On epäselvää, käsitelläänkö Talebanin pyyntöä ennen yleiskokouksen päättymistä.

Äärijärjestö Talebanin Afganistaniin nimittämä ulkoministeri Amir Khan Muttaqi on pyytänyt saada puhua New Yorkissa pidettävässä YK:n yleiskokouksessa. Asiasta kertoo YK:n edustaja.

Talebanin syrjäyttämän hallinnon edustaja YK:ssa, Ghulam Isaczai on myös pyytänyt puheenvuoroa.

YK:sta kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että yhdeksänhenkinen komitea tulee käsittelemään pyynnöt. On epäselvää, tapaako komitea vielä ennen yleiskokouksen päättymistä. Aiemmin komitea on esimerkiksi pidättäytynyt tekemästä päätöksiä ja on kehottanut yleiskokousta äänestämään aiheista.

Yksikään hallitus ei ole tunnustanut Talebanin muodostamaa hallitusta. Äärijärjestöä on vaadittu ensin täyttämään ihmisoikeuksiin liittyvät velvollisuudet.

YK:n edustaja Stephane Dujarric kertoo AFP:lle, että YK:n pääsihteeri Antonio Guterres oli saanut kirjeen Muttaqilta, jossa hän pyysi saada osallistua korkean tason keskusteluihin. Guterres vastaanotti kirjeen päivää ennen yleiskokouksen alkua.

Kirjeessä ei käynyt ilmi, halusiko Muttaqi matkustaa New Yorkiin vai olisiko Talebanin tarkoitus osallistua nauhoitetulla videoviestillä.

Kirjeessä todettiin, että Isaczai ei enää edustaisi Afganistania YK:ssa. Lisäksi Taleban on nimittänyt oman edustajansa YK:hon.

Guterres sai viime viikolla Isaczailta kirjeen Afganistanin delegaatiosta. Siinä Isaczaihin viitattiin maan pysyvänä edustajana YK:ssa.