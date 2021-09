Talebanin vallan ydin on hyveiden ja paheiden ministeriö.

Kun Afganistanin naisministeriön työntekijät viime torstaina saapuivat työpaikalleen Kabulissa, he huomasivat, että työpaikka oli kadonnut.

Avaimet eivät sopineet portin lukkoon. Naisministeriötä ei enää ollut.

Tilalle oli jo ruuvattu uuden ministeriön kyltti.

Siinä luki: Rukoilun, uskonnollisen ohjeistuksen sekä hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriö.

Ministeriö, jonka tehtävä on edistää hyvettä ja vastustaa pahetta, kuulostaa auttamatta koomiselta.

Ministeriön perustamisessa juuri nais­ministeriön tiloihin on kuitenkin hyytävää ironiaa, joka ei paljon naurata.

Hyveiden ja paheiden ministeriö on Talebanin yhteiskuntajärjestyksen ytimessä. Se on eräänlainen uskonnollinen sisäministeriö, joka pitää yllä pelättyä uskontopoliisia. Se panee toimeen Talebanin totaalisen uskonnollisen järjestyksen.

Uskontopoliisi huolehtii, etteivät kansalaiset unohda pakollisia rukouksia, että parta on oikean pituinen ja että naiset pukeutuvat säännösten mukaan.

1990-luvulla uskontopoliisi valvoi tiukasti, etteivät naiset liikkuneet ilman mies­holhoojaa. Rangaistukset olivat mielivaltaisia ja raakoja.

Palaako Afganistan 1990-luvun malliin? Siitä päättää pitkälti uskontopoliisi.

Taleban on väkivaltainen ääriliike, mutta siinäkin on äärimmäisempiä ja maltillisempia siipiä.

Osa Talebanin nykyjohdosta vietti viime vuosikymmenen neuvottelemassa solmio­kaulaisten diplomaattien kanssa Qatarissa. He ymmärtävät hyvin, että vähintäänkin strategisista syistä Talebanin kannattaa esiintyä aiempaa maltillisempana.

Talebanille käy kalpaten, jos se päätyy hylkiövaltioksi 1990-luvun malliin. Rahat loppuvat.

Siksi Taleban on antanut paljon lupauksia maltillisemmasta linjasta. Toistaiseksi lupaukset ovat olleet tyhjiä.

Sanojen ja tekojen ristiriita kertoo todennäköisesti siitä, että johdossa on aitoa kamppailua linjavalinnasta. Voitolla vaikuttaa olevan uppiniskainen vanha kaarti, 1980- ja 1990-lukujen sotien kovettama rampojen ja sokeiden sukupolvi.

Yksi heistä on 1990-luvun hyveiden ja paheiden ministeri Nooruddin Turabi.

Yksijalkainen ja -silmäinen Neuvostoliiton vastaisen sodan veteraani Turabi kielsi 1990-luvulla musiikin ja urheilun. Ministeriössään hän valvoi jopa sitä, etteivät virkamiehet trimmanneet partaansa liian koreaksi. Turabi oli myös yksi Talebanin naisvihan toimeenpanijoista: yhtenä ensimmäisistä teoistaan hän heitti haastattelemaan tulleen naistoimittajan ulos ministeriöstään.

Tällä viikolla Turabi antoi haastattelun uutistoimisto AP:n Kathy Gannonille. Myös Turabi väitti Talebanin muuttuneen, mutta samaan hengenvetoon hän kertoi Afganistanin palaavan aikaan, jossa varkailta katkotaan kädet.

”Kenenkään on turha yrittää sanella, millaisia lakiemme pitää olla”, Turabi sanoi.

Taleban on ilmoittanut tavoittelevansa Saudi-Arabian yhteiskuntamallia. Hyveiden ja paheiden ministeriö onkin kopioitu Saudi-Arabiasta.

Tässä on itse asiassa pieni toivonpilkahdus. Saudi-Arabiassa hyveiden ja paheiden ministeriö sai toteutettua nopeasti ja tehokkaasti suuria uudistuksia.

Saudi-Arabia on syvästi epädemokraattinen valtio, jossa sukupuolten tasa-arvo kuuluu maailman heikoimpiin. Saudi-Arabian tosiasiallinen johtaja kruununprinssi Mohammed bin Salman mitä ilmeisemmin määräsi toimittaja Jamal Khashoggin paloittelumurhan lokakuussa 2018. Naisten holhouslaki on edelleen osin voimassa, eikä sananvapautta ole.

Samaan aikaan on totta, että Saudi-Arabia on vuosikymmenen aikana muuttunut merkittävästi. Tämän päivän Saudi-Arabia on monin verroin vapaampi ja vakaampi yhteiskunta kuin 1990-luvun Afganistan.

Juuri tässä nähdään hyveiden ja paheiden ministeriön merkitys. Ratkaiseva muutos Saudi-Arabiassa tapahtui, kun kruununprinssi Mohammed huhtikuussa 2016 määräsi uskontopoliisin toimimaan ”hienovaraisesti”.

Uskontopoliisi menetti oikeutensa pidättää ja kuulustella. Tämä muutti Saudi-Arabian melkeinpä yhdessä yössä ahdistavasta wahhabilaisesta kyttäysvaltiosta ahdistavaksi epädemokraattiseksi kuningaskunnaksi.

Ravintoloissa ei enää eroteltu sukupuolia, miehet ja naiset saattoivat huoletta keskustella kaduilla eikä naisten vaatetusta kytätä. Naiset pääsivät töihin ja opiskelemaan, eikä holhoojia enää kyselty.

Talebanin hallituksen tunnustivat 1990-luvulla vain Saudi-Arabia, Arabiemiraatit ja Pakistan.

Samasta suunnasta löytynevät Talebanin kumppanit tälläkin kertaa, jos ovat löytyäkseen.

Nyt hyveiden ja paheiden ministeriksi on nimitetty Sheikh Mohammed Khalid -niminen mies. Hänestä ei juuri tiedetä.

On vaikea sanoa, merkitseekö tuntemattoman miehen nimitys sitä, että hyveiden ja paheiden ministeriölle ei tällä kertaa annettaisi niin paljon painoa.

Nooruddin Turabin haastattelun perusteella Taleban ei tule kuuntelemaan lännen sormenheristelyä. Kuulostaa irvokkaalta, mutta Afganistanin kannalta olisi onnekasta, että se tosiaan seuraisi Saudi-Arabian tietä ja riisuisi hyveiden ja paheiden ministeriön vallasta.