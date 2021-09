Yhdysvallat lisää nyt liittolaisineen näyttävästi voimaansa Tyynellämerellä padotakseen Kiinan hurjan nopeasti kasvanutta sotilaallista mahtia. Onko Kiina pyrkimässä Yhdysvaltain rinnalle maailman sotilaalliseksi johtajaksi?

Merkkejä voi nähdä, jos niin tahtoo: Kiina on moneen kertaan ilmoittanut, ettei se halua Yhdysvaltojen sanelevan, miten maailmassa ollaan ja eletään. Se myös haluaa tulla tunnustetuksi suurvaltana.

Kiina modernisoi armeijaansa ja on kasvattanut valtavasti puolustusbudjettiaan. Kiinan kolmas lentotukialus – minne vain maailmassa liikuteltava tukikohta – on kohta valmis. Sen ydinsukellusveneet pystyvät jo hiipimään vaikka Kalifornian rannikolle.

”Kiinalla on ison pojan vehkeet”, kuvailee Maanpuolustuskorkeakoulun strategian professori Tommi Koivula Kiinan uutta ja sofistikoituvaa aseistusta.

Kiinan lentotukialus Liaoning osallistui sotaharjoitukseen läntisellä Tyynellämerellä vuonna 2018.

Kiina on merkittävä tekijä nykysodankäynnille tärkeissä satelliiteissa. Kesällä paljastui, että Kiina on vastikään rakentanut paljon ydinasesiiloja, joten se lisännee ydinkärkiään.

Kiina juoksee Yhdysvaltoja kiinni älykkäässä sodankäynnissä. Siihen liittyvät keinoäly ja kvanttiteknologia, ja kilpakumppani kauhistuttaa kisaan tottumatonta johtavaa suurvaltaa.

Koivulan mukaan ei siltikään näytä siltä, että Kiina tähtäisi Yhdysvaltain kaltaiseksi sotilaalliseksi vallaksi, joka pystyy operoimaan kaikkialla maailmassa.

Kiinalla on vain yksi pieni tukikohta Afrikan sarvessa. Se ei riitä logistisesti mihinkään. Kiina ei ole historiallisestikaan kiinnostunut operoimaan kuin lähialueillaan.

“Ainakaan nykyisellä tai seuraavalla kiinalaissukupolvella ei ole halua puuttua sotilaallisesti kansainvälisiin asioihin”, sanoo puhelinhaastattelussa myös sotavoimiin erikoistunut emeritusprofessori Ni Lexiong Shanghain yliopistosta.

Poikkeuksen tekevät Nin mukaan vain YK:n valtuuttamat kansainväliset operaatiot, joihin Kiina on alkanut viime vuosina osallistua. Se on myös oivaa sotilaiden koulutusta tositoimiin.

Samaa mieltä on tutkija Lonnie Henley, joka oli vuoteen 2019 asti Yhdysvaltain puolustushallinnon pääanalyytikko Kiinan ja lähialueen asioissa.

”Voi tietysti olla, että tulevaisuudessa Kiinan päättäjät tekevät toisenlaisia ratkaisuja”, Henley sanoo etähaastattelussa.

Ehkä Kiina katsoo maailmaa toisin silmin kymmenen tai kahdenkymmenen vuoden kuluttua. Ehkä se alkaa kaivata sotilaallisempaa turvaa kiinalaisten hankkimille pelloille Afrikassa tai kaivoksille Etelä-Amerikassa.

Yhdysvallat on yhä ylivoimaisesti suurin asemahti maailmassa. Sillä on isoimmat ja edistyneimmät aseet, ja se käyttää sotavoimiinsa eniten rahaa maailmassa.

F/A 18 -hävittäjä nousi ilmaan Yhdysvaltain Theodore Roosevelt -lentotukialukselta Tyynellämerellä harjoituksissa viime tammikuussa.

Yhdysvalloilla on myös liittolaisia ympäri maailman, ja ne ovat usein valmiita taistelemaan sen apuna. Kiinan rinnalla taistelijoita ei ole, Henley sanoo. Se on iso ero.

Silti Kiina saattaisi ehkä voittaa sodan tai osan siitä Yhdysvaltoja vastaan – mutta vain jos taistelut käytäisiin Kiinan rannikon tuntumassa. Sellaiseen tilanteeseen Kiina valmistautuu.

Professori Ni näkee, että Yhdysvaltain ja Kiinan sotilaallisen vastakkainasettelun viimeaikaisessa kiristymisessä Kiinan lähialueilla on kyse eri asioista Yhdysvalloille ja Kiinalle: Yhdysvallat haluaa pitää kiinni hegemoniastaan maailmassa, Kiina puolestaan palauttaa määräysvallan omiksi katsomiinsa alueisiin.

Kiina haluaa olla nimenomaan alueellinen suurvalta ja päättää omilla kulmillaan, missä mennään, Koivula sanoo. Sitä ahdistaa, kun Yhdysvalloilla on tukikohtien ja liittolaisten nauha Kiinan itärannikon tuntumasta Etelä-Koreasta Malesiaan. Tämän ketjun läpi Kiinan pitää kuljettaa kauppa- ja sotalaivojaan sekä itään että etelään.

Henley muistuttaa, että Kiina on parikymmentä vuotta pitänyt kirkkaasti mielessä päämääränsä asevoimiaan uudistaessa. Tämä on suuri etu Kiinalle verrattuna ympäri maailmaa operoivaan Yhdysvaltoihin, joka joutuu varautumaan hyvin monenlaisiin sotilaallisiin tilanteisiin ja asetarpeisiin.

” ”Kiinan rinnalla taistelijoita ei ole.”

Tärkeimpiä päämääriä Kiinalle on se, että mikäli se lähtee ottamaan Taiwania itselleen, se pystyy sen tekemään. Silloin sen pitäisi myös kyetä lyömään Taiwanin avuksi mahdollisesti rientävän Yhdysvallat.

Kiinaa johtavan kommunistisen puolueen suurimpia haaveita on saada liitettyä Taiwan jonakin päivänä manner-Kiinaan. Taiwan on käytännössä itsenäinen, mutta Kiinan mielestä se on osa Kiinaa.

Kiina on rakentanut jymäkän ohjuspuolustuksen, joka yltää kauas. Se on kuin suojeleva kupla, joka pelottaa Yhdysvaltoja, Koivula sanoo. Uskaltaisiko Yhdysvallat tulla uhraamaan lentotukialuksiaan lähelle Kiinaa? Ilman lentotukialuksia Yhdysvaltain on vaikea sotia.

Kiinan ohjusten sanotaan yltävän esimerkiksi Yhdysvaltojen käyttämään Guamin tukikohtaan, jonka Kiina tietysti pyrkisi ampumaan sodassa seulaksi.

Oheinen grafiikka voi lukujen osalta johtaa vähän harhaan. Vaikka Yhdysvalloilla olisi lukumäärältään kuinka ylivoimainen lennosto, siitä ei ole apua, jos sillä ei pääse tarvittaessa sotimaan. Vaikka Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia, Kiinan omat ohjukset sopivat juuri sen tarpeisiin.

Yhdysvallat tarvitsee isoa kalustoaan jatkuvasti ympäri maailman, eikä sitä voi keskittää kerralla vain Kiinaa vastaan.

Toisaalta: vaikka merivoimiin satsaavalla Kiinalla on lukumääräisesti isompi laivasto, Yhdysvaltain alukset ovat isompia ja parempia.

Tositilanteessa Yhdysvallat saattaisi siis tarvita Tyynenmeren liittolaisiaan. Konfliktissa liittolaiset auttaisivat myös kääntämään maailman yleisen mielipiteen liittouman puolelle.

Kiina on kehittänyt viime vuosina muun muassa J-20-häivehävittäjän. Kuvassa se lentää lentonäytöksessä Kiinan Changchunissa vuonna 2019.

Mutta lähtevätkö liittolaiset oikeasti sotatoimiin Kiinaa vastaan, jos sellainen päivä tulee? Jos mikään valtio maailmassa ei halua käydä Yhdysvaltojen kimppuun, tuskin halukkuus on suurta iskeä suuren ja mahtavan Kiinankaan joukkoja vastaan.

Siihen on syynsä, että Yhdysvaltojen liittolaisuus Tyynenmeren valtioiden kanssa on haurasta ja monella tapaa yhä kehitteillä. Tyynellemerelle ei ole syntynyt omaa Natoa.

EI PIDÄ ymmärtää väärin: vaikka Kiina valmistautuu mahdolliseen sotaan, tämä ei tarkoita sitä, että se haluaisi sotia.

”Asevoimat on ennen kaikkea työväline muihin tarkoituksiin. Sitä ei mielellään käytetä, koska sota on aina epävarmaa”, Koivula sanoo.

Kiina tietää varsin hyvin, että esimerkiksi Taiwanin valtauksessa monet asiat voivat mennä pieleen ja se ehkä jumittuisi vuosiksi sotimaan ja joutuisi selittämään kansalleen jättimäisiä miestappioita. Ni arvioi, että sota Taiwanista saattaisi kestää 5–10 vuotta.

Vahvat asevoimat ovat siis ennen kaikkea pelote ja painostuskeino.

Kiinan kynnys sotimiseen lienee tavallistakin korkeampi, sillä sen asevoimilla ei ole juuri kokemusta oikeista taisteluista eikä kansa ole tottunut menettämään omia sotilaitaan.

Koivula vertaa tilannetta Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain vastakkainasetteluun kylmän sodan aikana. Suurvaltojen tukemat sodat käytiin ympäri maailmaa eri maissa kuten Vietnamissa. Se oli kuin nyrkkeilyä.

Kiinan ja Yhdysvaltain mittely on puolestaan kuin jalkapalloa.

”Aggression taso ei ole kova, mutta pallonhallinta on tärkeää. Vähän filmataankin. Tämä ei tule välttämättä kärjistymään yhteenottoon.”

Kiina saa syyttää myös itseään siitä, että Australia, Taiwan ja Japani varustautuvat ja tiivistävät sotilaallista yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, Koivula sanoo.

Kiina on uhitellut niille ja käynnistänyt kauppasodan Australiaa vastaan. Se on raivostuttanut naapurinsa ottamalla Etelä-Kiinanmerta haltuunsa ja kiusaa Taiwania jatkuvasti sotakoneiden lennoilla.

”Jos Kiina olisi toiminut hienovaraisemmin, tilanne voisi olla toinen.”

Taiwan ei ehkä olisi silloin saanut niin paljon aseapua ja tukea Yhdysvalloista. Australia ei ehkä olisi astunut näin selvästi Yhdysvaltain rinnalle eikä Yhdysvallat luvannut Australialle ydinsukellusveneitä.

Yhdysvallat puolestaan saa syyttää osin itseään Kiinan sotilaallisesta noususta.

”Terrori-isku 11. syyskuuta vuonna 2001 johti Yhdysvalloissa virheajatteluun, jonka mukaan päävastustaja on islamistinen terrori. Ei se ollutkaan. Yhdysvallat tuhlasi valtavasti rahaa ja strategista ajattelua. Kiina käytti nämä 20 vuotta hyväkseen.”

Koivulasta on loogista, että Yhdysvallat lähti Afganistanista ja käänsi katseensa pois Euroopasta kohti Tyyntämerta ja Kiinaa.

”Yhdysvaltalaisten sotimisen paradigma muuttuu”, Koivula uskoo ja selventää kansankielelle:

”Aletaan rakentaa uudenlaisia härpäkkeitä vastaamaan aikaa. Talebania vastaan tarvittiin toisenlaiset pyssyt kuin Kiinaa vastaan.”

Yhdysvaltain sotavoimat on myös alkanut valmistautua aikaan, jolloin voi tuhoutua lentotukialuksia ja kuolla amerikkalaissotilaita paljon enemmän kuin vuosikymmeniin.

”Kaikki kunnia Irakin ja Afganistanin operaatioille, mutta eivät vastustajat niissä olleet amerikkalaisille niin uhkaavia. Siellä oli tienvarsipommeja.”

Kiinan ja Yhdysvaltain sotilaallisten muskeleiden pullistelu keskittyy siis Kiinan lähialueille.

”Muualla maailmassa Yhdysvallat ja Kiina kilpailevat taloudessa, teknologiassa ja ideologioissa. Se kilpailu on sotilaallista kilpailua tärkeämpi”, Koivula sanoo.

Tässä tärkeämmässä, jatkuvasti käytävässä sodassa suurvallat vaativat eri maita vaikkapa valitsemaan eri maiden yritysten välillä.

”Mekin Suomessa joudumme siis valitsemaan puolemme.”