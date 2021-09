Tapaus on herättänyt huolen Intian oikeussalien turvallisuudesta.

Yksi Intian pahamaineisimmista rikollisista ammuttiin kuoliaaksi oikeussalissa Delhissä perjantaina.

Brittimedia The Guardian kertoo, että Jitendra Maan, jenginimeltään Gogi, kuoli saamiinsa ampumahaavoihin.

Kaksi aseistautunutta hyökkääjää oli naamioitunut asianajajien Intiassa käyttämiin viittoihin. The Indian Expressin mukaan ampujat olivat osa Maanin rikollisjengin kanssa kilpailevaa jengiä. Lehden mukaan oikeussalissa ammuttiin yhteensä 27 luotia.

Paikalla ollut poliisi vastasi ampujien tuleen ja hyökkääjät kuolivat.

Ambulanssi kuljetti ampumisen uhreja Delhissä perjantaina.

Maan oli oikeudessa vastaamassa syytteisiin murhasta ja kiristyksestä.

30-vuotias Maan johti Jitenda Gogi -rikollisjengiä, johon liitetään useita rikoksia murhista kiristyksiin ja sieppauksiin. Hänet pidätettiin maaliskuussa 2020. Tätä ennen Maan onnistui pakoilemaan viranomaisia neljä vuotta. Maanin jengiä epäillään useista Intiassa julkisuutta saaneisiin murhista.

Jitendra Maan.

Tapaus on herättänyt huolen Delhin oikeussalien turvallisuudesta. On edelleen epäselvää, miten miehet pääsivät saliin kantaen aseita. Oikeusrakennuksen turvatoimet, etenkin ovien metallinpaljastimet, on otettu tutkintaan.

Oikeussalissa oli hyökkäyksen aikaan tavallista vähemmän ihmisiä, koska korona­virus­pandemian vuoksi osallistujia oli mukana myös etäyhteydellä.