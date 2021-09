Naisen epäillään osallistuneen alaikäisen käyttämiseen lapsisotilaana. Syyttäjän mukaan kyseessä on ensimmäinen kerta, kun ruotsalaisessa tuomioistuimessa käsitellään lapsisotilaita.

Tukholma

Terroristijärjestö Isisiin liitettyä naista epäillään Ruotsissa vakavasta sotarikoksesta ja vakavasta sodankäyntirikoksesta. 49-vuotias nainen vangittiin torstaina Tukholman käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä.

Syyttäjän mukaan naisen epäillään yhteisymmärryksessä osallistuneen alle 15-vuotiaan lapsen käyttämiseen lapsisotilaana. Rikosten epäillään tapahtuneen Syyriassa.

Syyttäjä vaati naisen vangitsemista, koska hänen mukaansa on riski, että epäilty voisi hävittää todisteita tai vaikuttaa tutkintaan muulla tavalla.

Puolustusasianajajan mukaan nainen kiistää rikokset.

Epäilyt vakavasta sotarikoksesta ja vakavasta sodankäyntirikoksesta koskevat samaa tekoa. Epäillyn rikosajanjakson aikana lakiin on kuitenkin tehty muutoksia, minkä vuoksi tapauksessa käytetään molempia nimikkeitä.

"Tämä on tietääkseni ensimmäinen kerta, kun käsittelemme lapsisotilaita ruotsalaisessa tuomioistuimessa. Tämä on harvinainen tapaus”, kommentoi syyttäjä Reena Devgun aiemmin Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:lle.

Rikoksista epäilty nainen matkusti SVT:n mukaan vuonna 2013 Syyriaan liittyäkseen Isisiin. Hänellä oli mukanaan viisi lastaan. SVT on aiemmin saanut haltuunsa kuvia, joissa osa lapsista poseeraa aseiden kanssa. Kaksi vanhinta lasta kuoli myöhemmin Syyriassa.

SVT:n mukaan nainen palasi Ruotsiin viime vuonna. Hänet vangittiin joulukuussa epäiltynä avioliittoon pakottamisesta, jonka epäiltiin tapahtuneen vuoden 2018 aikana. Nainen vapautettiin muutama päivä myöhemmin, ja hän oli vapaana tällä viikolla tapahtuneeseen pidätykseen asti.

Vuodesta 2012 lähtien kaikkiaan noin 300 ihmistä on lähtenyt Ruotsista osallistuakseen Syyrian sotaan ja liittyäkseen islamistiryhmiin, pääasiassa Isisiin. Alueelle matkustaneiden ihmisten osuus koko väestöstä on Ruotsissa Euroopan suurimpia.

Noin puolet alueelle lähteneistä on palannut Ruotsiin. Osa alueelle jääneistä on kuollut taisteluissa, osa on vangittu, ja jotkut ovat edelleen vapaalla jalalla.

Ruotsista lähteneistä noin kolmasosa on naisia.

Viimeisen vuoden aikana useita Isisiä kannattavia naisia on palannut Ruotsiin. Heistä on aloitettu useita esitutkintoja sotarikoksista.