuus.

”Yritän selvittää, onko tämä laki oikeusjärjestelmän mukainen. Me ylpeilemme olevamme oikeusvaltio. Mikä on tämä laki?” Stilley sanoi sanomalehti The New York Timesille.

Samalla Stilley kertoi avoimesti tehneensä ilmiannon rahapalkkion toivossa. Stilley on asianajo-oikeutensa menettänyt juristi, joka suorittaa vuonna 2010 saamaansa 15 vuoden petostuomiota kotiarestissa.

”Kyllä, aion nostaa palkkiorahat.”

Toinen kanteen nostaja oli chicagolaismies, joka ilmoitti vastustavansa aborttia. Yhdysvaltalaismedia ei tavoittanut miestä haastatteluun maanantaina.

Aborttia vastustavat texasilaisjärjestöt tuomitsivat kanteet ”julkisuustempuiksi”.

Texasilainen gynekologi Alan Braid ilmoitti sanomalehti The Washington Postin lauantaina julkaisemassa mielipidekirjoituksessa suorittaneensa abortin raskauden ensimmäisellä kolmanneksella olevalle naiselle 6. syyskuuta eli lain tultua jo voimaan.

San Antoniossa työskentelevä Braid sanoi rikkoneensa lakia tietoisesti, koska se oli hänen velvollisuutensa lääkärinä.

Hän kertoi aloittaneensa aborttien tekemisen jo vuonna 1972, kun abortti oli Texasissa käytännössä kielletty. Yhdysvaltain korkeimman oikeuden ennakkopäätös vuonna 1973 määräsi abortin lailliseksi koko liittovaltiossa.

Texasin ”sydämenlyöntilain” arvioidaan toimineen jo merkittävänä pelotteena. Braidin arvion mukaan abortit olivat vähentyneet osavaltiossa noin 80 prosentilla, mikä ei tarkoita sitä, että epätoivotut raskaudet olisivat vähentyneet. Abortintekijöitä on Braidin mukaan ohjattu toisiin osavaltioihin.

Maanantaina liittovaltion korkein oikeus otti työjärjestykseensä Mississippin osavaltion lain, joka haastaa maassa voimassa olevan aborttioikeuden.

Mississippin vuonna 2018 voimaan tullut laki kieltää useimmat abortit 15. raskausviikon jälkeen, mikä vaikuttaa olevan ristiriidassa nykyisin voimassa olevan liittovaltion tulkinnan kanssa.

Nimellä Roe vastaan Wade tunnettu ennakkotapaus vuodelta 1973 määritti abortin lailliseksi noin 24. raskausviikkoon asti koko liittovaltiossa.

Korkeimman oikeuden on määrä aloittaa Mississippin aborttilain käsittely joulukuussa.