Save the Children -järjestö vaatii rikkaita maita hakemaan kansalaisensa pois leireiltä.

Al-holin ja al-Rojin leireillä Syyriassa on kuollut tänä vuonna jo 62 lasta, kertoo avustusjärjestö Save the Children International torstaina julkaistussa raportissaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kuolinsyyt vaihtelevat väkivallasta onnettomuuksiin ja sairauksiin. Lisäksi Al-Holissa on järjestön mukaan murhattu tänä vuonna 73 ihmistä, joista kaksi oli lapsia. Keskimäärin lapsia on kuolee kaksi viikossa.

Al-Holin ja al-Rojin leireillä Koillis-Syyriassa pidetään Isis-yhteyksistä epäiltyjen perheitä, mutta joukossa on myös Isisiä paenneita. Jotkut ovat olleet leireillä jo yli neljä vuotta.

Save the Children on haastatellut raporttiinsa leirillä vankina olevia lapsia. Leireillä on järjestön mukaan noin 40 000 lasta 60 eri maasta, myös Suomesta.

”En enää kestä tätä elämää. Emme tee muuta kuin odotamme”, sanoi 11-vuotias libanonilainen tyttö haastattelussa toukokuussa. Sittemmin tytön on kerrottu kuolleen, kun hän yritti paeta leiriltä vedenkuljetusautossa.

Järjestön mielestä maat ovat hylänneet alaikäiset kansalaisensa leireille, joilla he näkevät nälkää, sairastuvat ja kuolevat. Esimerkiksi Ranska on kotiuttanut leirillä olevista 320 ranskalaisesta lapsesta 35 ja Britannia on kotiuttanut 60 brittilapsesta neljä.

“Monet mailman rikkaimmista maista eivät ole onnistuneet tuomaan kotiin valtaosaa leireillä jumissa olevista lapsistaan”, Save the Children kommentoi tiedotteessa.

Leirejä ylläpitävät kurdit ovat ilmoittaneet, etteivät he pysty järjestämään syytetyille oikeudenkäyntejä tai heidän perheilleen ylläpitoa. Länsimaat Suomi mukaan lukien ovat kuitenkin olleet huolissaan siitä, että ihmisten kotiuttaminen leireiltä olisi kotimaassa turvallisuusriski.

Save the Childrenin mukaan kyse on lopulta heitteillejätöstä.

”Hallitukset yksinkertaisesti hylkäävät lapset, jotka ovat ennen kaikkea konfliktin uhreja”, kommentoi Save the Childrenin Syyrian-operaation johtaja Sonia Khush.