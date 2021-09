La Palman tulivuorenpurkauksen uskotaan jatkuvan vielä kymmenien päivien ajan.

Kanariansaariin kuuluvalla La Palman saarella usean päivän purkautunut Cumbre Vieja -tulivuori on vyöryttänyt yli 1 000-asteista laavaa jo satojen rakennusten päälle.

EU:n tulivuoritutkijat ilmoittivat keskiviikkona, että purkauksessa on vaurioitunut 320 rakennusta ja 154 hehtaaria maastoa on tuhoutunut, kertoo uutistoimisto AFP. Laavaa on kasautunut jopa 15 metrin kerroksiksi.

Kaikkiaan 6 000 ihmistä on evakuoitu. Saarella on noin 85 000 asukasta.

Purkauksen uskotaan jatkuvan vielä kymmenien päivien ajan, mutta purkauksesta syntyvien kaasujen ei uskota olevan vaarallisia ihmisille, kertoi Kanariansaarten johtava vulkanologi keskiviikkona uutistoimisto Reutersin mukaan.

HS kokosi kuvia ja videoita purkauksesta:

Tulivuorenpurkaus alkoi sunnuntaina 21. syyskuuta. Cumbre Vieja -vuoresta puski laavaa ja kuumia kaasuja.

Palohenkilöstö katseli tulivuoren purkausta sunnuntaina 19. syyskuuta.

Paloja sammuttamaan saapunut henkilö katseli, kun laava valui asuinrakennusten päälle maanantaina.

Pariskunta otti selfie-kuvan savuavan tulivuoren edustalla maanantaina 20. syyskuuta.

Laava sytytti asuinrakennuksen tulee Los Llanos de Aridanen kaupungissa La Palmalla maanantaina 20. syyskuuta.

Rakennus tuhoutui lopulta täysin.

Kaikkiaan purkaus on vaurioittanut ainakin 320:tä rakennusta.

Näkymä Todoquen kaupungissa tiistaina 21. syyskuuta. Kaupungin asukkaita jouduttiin evakuoimaan laavan edettyä lähelle asuinrakennuksia.

Laavavirta kuvattuna tiistaina.

Laava oli levinnyt suurelle alueelle tiistaihin mennessä.

Risti seisoi tulivuoren kajossa Los Llanos de Aridanen kaupungissa tiistaina 21. syyskuuta.

Tulivuoresta valuva laava kuvattuna keskiviikon vastaisena yönä.