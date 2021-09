Uuden repeämän syntymistä edelsi maanantai-illalla maanjäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 4,1.

Yli 6 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa kolmatta päivää jatkuvan Cumbre Vieja -tulivuoren purkautumisen seurauksena, kertovat paikalliset viranomaiset uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kanariansaariin kuuluvalla La Palman saarella sijaitsevaan vuoreen syntyi tiistaina uusi repeämä, jonka vuoksi 500 Los Llanos de Aridanen kunnan asukasta joutui jättämään kotinsa.

Uuden repeämän syntymistä edelsi maanantaina illalla maanjäristys, jonka voimakkuudeksi mitattiin 4,1.

Paikalliset viranomaiset uskoivat laavavirran saavuttavan saaren rantaviivan maanantain aikana, mutta virtauksen nopeus on hidastunut.

Laava on todennäköisesti saavuttamassa meren tiistain aikana, mikä huolestuttaa viranomaisia. Sulan kiviaineen ja suolaisen meriveden välinen kohtaaminen saattaa synnyttää myrkyllisiä kaasuja.

Cumbra Viejan purkauksen yhteydessä taivaalle on vapautunut rikkihappoa noin 10 500 tonnin päivätahdilla. Tästä huolimatta saaren ilmatila on pidetty avoinna lentoliikenteelle. Noin sadan hehtaarin kokoiselle alueelle levittäytynyt laavamassa on sanomalehti El Paísin mukaan tuhonnut 183 rakennusta.

Palomies tarkkaili näkymää Cumbre Viejan kansallispuiston lähistöllä maanantaina.

Kanariansaarten aluejohtaja Ángel Víctor Torres sanoi tiistaina, että purkauksen aiheuttamat vauriot tulevat olemaan paljon suuremmat kuin 400 miljoonaa euroa.

Torresin käyttämä summa viittaa rahamäärään, jonka Kanariansaaret voisivat hänen mukaansa saada Euroopan unionin solidaarisuus­rahastosta.

La Palman saarella on noin 85 000 asukasta, joiden joukossa on myös joitakin suomalaisia.