Maahanmuuttoviraston johtaja kommentoi Ruotsin televisiossa kolmevuotiaan Timin tapausta, josta on noussut Ruotsissa iso keskustelu.

Tukholma

Ruotsissa karkotuspäätöksen saaneen kolmevuotiaan pojan karkotus on mahdollista perua, jos tietyt ehdot täyttyvät, sanoo Ruotsin maahanmuuttoviraston pääjohtaja Mikael Ribbenvik.

Kolmevuotiaan Timin tapaus on kuohuttanut Ruotsia viime päivinä. Keskiviikkoiltana maahanmuuttoviraston pääjohtaja Ribbenvik kommentoi tapausta Ruotsin yleisradion haastattelussa.

Tim on ruotsalaismedian pojasta käyttämä nimi. Hänen oikeaa nimeään ei käytetä asian arkaluonteisuuden vuoksi.

Ribbenvikin mukaan on selvää, että jos viranomainen ei myönnä henkilölle oleskelulupaa, henkilön on poistuttava maasta. Mutta jos kyseessä on lapsi, tilanne muuttuu monimutkaisemmaksi.

Ribbenvikin mukaan tällaisissa tapauksissa lainvoimaista karkotusta ei voida panna täytäntöön, jos vastaanottavassa maassa ei kyetä järjestämään lapselle riittävällä tasolla olevaa vastaanottoa.

”Täytäntöönpanovaihe tarjoaa lapselle tehokkaimman suojan. Kun puhutaan yksittäisistä lapsista, suoja on hyvin vahva. Lapsi ei voi palata, jos vastaanottoa ei ole järjestetty”, Ribbenvik sanoi.

Ribbenvik ei ota suoraan kantaa Timin tapaukseen, mutta hänen mukaansa lapsen karkotusta ei useimmiten pystytä käytännössä toteuttamaan, jos lapsella ei ole vastaanottavassa maassa sukulaisia tai perhettä, jotka haluaisivat ja olisivat kykeneväisiä huolehtimaan lapsesta.

Ribbenvikin mukaan valtiolliset instituutiot, kuten lastenkodit, eivät usein ole riittävän korkeatasoisia, jotta lapsi voitaisiin karkottaa.

”Niissä maissa, joiden kanssa työskentelemme, emme ole koskaan nähneet sen toimivan. Vaaditaan hyväksyttävä standardi.”

Ruotsin viranomaisten päätöksellä kolmevuotias Tim ollaan karkottamassa Nigeriaan, joka on hänen biologisen äitinsä kotimaa. Äiti karkotettiin Nigeriaan viime vuonna.

Tim syntyi Ruotsissa vuonna 2018, mutta Ruotsin sosiaaliviranomaiset ottivat Timin huostaan 11 päivän ikäisenä. Viranomaiset katsoivat, että äiti ei ole kykenevä huolehtimaan lapsestaan.

Tim on elänyt neljän kuukauden ikäisestä saakka sijaisperheessä, joka käy nyt taistelua pitääkseen Timin perheessään. Sijaisvanhemmat Sandra ja Viktor Persson ovat kertoneet tapauksesta ruotsalaismediassa. Yli 130 000 ruotsalaista on kirjoittanut vetoomuksen, jossa vaaditaan perumaan Timin karkotus.

Lue lisää: Ruotsissa syntynyt kolme­vuotias on elänyt lähes koko elämänsä ruotsalaisessa sijais­perheessä, poika aiotaan silti karkottaa Nigeriaan

Voimassa olevan päätöksen mukaan Tim lähetetään Nigeriaan viimeistään tammikuussa 2022.

Nigeriassa pojalla on sukulaisia, mutta sijaisvanhempien mukaan kukaan heistä ei ole halukas ottamaan häntä perheeseensä. Biologinen äiti on kertonut Ruotsin viranomaisille, ettei halua olla pojan kanssa tekemisissä. Siksi sijaisvanhemmat pitävät todennäköisenä, että poika päätyisi Nigeriassa lastenkotiin.

Tuomioistuimen päätöksessä Timin karkotusta perusteltiin sillä, että hänen sukulaisensa voisivat ottaa hänet vastaan Nigeriassa.

Maahanmuuttoviraston pääjohtaja Ribbenvikin mukaan Ruotsin viranomaisten on nyt tutkittava, voivatko pojan sukulaiset ottaa hänet vastaan.

”Jos hyväksyttävällä tasolla olevaa vastaanottoa ei ole, silloin lapsen ei tule lähteä sinne”, hän sanoi SVT:n haastattelussa.

”Lapsen oikeutta perheeseensä kotimaassaan ei voi hylätä, vaan asiat on tutkittava tarkkaan.”

Viranomaisten päätös on saanut Ruotsissa paljon kritiikkiä.

Tapauksessa eri lait ja viranomaistahojen käytännöt törmäävät toisiinsa, mutta joidenkin asiantuntijoiden mukaan Timin tapauksen käsittelyssä on myös tehty virheitä.

Torstaina ruotsalaislehti Dagens Nyheterissä haastateltu julkisoikeuden tohtori ja maahanmuuton ja lasten oikeuskysymysten asiantuntija Louise Dane sanoi, että Timin tapauksessa ehdot oleskeluluvalle olisivat täyttyneet. Hän kävi läpi kaikki Timin tapausta koskeneet päätökset.

Tukholman yliopiston julkisoikeuden professori Pernilla Leviner puolestaan arvioi, että Timin huoltajuus olisi ollut mahdollista siirtää sijaisvanhemmille, millä olisi ollut vaikutus lapsen oleskelulupapäätökseen.

Sosiaaliviranomaiset eivät kuitenkaan olleet suostuneet huoltajuuden siirtoon, koska oleskelulupaprosessi oli kesken.

Ruotsin lapsiasiavaltuutettu Elisabeth Dahlin arvostelee Ruotsin lainsäädäntöä epäselväksi. Dahlin ei ota kantaa yksittäistapaukseen, mutta hän pitää Timin tapausta esimerkkinä, jonka myötä lakeja tulisi muuttaa.

Yleissopimus lasten oikeuksista tuli voimaan Ruotsissa tammikuussa 2020. Dahlinin mukaan oli jo ennalta tiedossa, että laki tulisi törmäämään esimerkiksi ulkomaalaislain kanssa ja aiheuttamaan lasten putoamista oikeudellisesti epävarmalle maaperälle.

”Valtiopäivien tulisi puuttua tähän asiaan”, hän sanoi SVT:n haastattelussa.

Lue lisää: Ruotsi on evakuoinut Afganistanista 544 ihmistä – Lennot jatkuvat, kone poimii evakuoitavia Kabulin lento­kentältä moottorin käydessä

Oikaisu 23.9. kello 14.32: Jutussa väitettiin aiemmin, että Timin toisen sijaisvanhemman nimi olisi Viktoria Persson. Todellisuudessa hänen nimensä on Viktor Persson.