Tanskalais­parin ”ihmetaloksi” kutsuttu koti on selvinnyt ehjänä laava­virtojen keskellä – Suora lähetys La Palmalta käynnissä

Kuvat talosta ovat hämmästyttäneet sosiaalisessa mediassa, ja se on saanut nimen ”ihmetalo”.

Cumbra Vieja -tulivuoresta purkautuva laava on haudannut alleen jo yli 400 rakennusta Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla. Yksi talo näyttää kuitenkin toistaiseksi säästyneen laavavirtojen tuhovoimalta kuin ihmeen kaupalla.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja sanomalehdet El Mundo ja The Guardian.

Laavavirtojen keskelle jääneen talon omistaa El Mundon mukaan tanskalainen eläkeläis­paris­kunta, joka ei ole käynyt Kanariansaarilla korona­virus­pandemian alun jälkeen.

Talon entinen omistaja ja rakentaja Ada Monnikendam sanoo lehden haastattelussa hämmästyneensä, kun kuva hänen vanhasta kodistaan tuli vastaan sosiaalisessa mediassa.

”Minä tunnen tuon talon! Mieheni ja minä rakensimme sen!” hän kertoo huudahtaneensa.

Monnikendam soitti välittömästi kuvat nähtyään nykyisille omistajille ja välitti uutisen talon pelastumisesta.

”He sanoivat minulle, että vaikka he eivät voi nyt mennä saarelle, he ovat helpottuneita siitä, että talo on yhä pystyssä”, Monnikendam sanoo.

”Aloimme kaikki itkeä kuin hullut, kun kerroin heille, että heidän rakas talonsa on säilynyt koskemattomana.”

Viime sunnuntaina alkaneen purkauksen vuoksi on jouduttu evakuoimaan perjantaihin mennessä 6 000 ihmistä. Iso osa evakuoiduista on jäänyt kodittomiksi laavan tuhottua heidän kotinsa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan torstaihin mennessä kiinteistöjä oli tuhoutunut noin 87 miljoonan euron edestä.

Kanariansaarten paikallishallinto on kertonut ostavansa 257 asuntoa kodittomaksi jääneille.

Sanomalehti El Paísin mukaan vuoresta purkautuva laavavirta on hidastunut huomattavasti ja liikkui torstaina enää neljän metrin tuntivauhdilla.

Noin 400 metriä leveä laavarintama on suurimmillaan noin 12 metrinen paksuinen ja sijaitsi torstaina noin 2,1 kilometrin päässä merestä.