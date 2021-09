Etelä-Lontoossa asuva Phil Renton on käyttänyt paljon aikaa ja rahaa parantaakseen yli satavuotisen talonsa lämpöeristystä. Jos talvella on kylmä, päälle vedetään yksi villapaita lisää.

Brittejä uhkaa kova talvi, kun energian hinta on pilvissä ja yritykset kaatuvat: ”Hallitusta ei kiinnosta, kuinka köyhät pärjäävät”

Kaasun hinta on yli kolminkertaistunut, mikä iskee miljooniin kaasulämmitteisiin kotitalouksiin. Huonosti eristetyistä taloista valuu paljon energiaa hukkaan.

Lontoo

Britanniaa uhkaa poikkeuksellisen kova talvi, kun energian hinta on noussut rajusti. Miljoonille kaasulämmitteisille kotitalouksille on tulossa jopa satojen eurojen lisälasku vuodessa.

Useat pienet energiayhtiöt ovat jo kaatuneet hintapaineen alla. Niiden asiakkaat on pakko­sijoitettu isompiin yhtiöihin.

”Hallitus ei aio pelastaa kaatuneita yrityksiä. Veronmaksajien ei voi olettaa auttavan yhtiöitä, joiden liiketoimintamalli ei ole kunnossa”, brittihallituksen energia-asioista vastaava ministeri Kwasi Kwarteng ilmoitti parlamentissa viime viikolla.

Britannian energiaministeri Kwasi Kwarteng arvioi keskiviikkona, että lisää pieniä energiayhtiöitä tulee kaatumaan kaasukriisin seuraamuksena.

Kaasun ja sähkön kallistuminen on vain uusin käänne huonojen uutisten ketjussa.

Jo aiemmin tänä vuonna Britannian asukkaat ovat saaneet kärsiä ruoan hinnan noususta. Brexit on aiheuttanut kitkaa jakeluketjuihin, mikä taas on näkynyt jopa tyhjinä hyllyinä ruokakaupoissa.

Viime viikolla osaan Britanniaa iski bensiinipula. Huoltoasemille syntyi pitkiä jonoja, kun autoilijat yrittivät paniikissa saada tankkinsa täyteen. Monilta huoltamoilta bensiini loppui kokonaan.

Poliittiseksi maksumieheksi joutuu viime kädessä pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallitus.

Tähän asti konservatiivipuolue on pärjännyt mielipidemittauksissa oppositiota paremmin. Tilanne voi muuttua, kun energia- ja ruoka­lasku kallistuvat samalla kun verot nousevat ja pandemiatuet loppuvat.

Energian hinnan nousu huolestuttaa myös lontoolaista eläkeläispariskuntaa. Phil Renton, 71, ja Stella De Felice, 69, seuraavat tarkkaan kaasu-, sähkö- ja vesilaskujaan.

Aviopari asuu yli satavuotiaassa viktoriaanisessa talossa Etelä-Lontoossa. Talon perusta on priimakunnossa, mutta lämmöneristys jättää paljon toivomisen varaa. Alkuperäisistä yksinkertaisista ikkunoista käy talvella kova veto.

Stella de Felice ja Phil Renton seuraavat tarkkaan energian hinnankehitystä. He ovat pettyneitä niin energiayhtiöihin kuin konservatiivihallitukseenkin.

Renton onkin käyttänyt paljon aikaa ja vaivaa talon eristämiseen.

”Olen tilkinnyt kaikki ikkunapuitteet ja eristänyt kattoa jo kahdesti. Rahaa eristyksiin on mennyt 8 000 puntaa [9 300 euroa].”

Pariskunnan kaasu- ja sähkölasku on ollut tähän asti 250 puntaa eli noin 290 euroa kuukaudessa. Päälle tulee vesilasku: sata puntaa eli noin 116 euroa kuussa.

”Kaasulasku nousee, yhtiö ilmoitti siitä jo. En vain tiedä vielä kuinka paljon”, korona­eristyksissä oleva Renton sanoo etänä.

Suomalaisissa kodeissa on totuttu yli­lämmittämään ja oleilemaan teepaitasillaan ja paljain jaloin jopa keskellä talvea. Lämpö­asteita kodeissa voi olla pitkälti yli 20 astetta.

Britanniassa tavat ovat toiset. Energia on niin kallista, että keskituloisissakin perheissä lämpö säädetään talvisinkin pois päältä ainakin osaksi päivää ja suurimmaksi osaksi yötä.

”Päälle vedämme fleecen tai yhden villapaidan lisää.”

Stella de Felice ja Phil Renton kannattavat energia- ja vesiyhtiöiden palauttamista valtion haltuun.

Renton ja De Felice ovat olleet aiemmin hanakoita kilpailuttamaan energiayhtiöitä. Nyt se ei enää onnistuisi. Kaasukriisin vuoksi yhtiöt eivät halua ottaa enää uusia asiakkaita, joille pitäisi myydä markkinahintaa alemmalla hinnalla.

Parhaimmillaan Britanniassa toimi yli 50 energiayhtiötä. Tänä vuonna kato on käynyt nopeaan tahtiin. Brittimedian ennusteiden mukaan jäljelle jää ehkä vain kymmenkunta suurinta ja vakavaraisinta yhtiötä.

Kuluttajien kannalta tilanne tarkoittaa suurta epävarmuutta.

Osalle kuluttajasopimuksia on toki kattohinta, jonka asettaa alan brittivalvoja Ofgem. Tämä ”keskimääräinen katto” nousee jo toistamiseen tänä vuonna ja on lokakuun alusta lukien 1 485 euroa vuodessa. Lisää korotuksia on luvassa taas ensi vuonna.

Ofgem takaa myös sen, että kukaan kuluttaja ei jää ilman energianvälittäjää, vaikka oma yhtiö kaatuisikin.

De Felice näkee paljon vikaa Britannian energiasektorissa. Yhtiöt eivät ole osanneet varautua ja suojautua kaasun maailman­markkinahinnan nousuun. Investoinnit on laiminlyöty.

Kunnon kaasuvarastojakaan ei ole. Iso Centrica-yhtiö sulki maan suurimman kaasuvaraston jo vuonna 2017.

Hyvää arvosanaa ei saa myöskään Johnsonin konservatiivihallitus.

”Hallitusta ei kiinnosta, kuinka köyhät pärjäävät. Kunhan vain varakkailla on lämmin ja hyvä olla”, De Felice sanoo.

Erityisesti häntä huolestuttavat köyhät naiset: vanhukset ja yksinhuoltajaäidit. Harvalla heistä on säästöjä. Sosiaalituista napsaistaan pian pois erityinen pandemialisä.

De Felicellä on opettajan eläkkeensä, ja Renton teki pitkän työuran vedenlaadun tutkijana ison vesiyhtiön palveluksessa. Siksi heillä itsellään ei ole pelkoa siitä, etteivätkö rahat riittäisi ruokaan ja lämmitykseen.

Moni on kuitenkin jo ehtinyt ristiä tulevan talven uudeksi ”tyytymättömyyden talveksi”.

Pääministeri Boris Johnson (kesk.) ja energiaministeri Kwasi Kwarteng (oik.) vierailivat tuulivoimalassa Skotlannin rannikolla elokuun alussa.

Edellinen Winter of Discontent koettiin Britanniassa talvella 1978–1979, kun maata piinasivat monet lakot ja energiapula. Yritykset saivat sähköä vain kolmena päivänä viikossa, ja kodeissa istuttiin takki päällä kynttilänvalossa.

Myös Renton ja De Felice muistavat lakot, sähkökatkokset ja roskakasat kaduilla. Kurjuus kosketti 1970-luvun lopulla suurinta osaa Britannian asukkaista.

”Vietimme opiskelijakavereitteni kanssa useimmat illat paikallisessa pubissa, koska siellä oli lämpimämpää kuin kämpässämme. Kotiin tullessamme menimme suoraan sänkyyn peittojen alle. Laitoimme vielä sanomalehtipaperia vällyjen väliin, jotta pysyisimme lämpiminä”, Renton muistelee.

Brexitin vastustajien mukaan kaasukriisi on taas yksi osoitus siitä, että Britannian ei olisi pitänyt lähteä Euroopan unionista. Brexitin seurauksena britit lähtivät samalla myös EU:n yhteisiltä energiamarkkinoilta.

Rentonin ja De Felicen perheessä brexit-kanta on jakautunut. Vaimo äänesti puolesta, mies vastaan.

Kumpikin näkisi kuitenkin mielellään, että energia- ja vesiyhtiöt otettaisiin takaisin valtion haltuun: ”Kyllä, kysehän on kansallisvarallisuudesta.”

Energiayhtiöiden kansallistamista kannattaa noin puolet briteistä, ilmenee Yougov-mieli­pidemittausyhtiön kyselyistä.

Vesiyhtiössä työskennellessään Renton koki usein turhauttavana sen, kuinka johto ei ymmärtänyt laadun merkitystä.

”Ilman yksityisiä sijoituksia juomaveden laatua olisi tuskin pystytty Lontoossa parantamaan alun perin niin nopeasti. Pitäisi kuitenkin tajuta, että laadun ylläpitäminen vaatii jatkuvia investointeja.”

Energiayhtiöiden tilanteessa on paljon samaa. Ei ole mahdollista, että kaikki tekevät koko ajan vain voittoa.

Kaasukriisi tulee Johnsonille tukalaan aikaan myös siksi, koska Britannia emännöi marras­kuun alussa Glasgow’n COP26-ilmastokokousta.

Kuluttajat saavat nyt esimakua siitä, kuinka ilmastonmuutoksen torjuminen tuntuu omassa kukkarossa. Uusiutuviin energiamuotoihin kuten tuulivoimaankaan ei voi luottaa. Saarivaltakunnassa on tuullut viime aikoina tavallista vähemmän.

