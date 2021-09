Tutkijan mukaan Joe Biden ajoitti rajojen avaamisen hyvin, jotta vanhojen kumppanusten välit eivät aivan pilaantuisi.

Ensin hyvät uutiset: yli puolitoista vuotta kestänyt Yhdysvaltain ja Euroopan välisen matkustuksen lähes täydellinen pysäyttäminen ei tukahduttanut Yhdysvaltain ja Euroopan kauppaa. Euroalueen vienti Atlantin taakse notkahti ensimmäisenä koronavuonna 2020, mutta tänä vuonna se on yltänyt jo entisten lukemien yli.

Vielä parempia ovat uutiset Suomen ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta. Yhdysvallat nousi viime vuonna Suomen toiseksi suurimmaksi vientimaaksi ja jäi vain hiukan jälkeen ykkösestä eli Ruotsista, kertoo kauppakamari Amcham Finlandin tilasto. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 13 prosenttia, vaikka viennin kokonaisarvosta hävisi viime vuonna yli kymmenys. Mitään muun euroalueen tapaista notkahdusta ei siis Suomessa nähty.

Amerikan-viennin kasvu tuli lähes kokonaan palveluiden viennistä ja erityisesti tieto- ja viestintätekniikan palveluista. Samaan aikaan myös suomalaisten suorat sijoitukset Yhdysvaltoihin kasvoivat.

”Sovellusala laajasti ottaen on Suomessa kasvava ala”, sanoo Nordean ekonomisti Juho Kostiainen. ”Ja suomalaiset yritykset ovat sijoittaneet Yhdysvaltain-toimintoihin, ja suomalaiset sijoittajat ovat panneet rahaa Yhdysvaltain markkinoille.”

Yhdysvaltain kauppa Eurooppaan on ollut alijäämäistä, ja sitä se on ollut myös Suomeen. Tuonti Yhdysvalloista ei yllä viennin lukuihin, mutta toisaalta tässä on tilastoharhaa: monilla Yhdysvaltain yrityksillä on toimipiste esimerkiksi Irlannissa, joten vaikkapa palvelutuonti Suomeen näkyykin Dublinin-konttorin numeroissa sekä Suomen ja Irlannin välisessä kaupassa.

Kostiaisen mukaan alkuvuosi 2021 on sujunut mukavasti muun euroalueen tapaan, mutta viime vuoden kaltaista kasvua ei ole enää nähty. Viime vuoden kasvusta suuri osa tuli vuoden lopulla. Tavaravaihdon osalta tilannetta pelasti joulukuussa Turun telakalta kohti Atlanttia purjehtinut uusi loistoristeilijä Mardi Gras.

Liiketoimet maailman suurimmalla markkina-alueella sujuvat siis taas mukavasti, mutta muuten transatlanttinen yhteistyö näyttää tökkivän todella pahasti.

Uusi aallonpohja koettiin transatlanttisessa yhteistyössä viime perjantaina, kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron kutsui Yhdysvaltain lähettiläänsä kotiin ja Ranskan ulkoministeriö syytti Washingtonia valehtelusta. Syynä olivat Yhdysvaltain ja Australian sukellusvenekaupat, jotka oli Macronin näkemyksen mukaan hierottu Ranskan selän takana ja ranskalaisia kauppiaita petkuttaen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ilmoitti maanantai-iltana lentokenttien avautumisesta EU:n kahdesti rokotetuille kansalaisille.

”Biden ajoitti ilmoituksen hetkeen, jolloin Yhdysvaltain ja Euroopan välit ovat huonoimmat sitten Bidenin virkaanastumisen”, Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Annala huomauttaa.

Syytä pieneen myönnytykseen onkin, sillä odotukset olivat Annalan mukaan korkealla Bidenin tullessa Yhdysvaltain johtoon. Sitä vakavammin Ranskan selän takana toimiminen Euroopassa otettiin.

”Pettymys oli suuri, sillä Bidenia on pidetty hänen uransa alusta lähtien hyvin Eurooppa-mielisenä, jopa Barack Obamaa ja muita Donald Trumpin edeltäjiä Eurooppa-mielisempänä.”

Annalan mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain suhteet eivät silti ole yhtä huonot kuin ne olivat Trumpin presidenttikauden kurjimpina aikoina.

Trump tavallaan kruunasi Eurooppa-politiikkansa maaliskuussa 2020 ilmoittamalla Euroopan-lentojen lopettamisesta ilman minkäänlaista varoitusta vanhalle mantereelle. Trumpin politiikka koettiin Annalan mukaan ikävänä paitsi Euroopassa myös osittain Yhdysvalloissa.

”Valkoiselle Amerikalle eurooppalaiset juuret ovat tärkeät ja suhtautuminen Eurooppaan on hyvin myönteistä. Kaupunkien koulutettu keskiluokka ihannoi Eurooppaa sivistyksen tyyssijana ja kehtona. Mutta Yhdysvallat on kahtia jakautunut maa myös tässä suhteessa.”

Yhdysvaltain ja Euroopan välit ovat säröilleet moneen kertaan. Esimerkiksi Irakin sotaa ei Euroopassa täysin rinnoin kannatettu, eikä Yhdysvalloissa eurooppalaisia näkemyksiä aina ymmärretty.

Annala huomauttaa, että ihmisten tapaamiset ovat tärkeitä. Kuluneen puolentoista vuoden vierailukatkon tapaista jaksoa ei ole Yhdysvaltain ja Euroopan välillä nähty matkustajakoneiden aikakaudella. Euroopan maat ovat helpottaneet matkustusrajoituksia kukin omalla tahdillaan, mutta Yhdysvallat ei ole samaa tehnyt.

”Liikemiesten henkilökohtaiset neuvottelut, akateemisen maailman tapaamiset ja jopa poliitikkojen vierailut ovat olleet jäissä. Tämä on hiertänyt uudelleen välejä Eurooppaan Bidenin kaudella: että miksei Yhdysvallat jo avaudu?”