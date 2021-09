Avoinna olleet 35 rajanylityspaikkaa jatkavat aukioloaan. Suljettuina olleet rajanylityspaikat avataan uudelleen, kun rajalla olevilla kunnilla on riittävä testikapasiteetti ja hyvä tiedottaminen matkustajille saadaan varmistettua.

Alle 18-vuotiaiden ei tarvitse jäädä karanteeniin Norjaan tultuaan. Heidän on kuitenkin mentävä testiin, jos he tulevat sellaisesta maasta, josta tulevien aikuisten on jäätävä karanteeniin.