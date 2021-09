Sauli Niinistö kertoi Suomen olevan jatkossakin valmis helpottamaan keskusteluja.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiitti Suomessa vierailleita Yhdysvaltain ja Venäjän ase­voimien komentajia.

Yhdysvalloista tapaamisessa oli maan asevoimien komentaja, kenraali Mark Milley, Venäjältä kenraali Valeri Gerasimov.

Kenraalit tapasivat keskiviikkona valtioneuvoston tiloissa Königstedtin kartanossa Vantaalla. Niinistön twiitin mukaan keskusteluja käytiin myös torstaina.

”Tärkeitä ja näkemyksellisiä keskusteluja molempien kenraalien kanssa sekä eilen että tänään. Suomi on jatkossakin valmis tarjoamaan palveluitaan keskustelun helpottamiseksi – ja Helsingin henkeä”, Niinistö kertoi twiitissään.

SANOMALEHTI The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan komentajat keskustelivat terrorismin torjunnasta. Asia on ajankohtainen maille nyt, kun Yhdysvallat on vetäytynyt Afganistanista, johon se alun perin lähti sotimaan terrorismia vastaan.

Yhdysvaltalaisten ja venäläisten lähteiden mukaan presidentti Joe Biden on yrittänyt neuvotella Uzbekistanin, Kirgisian ja Tadžikistanin kanssa mahdollisuudesta sotilas­tukikohtien avaamiseen. Niitä tarvittaisiin terrorisminvastaisissa operaatioissa Afganistanissa nyt, kun Yhdysvaltain joukot ovat jättäneet maan.

Yhdysvalloilla oli Afganistanin sotaretken alussa 2000-luvulla tuki­kohta Uzbekistanissa ja vuoteen 2014 saakka myös Kirgisiassa.

Venäjä on vuokrannut tukikohdat Kirgisiasta ja Tadžikistanista, ja yksi mahdollisuus on, että Yhdysvallat pääsisi Venäjän ali­vuokralaiseksi. Käytännössä Yhdysvaltain on joka tapauksessa sovittava Keski-Aasian tukikohdista Venäjän kanssa.

VIRALLISIA tietoja neuvottelujen sisällöstä ei tihkunut. Yhdysvaltain asevoimien edustajat eivät kommentoineet WSJ:lle Helsingin-keskustelujen sisältöjä yksityis­kohtaisesti, mutta heidän mukaansa ne koskivat muun muassa ”riskien hallintaa”.

Venäjän pääesikunta käytti sanomalehti Kommersantin mukaan yhtä pyöreitä ilmaisuja.