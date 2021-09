Cumbre Vieja -tulivuoren purkaus näyttää voimistuvan. Kolmen uuden kaupungin asukkaat käskettiin perjantaina lähtemään evakkoon.

Kanariansaariin kuuluvalla La Palman saarella sijaitsevan Cumbre Vieja -tulivuoren viime sunnuntaina alkanut purkaus on tuonut taloudellisia tappioita saaren banaaninviljelijöille.

”Tämä kaikki on palanut, palanut kuumuudesta ja tuulesta – –banaanit ovat täysin palaneet”, sanoi viljelijä Antonio Brito Alvarez, 65, uutistoimisto Reutersille.

Osa hänen banaanisadostaan on palanut karrelle. Palamiselta säästyneet banaanit ovat menneet pilalle kovan vulkaanisen tuhkan hienojakoisesta aineksesta.

”Näitä ei voi viedä pakkaamoon”, Alvarez sanoi.

Hän pitää itseään kuitenkin onnekkaana, koska laava ei ole peittänyt hänen viljelyksiään tai kotiaan.

Viljelijä Antonio Brito Alvarez, 65, tutki torstaina La Palman saarella Los Llanos de Aridanessa sijaitsevia banaaniviljelyksiään, joihin on lentänyt tuhkaa tulivuorenpurkauksesta.

La Palman saarella evakuoitiin tulivuorenpurkauksen takia perjantaina kolme uutta kaupunkia: Tajuya, Tacande de Abajo ja Tacande de Arriban vielä evakuoimatta ollut osa.

Aiemmin näissä kaupungeissa asukkaiden oli käsketty pysyä sisällä, mutta kaupungit päätettiin evakuoida, koska tulivuorenpurkaus näyttää olevan voimistumassa.

Laava oli torstai-iltaan mennessä tuhonnut ainakin 150 taloa ja pakottanut tuhansia ihmisiä pakenemaan lähinnä kahdesta kaupungista: Los Llanos de Aridanesta ja El Pasosta.

Perjantaina Kanarian saarilla toimiva lentoyhtiö Binter ilmoitti peruvansa kaikki lennot saarelle tulivuoren­purkauksesta tulevan tuhkan takia. Myös espanjalainen Iberia perui päivän ainoan lentonsa La Palmaan.

Tuhkatilanne oli Binterin ilmoitusta edeltäneiden muutaman tunnin aikana pahentunut huomattavasti, lentoyhtiö sanoi.

Torstaina Kanarian saarten vulkanologinen instituutti kertoi, että myrkyllinen kaasu- ja tuhkapilvi ulottui yli neljän kilometrin korkeuteen. Pilvi on alkanut ajelehtia koilliseen kohti Välimerta ja Espanjaa, kertoi Espanjan valtiollinen sääpalvelu Aemet.

La Palman taloudessa matkailusektorin merkitys on paljon pienempi kuin lähistöllä sijaitsevien saarten Teneriffan ja Gran Canarian. La Palmassa noin puolet taloudesta perustuu banaanin­tuotantoon.

Tulivuorenpurkaus on vaarassa pilata noin 15 prosenttia saaren vuotuisesta banaanin­tuotannosta. Banaanintuottajien etujärjestön mukaan tämä merkitsee, että noin viisituhatta työpaikkaa on vaarassa.

”Menetyksiä tapahtuu jo, koska banaanintuotanto on jatkuvaa. Se on kasvi, joka vaatii melko säännöllistä kastelua ja lähes päivittäistä työtä”, sanoi Asprocanin banaanin­tuottajien järjestön johtaja Sergio Caceres.

Maastossa viljelmien automatisointi on vaikeaa, joten viljelijöiden on päästävä päivittäin hoitamaan viljelyksiään. Paikalliset viranomaiset ovat kieltäneet viljelijöiltä sadon korjaamisen ensi tiistaihin asti, koska tiet on pidettävä auki pelastusajoneuvoille.

Jos laavan virtaaminen merta kohti jatkuu, se voi Alvarezin mukaan osua kasteluputkiin, joiden kautta vettä kulkee koko alueelle. Se olisi hänen mukaansa erittäin vakava ongelma.

Suora lähetys La Palman tulivuorenpurkauksesta: