Erityisesti vihreiden liittokansleriehdokas Annalena Baerbock on ollut negatiivisen huomion kohteena.

Berliini

Sunnuntaina pidettävät Saksan liittopäivävaalit ovat Venäjän vaikutuspyrkimysten tärkeä kohde, useat tutkimuslaitokset ovat havainneet.

Myös Saksan hallitus on kiinnittänyt asiaan huomiota. Syyskuun alussa Saksan ulkoministeriö ilmoitti olevansa huolestunut tietomurtojen aallosta, joka on käynnissä vaaleihin liittyen.

Saksan hallituksen mukaan tietomurtoihin saatetaan yhdistää disinformaation levittämistä, tavoitteena vaikuttaa vaaleihin. Saksa pyysi Venäjää lopettamaan toiminnan.

Venäläisiä tietomurtoja on kohdistunut Saksaan viime vuosina myös aiemmin.

Ensi sunnuntain vaaleissa ratkeaa Saksan uuden liittokanslerin valinta ja hallituksen kokoonpano.

Nykyinen liittokansleri Angela Merkel ei ole enää ehdolla Saksan johtoon. Samalla Saksan ja laajemmin myös EU:n suhde Venäjään voi muuttua.

Venäjän missio Saksan vaaleissa on selvä, arvioi asiaa tutkiva Anneli Ahonen Institute for Strategic Dialogue -ajatushautomosta. Venäjä haluaa turvata omien intressiensä jatkuvuuden Saksassa, Nord Stream 2 -kaasuputken toiminnan käynnistymisen täydellä kapasiteetilla ja talousyhteistyön jatkumisen.

Angela Merkel kävi elokuussa jäähyväiskäynnillä Venäjän presidentin Vladimir Putinin vieraana. Merkelin kaudella talousyhteistyö Saksan ja Venäjän välillä on ollut tiivistä.

”Samaan aikaan Venäjällä on hyvin selkeä strategia ylipäätään EU:ssa aiheuttaa sisäistä hajaannusta ja käyttää hyväksi yhteiskunnan kipupisteitä sekä lietsoa ristiriitoja ja sitä kautta heikentää EU-maiden toimintakykyä.”

Koronaviruspandemian aikana asiantuntijat ovat havainneet, että venäläistahot osallistuvat vilkkaasti rokottamiseen ja koronarajoituksiin liittyvien salaliittoteorioiden vahvistamiseen. Niillä saadaan aikaan epäluottamusta päättäjiin.

Saksan liittokansleriehdokkaista kriittisimmin Venäjään suhtautuu vihreiden Annalena Baerbock. Baerbock joutui heti valinnastaan alkaen negatiivisen kampanjoinnin kohteeksi, minkä tutkijat arvioivat osittain juontavan Venäjälle.

Baerbockista levitettiin väärennettyä alastonkuvaa, ja hänen ansioluetteloaan koskevien epäselvyyksien sekä hänen kirjansa plagiointiväitteitä koskevien tietojen levittäminen oli erityisesti Twitterissä laajaa.

Baerbockia koskevien negatiivisten väitteiden levittäminen tehtiin systemaattiseksi Twitterissä varta vasten luoduilla uusilla tileillä.

Myös muut liittokansleriehdokkaat, SPD:n Olaf Scholz ja kristillisdemokraattien Armin Laschet, ovat tehneet tarkennuksia ansioluetteloonsa, mutta vastaava kohua kuin Baerbockin kohdalla ei ole syntynyt.

Scholz ja Laschet kannattavat Saksan ja Venäjän tiivistä talousyhteistyötä ja Nord Stream 2 -kaasuputken toiminnan käynnistämistä.

Baerbockin tavoin myös Laschet on joutunut kuitenkin voimakkaan negativiisen kampanjoinnin kohteeksi. Hänen vaalimainoksiaan on tuhottu, ja ainakin yhden sabotaasin yhteydessä on viitattu hänen ampumiseensa.

Saksassa on nähty myös vihreiden hirttämiseen kehottavia äärioikeiston vaalijulisteita.

Saksalaisen yleisradioyhtiön oman tutkimuksen mukaan Baerbock on ylivoimaisesti vahvimmin valeuutisten aiheena Saksan liittokansleriehdokkaista.

Viime viikolla Facebook ilmoitti sulkevansa saksalaisen Querdenker-liikkeen eli koronapolitiikkaa kritisoivan ja salaliittoteorioita levittävän liikkeen tilejä.

Ahosen mukaan toimenpide vaikuttaa ”viime hetken paniikkiratkaisulta” ennen tilanteen kärjistymistä. Monet saksalaisasiantuntijat ovat viime päivinä varoittaneet Querdenker-liikkeen radikalisoitumisesta.

Lauantaina liikkeen ajattelua ilmeisesti kannattava mies ampui kuoliaaksi huoltoaseman työntekijän, joka vaati sääntöjen mukaista maskinkäyttöä huoltoasemalla.

Yhdysvalloista Eurooppaan on siirtynyt taktiikka lisätä epäluottamusta vaaleissa levittämällä väitteitä vaalien manipuloinnista, ovat Institute for Stratetig Dialogue -laitoksen tutkijat havainneet.

Tämä on ollut näkyvissä Saksan aluevaaleissa, ja väitteitä leviää myös Saksassa yleisen postiäänestyksen epäluotettavuudesta.

Ahosen mukaan merkittävä, näkyvä Venäjän keino puuttua Saksan asioihin on venäläisen valtio-omisteisen median toiminta Saksassa. RT on hakenut lisenssiä oman tv-kanavan aloittamiselle Saksassa, mutta ei toistaiseksi ole saanut sitä. Sen sijaan Youtubessa se toimii vilkkaasti. Myös venäläiskanava Sputnik tekee paljon Saksaa koskevaa sisältöä saksaksi.

Ahosen mukaan Venäjän valtio käyttää tänä vuonna yhteensä 1,2 miljardia euroa median tukemiseen. Seuraavan neljän vuoden aikana 2,45 miljardia euroa on budjetoitu pelkästään uusien kansainvälisten yleisöjen tavoittamiseksi Venäjän valtion televisiolle.

RT:llä on eri sometileillään Saksassa useita satoja tuhansia seuraajia, ja yleisön määrä on kasvanut nopeasti.

Tyypillisiä sisältöjä venäläiskanavilla ovat epäluottamuksen luominen rokottamista ja hallituksen koronalinjaa kohtaan. Esimerkiksi keskiviikkona Saksan RT kertoi, että Biontechin rokote tappaa enemmän ihmisiä kuin pelastaa henkiä.