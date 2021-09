Kanadassa vuosia liikkumisrajoitteiden kohteena ollut Huawein perustajan tytär on uutistoimiston ja lehtien mukaan saanut aikaan sopimuksen, joka mahdollistaa hänen poistumisensa Kanadasta.

Kanadassa kotiarestissa oleva suuren kiinalaisen teknologiayhtiön Huawein talous­johtaja Meng Wanzhou on tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaisten syyttäjien kanssa.

Syytesopimusta käsiteltiin oikeudessa Yhdysvalloissa perjantai-iltana Suomen aikaa. Meng osallistui istuntoon etäyhteydellä Vancouverista.

Yhdysvaltalainen liittovaltion syyttäjä kertoi oikeudessa, että Meng ja Yhdysvallat ovat tehneet syytesopimuksen, jolla Meng vapautuu maksuliikennepetoksia koskevista syytteistä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sopimus koskee vain Mengin osuutta. Syytteiden ajaminen Huawei-yhtiötä vastaan jatkuu, sanoi syyttäjä oikeudessa Reutersin mukaan.

Syytesopimus merkinnee, että Meng voi poistua Kanadasta ja palata kotimaahansa. Hän on ollut tiukkojen liikkumisrajoitusten alla Kanadassa jo lähes kolme vuotta.

Mengin, 49, kiinniotto ja kotiaresti Kanadassa on jo vuosia kiristänyt Kiinan välejä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan. Kiina on väittänyt Mengin saamia syytteitä poliittisiksi yrityksiksi tukahduttaa kiinalaisyritysten toimintaa.

Meng otettiin kiinni Vancouverin lentokentällä joulukuussa 2018.

Häntä oli vaadittu luovutettavaksi Yhdysvaltoihin vastaamaan syytteisiin muun muassa pankki- ja rahansiirto­rikoksista, joilla väitteiden mukaan olisi pyritty peittelemään Huawein liiketoimia Iranissa. Syytteitä on nostettu Mengin lisäksi myös Huawei-yhtiötä vastaan.

Mengin kiinniotto sai aikoinaan runsaasti kansainvälistä huomiota. Sen lisäksi, että tapaus vaikutti suurvalta­suhteisiin, näkyvyyttä toi myös Mengin tunnettuus Huawein perustajan Ren Zhengfein tyttärenä. Mengistä on käytetty liikanimeä ”Huawein prinsessa”.

Hänet päästettiin Kanadassa melko pian vapaaksi miljoonien eurojen suuruista takuusummaa vastaan. Hänelle asetettiin tiukat liikkumisrajoitukset ja hänet velvoitettiin pitämään gps-jalkapantaa.

Meng on kiinniotostaan lähtien vastustanut luovuttamistaan Yhdysvaltoihin, eikä luovutuspäätöstä ole tehty.

Perjantaina yhdysvaltalaissyyttäjä sanoi oikeudessa, että Meng vapautetaan takuita vastaan ja Yhdysvallat aikoo luopua vaatimuksesta, että Meng luovutetaan Yhdysvaltoihin.

Meng on kiistänyt syytteet. Nyt aikaan saadussa sopimuksessa hän kuitenkin myöntäisi joitakin väärin­käytöksiä, kertoi asiaa tunteva nimeämätön lähde sanoma­lehti The New York Timesin mukaan aiemmin perjantaina. Vastineeksi syyttäjät ensin lykkäisivät syytteitä ja myöhemmin luopuisivat niistä kokonaan, lehti kertoi.

The New York Timesin mukaan Meng ei ole sopimuksessa suostumassa myöntämään häntä vastaan nostettuja syytteitä, vain joitakin väärinkäytöksiä.

Kanadalaislehti The Globe and Mailin mukaan syytesopimus ei koske kanadalaisia Michael Spavoria ja Michael Kovrigia, jotka otettiin kiinni Kiinassa pian sen jälkeen kun Weng otettiin kiinni Kanadassa. Lehden mukaan on epäselvää, onko Kiinan kanssa tehty jokin toinen sopimus.

Yhä Kiinassa vangittuina olevia Spavoria ja Kovrigia on syytetty vakoilusta. Syytöksiä on pidetty Kiinan vastareaktiona Mengin kiinniottoon.