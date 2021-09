Saksan huoltoasema-ampuminen on varoitus korona­rajoituksia vastustavan liikkeen väkivaltaisuudesta, ja se kannattaa ottaa vakavasti

Parikymppinen huoltamotyöntekijä menetti henkensä maskiriidan takia lauantaina.

Berliini

Saksassa tapahtui lauantai-iltana rikos, jonka pitäisi toimia varoituksena kaikkialla. Nuori opiskelijamies menetti henkensä sen takia, että hän piti työssään kiinni voimassa olevista koronamääräyksistä.

Lauantai-iltana 49-vuotias saksalaismies tuli asiakkaaksi huoltoasemalle pienellä Idar-Obersteinin paikkakunnalla aikomuksenaan ostaa sixpack olutta. Hänellä ei ollut maskia suun ja nenän päällä, vaikka se on Saksassa yhä pakollista julkisissa sisätiloissa.

49-vuotiaalle ei maskisääntöjen takia myyty olutta ja hän lähti pois. Jonkin ajan kuluttua hän tuli takaisin huoltoasemalle maski kasvoillaan, meni kassalle sixpackin kanssa, otti maskin pois ja ampui päähän kohdistetulla laukauksella kuoliaaksi 20-vuotiaan myyjän, joka oli pitänyt kiinni säännöistä.

Poliisi tutkii tapausta murhana. 49-vuotias on sanonut kuulusteluissa vastustavansa koronasääntöjä. Hän on kertonut motiivikseen sen, että jonkun on pakko ”näyttää esimerkkiä”. Hän sanoo pitävänsä 20-vuotiasta myyjää vastuullisena koronasäännöistä. Hänen kotoaan löytyi murha-aseen lisäksi muitakin laittomia aseita.

Kun Saksassa ammuttiin runsaat kaksi vuotta sitten pakolaisiin myönteisesti suhtautunut paikallispoliitikko Walter Lübcke kotitalonsa terassille, kesti päiviä ennen kuin julkisuudessa havahduttiin siihen, että kyse oli äärioikeistolaisesta poliittisesta murhasta. Lopulta Lübckestä tuli äärioikeiston väkivallan marttyyri, yksi monien muiden joukkoon.

Myös nyt järkytys tapauksesta on levinnyt vähä vähältä. Tiedot murhaepäillyn motiiveista ovat kylmääviä.

Vielä kylmäävämmän tilanteesta tekee se, että kyse ei ole yksinajattelijasta. Samaan aikaan asiantuntijat varoittavat koko ”koronakriittisen” liikkeen radikalisoitumisesta. Liike vastustaa rokotuksia ja puhuu kolmannesta maailmansodasta.

Pandemia on jo helpottanut rokotteiden myötä, ja Saksassa arvioidaan, että rajoituksista päästään kokonaan eroon ensi maaliskuussa. Yhteiskunnassa leimahtanut viha ja epäluottamus ovat niin rajuja, että niiden jäljet jatkuvat todennäköisesti pidempään.

Huoli tämän liikkeen tuhoisuudesta koko demokraattiselle yhteiskunnalle ja turvallisuudelle on esitetty jo varhain. Silti poliitikot tai viranomaiset eivät ole onnistuneet hillitsemään sen kasvua, saati puuttumaan vaarallisen vaihtoehtotiedon leviämiseen ja siihen liittyvään väkivaltaiseen lietsontaan ennaltaehkäisevästi.

Salaliittoteorioihin pohjaava liike alkoi vahvistua useissa maissa pian pandemian alkamisen jälkeen, keväällä 2020. Saksassa liikkeestä käytetään nimitystä ”Querdenker”, mikä tarkoittaa poikkipuolista ajattelua valtavirtaa vastaan.

Viime keväänä Saksan kotimaantiedustelu alkoi seurata Querdenkereitä, ja viime viikolla Facebook ilmoitti kieltävänsä palvelussaan useita heidän ryhmiään. Vasta nyt.

Myös Suomessa koronakriitikoiden mielenosoitukset jatkuvat. Onko yhteiskunnalla tarpeeksi kykyä tunnistaa ero terveen ja tervetulleen kritiikin ja vaarallisen vihanlietsonnan välillä ja toimia tarvittaessa tarpeeksi ripeästi?

Vihaa lietsova liike on kansainvälisesti verkottunutta, joten Suomessakaan ei kannata tuudittautua siihen, että muun maailman hulluudet eivät sinne yllä. Kaikkialla Euroopassa on myönnettävä, että hyvinvoinnista, demokratiasta ja peruskoulusta huolimatta luottamus ja yhteenkuuluvuus ovat rikki, ja se voi maksaa lisää ihmishenkiä.

Idar-Obersteinin ampumista on juhlittu Querdenkereiden Telegram-ryhmissä. ”Tästä se lähtee” -riemun lisäksi tekoa on tervehditty sydän- ja peukku-emojein.