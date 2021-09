"Se, että Suomen hallitus varaa kolmannet rokotteet kaikille vähintään 12-vuotiaille, ei ole vastuullista toimintaa”, sanoo järjestön Suomen-osaston johtaja.

Koronarokotteita valmistavat lääkeyhtiöt ovat vastahakoisia tehostamaan maailmanlaajuista rokotetuotantoa ja jakamaan hallussaan olevaa rokoteteknologiaa, sanoo ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Tämän vuoksi matalan tulotason maissa on puutetta koronarokotteista, järjestö sanoo.

Amnesty on selvittänyt kuuden koronarokotteita valmistavan yhtiön toimintaa. Selvityksessä olivat mukana Astra Zeneca, Biontech, Johnson & Johnson, Moderna, Novavax ja Pfizer.

Amnestyn raportin mukaan suurimmat rokotevalmistajat ovat priorisoineet toimituksissa vauraita valtioita. Tähän mennessä tuotetuista 5,76 miljardista rokoteannoksesta vain 0,3 prosenttia on jaettu matalan tulotason maihin. Näissä maissa asuvista ihmisistä alle yksi prosentti on rokotettu koronaa vastaan, kun rikkaissa maissa rokotteen on saanut 55 prosenttia ihmisistä.

Yhtiöt ovat Amnestyn mukaan kieltäytyneet osallistumasta kansainvälisiin aloitteisiin, joiden tarkoituksena on tehostaa rokotteiden maailmanlaajuista tuotantoa jakamalla valmistukseen tarvittavaa dataa sekä teknologiaa. Yhtiöt ovat myös kieltäytyneet väliaikaisesta rokotteiden patenttijoustosta pandemian ajaksi, Amnesty lisää.

Amnesty vaatii, että matalan ja keskimatalan tulotason maihin toimitetaan vähintään kaksi miljardia rokotetta ennen vuoden loppua. Järjestön mukaan tämä vaatisi sitä, että vauraat valtiot luovuttavat miljoonat ylijäämäannoksensa näihin maihin.

Lisäksi Amnesty haluaa, että rokotevalmistajat jakavat vähintään puolet loppuvuoden aikana tuotettavista rokotteista niitä eniten tarvitseville maille. Tämän vuoden ennustetun rokotetuotannon mukaan tämä olisi 2,6 miljardia rokotetta.

Myös Suomi saa kritiikkiä. Amnestyn mukaan Suomi ei ole antanut tukeaan väliaikaiselle koronarokotteiden ja -tuotteiden patenttijoustolle Maailman kauppajärjestössä.

”Se, että Suomen hallitus varaa kolmannet rokotteet kaikille vähintään 12-vuotiaille, ei ole vastuullista toimintaa. Se on itsekästä rokotenationalismia ja vastuunpakoilua pandemian torjumisesta. Mikäli Suomen kaltaiset vauraat valtiot sekä lääkeyhtiöt jatkavat tällä linjalla, pandemialle ei näy loppua”, sanoo Amnestyn Suomen-osaston toiminnanjohtaja Frank Johansson.