Eteläcarolinalaisen mahtisuvun perillisten jäljiltä paljastuu suhmurointia, kummallisia toimintatapoja ja kuolleita ihmisiä.

Yhdysvaltalainen Alex Murdaugh kuuluu arvovaltaiseen juristisukuun. Sekä hänen isänsä että isoisänsä ovat toimineet Etelä-Carolinan osavaltiossa huomattavissa syyttäjänviroissa.

Kesäkuussa Alex Murdaugh’n vaimo Margaret ja heidän poikansa Paul, 22, löydettiin ammuttuina perheen kodin läheltä.

Syyskuun alussa myös Alex Murdaugh’ta ammuttiin hänen ollessaan vaihtamassa autonsa rengasta tien reunassa. Hän sai vammoja, jotka eivät olleet kuitenkaan vakavia.

Nyt mahtisuvun vaikutusvaltainen työn jatkaja Alex Murdaugh on syytettynä vakuutuspetoksen yrityksestä ja viranomaisten harhauttamisesta.

Syynä tähän on se, että Murdaugh on myöntänyt yrittäneensä järjestellä oman ampumisensa, jotta hänen kahdesta pojastaan vanhempi, elossa oleva Buster Murdaugh, saisi korvauksen hänen henkivakuutuksestaan, jonka arvo on noin 8,5 miljoonaa euroa.

Tapaukseen liittyvät myös Murdaugh’n perheen kotona vuonna 2018 kuollut kodinhoitaja, veneonnettomuus vuodelta 2019 sekä opiaattiriippuvuus.

Perheen kodinhoitajan on sanottu kuolleen hänen kompastuttuaan perheen koiraan. Alex Murdaugh taivutteli kodinhoitajan läheiset ottamaan juristiksi vanhan ystävänsä, kun he hakivat vakuutuskorvauksia.

ABC Newsin mukaan perheen saamista korvauksista vaikuttaa puuttuvan ainakin 3,6 miljoonaa euroa. CBS Newsin mukaan kodinhoitajan kuolemansyytä ei koskaan selvitetty.

Myös vuonna 2019 sattuneessa veneonnettomuudessa on epämääräisiä piirteitä. Murdaugh’n venettä ajoi hänen nuorempi poikansa, myöhemmin murhattu Paul Murdaugh. Hän oli alaikäinen, ja veneen matkustajina olleet pojan ystävät olivat ympäripäissään. Yksi nuorista kuoli, kun vene törmäsi sillan alla sillan perustuksiin.

Alex Murdaugh vuonna 2019.

NBC Newsin mukaan Paul Murdaugh’n epäillään ajaneen venettä päihtyneenä. Alex Murdaugh yritti taivutella erästä toista veneen matkustajaa käyttämään suosittelemaansa asianajajaa. Alex Murdaugh’lta jäi kuitenkin kertomatta, että tämä asianajaja oli Paul Murdaugh’n kummisetä.

Kyseinen matkustaja syyttää nyt Alex Murdaugh’ta siitä, että hänet yritettiin saada näyttämään syylliseltä veneturmaan, jotta huomio kääntyisi pois Paul Murdaugh’sta.

Mutta kuka murhasi Paul ja Margaret Murdaugh’n? Ei ainakaan Alex Murdaugh, sanovat hänen asianajajansa. Alex Murdaugh ei tiedä, asianajajat kommentoivat viestimille. Poliisi ei ole kertonut mahdollisista epäillyistä.

Sitten koitti syyskuun alku, ja Alex Murdaugh’ta ammuttiin vielä itseäänkin. Hän soitti itselleen apua, ja hänet kuljetettiin ambulanssikopterilla sairaalaan.

Eräs paikallistoimittaja kuitenkin huomasi, että ambulanssikopteri oli lähtenyt liikkeelle jo ennen kuin paikallinen poliisi sai tiedon asiasta.

Ennen ampumista väitetysti renkaanvaihtoon pysähtyneen Murdaugh’n auto on nettietsivien mukaan sellainen Mercedes-malli, jolla pystyy ajamaan, vaikka rengas olisi tyhjä. Murdaugh’n ei siis olisi tarvinnut pysähtyä vaihtamaan rengasta, kertoo sanomalehti The Wall Street Journal.

Ampuminen tapahtui syyskuun neljäntenä. Murdaugh’ta epäillysti ampunut mies on pidätettynä. Häntä syytetään vakuutuspetoksen yrityksestä, pahoinpitelystä, itsemurhan avustuksesta sekä huumausaineiden hallussapidosta.

Kaksi päivää myöhemmin Murdaugh määrättiin irtisanoutumaan arvovaltaisesta lakiasiaintoimistosta, jonka yksi hänen isoisistään oli perustanut ja jossa hän oli osakkaana. Myös Murdaugh itse vahvisti irtisanoutuneensa, kun kävi ilmi, että häntä epäillään yhtiön varojen väärinkäytöstä.

Paikallislehti The Island Packetin lähteiden mukaan Murdaugh’n jäljiltä yhtiöstä epäillään puuttuvan ainakin miljoona dollaria. The Wall Street Journalin mukaan summa voi olla jopa kymmenen miljoonaa dollaria.

Syyskuun puolivälissä tapahtui käänne tutkinnassa: Alex Murdaugh pidätettiin epäiltynä oman murhansa tilaamisesta ja siitä, että hänen elossa oleva poikansa saisi korvauksen hänen henkivakuutuksestaan.

”Hänellä on paha opiaattiriippuvuus”, sanoi yksi Murdaugh’n perheen käyttämistä asianajajista, osavaltiosenaattori Dick Harpootlian.

Harpootlianin mukaan Murdaugh’n opiaattiongelma on kestänyt jo yli kaksi vuosikymmentä.

”Hänen vaimonsa ja poikansa kuolema ovat sysänneet hänet rajan yli.”

Alex Murdaugh on vapaana takuita vastaan ja asianajajansa mukaan vieroituksessa. Poliisi ei ole esittänyt väitteitä, että Murdaugh’lla olisi jotain tekemistä vaimonsa ja poikansa kuolemien kanssa.

Sillä aikaa paikallinen poliisi on ryhtynyt tutkimaan uudelleen myös erästä vuonna 2015 tapahtunutta, selvittämätöntä kuolemantapausta.

Poliisin ja paikallisen uutiskanavan Fitsnewsin mukaan tapaus otettiin uudelleen selvitettäväksi Paul ja Margaret Murdaugh’n surmassa ilmi tulleiden seikkojen vuoksi.

Vuonna 2015 kuolleena tienvarresta löydetty 19-vuotias Stephen Smith oli Murdaugh’n vanhemman pojan, Buster Murdaugh’n, kaveri.

Epäselvää on toistaiseksi, mitä tekemistä kodinhoitajan kuolemalla ja tienvarresta kuolleena löydetyn Smithin tapauksilla on Murdaugh’hun. Poliisi kuitenkin tutkii tapauksia ja niiden mahdollisia yhteyksiä.