Britannian hallitus on yhä haluton myöntämään, että monet ongelmista johtuvat EU-erosta, kirjoittaa HS:n kirjeenvaihtaja Annamari Sipilä. Ulkomaisille kuljettajille kaavaillaan silti pikaviisumeita, jotta kuljettajapula helpottaisi ja joulu pelastuisi.

Lontoo

Tervetuloa Brexit-Britanniaan! Tosin jos olet omalla autolla liikkeellä, tuo varmuuden vuoksi tullessasi omat bensiinit.

Britanniassa jonotetaan nyt bensiiniä. Jotkut huoltoasemat on jo suljettu, kun polttoaine on loppu.

Osa turvautuu säännöstelyyn: EG Group ilmoitti perjantaina, että asiakas saa ostaa polttoainetta vain 30 punnalla (noin 35 eurolla) kerralla, koska kysyntä on nyt niin kovaa. Sulkemisista ja säännöstelystä ovat ilmoittaneet brittimedian mukaan myös muun muassa BP sekä Esso.

Suur-Lontoon alueella bensiiniä ei enää välttämättä saa omasta lähihuoltamosta. Kun autoilijat hamstraavat paniikissa, syntyy huoltamojen viereen pitkiä jonoja, ja kapeat tiet menevät tukkoon.

Eli vaikka oma tankki on täynnä, älä kuvittelekaan pääseväsi viikonlopun aikana sutjakkaasti liikkeelle.

Autoilijat jonottivat bensaa Brockleyssa lähellä Lontoota lauantaina.

Bensiinipula on vain uusin osoitus siitä, miltä Britannian EU-ero eli brexit näyttää tavallisessa arjessa. Aiemmin tänä vuonna on jouduttu tottumaan jo ruokakauppojen ajoittain tyhjiin hyllyihin.

Polttoaineesta on pulaa, koska rekkojen kuljettajista on pulaa. Ja kuljettajista on pulaa siksi, koska brexit lopetti työvoiman vapaan liikkuvuuden EU:sta Britanniaan.

Tilanne on sama ruokakauppojen kanssa. Maatiloille ei enää riitä halpaa työvoimaa Keski- ja Itä-Euroopasta. Brexit-byrokratia vaikeuttaa myös tavarakauppaa EU:n ja Britannian välillä.

Ongelmien ei pitäisi olla mikään yllätys.

Manner-Euroopasta Britanniaan sukkuloineet kuljettajat kertoivat jo hyvissä ajoin, että brexitin siirtymäkauden loputtua he eivät enää Britanniaan aja. Tavarat toimitetaan rajalle, josta lähtien jatkojakelusta vastaavat brittiyhtiöt Britanniassa asuvine kuljettajineen.

Vaan kuljettajiapa ei Britannian puolella riitä. Ala on ollut ulkomaalaisen työvoiman varassa. Koronapandemia on pahentanut tilannetta entisestään.

Britannian konservatiivihallitus on ollut haluton myöntämään, että monet jakeluongelmista johtuvat osaltaan brexitistä. Syy pannaan mieluummin pandemian ja globaalien ilmiöiden piikkiin. Muuallakin on ongelmia, kuuluu vakioselitys.

Epäsuorasti on brittihallituskin jo joutunut toteamaan, että bensiinipulan takaa löytyy brexit.

Pääministeri Boris Johnson kaavailee pikaviisumeita noin viidelletuhannelle EU-maiden rekkakuskille.

Mutta auttaako tämä, kun ala tarvitsisi jopa satatuhatta kuljettajaa? Haluavatko EU-maiden kuljettajat enää edes tulla Britanniaan? Ovatko yhtiöt valmiita nostamaan palkkoja?

Kaikki tämä jää nähtäväksi. Selvää on kuitenkin jo se, että konservatiivihallituksella alkaa olla kiire pelastaa Britannian asukkaiden joulu – ja samalla oma nahkansa.

Johnson hallituksineen on nauttinut tähän asti kansansuosiosta, jota eivät ole romuttaneet sen enempää brexit kuin pandemiakaan.

Mielipidemittausten mukaan konservatiivipuolue on ollut jo pitkään selvästi suurinta oppositiopuoluetta eli työväenpuoluetta suositumpi. Britannian nopeasti jo joulukuussa 2020 liikkeellä lähtenyt koronarokotusohjelma on osaltaan kannatellut Johnsonia kumppaneineen.

Mutta jos ruokakaupasta ei löydä enää aina mitä haluaa ja jos bensapumpulle pitää jonottaa, voi pian olla toinen ääni kellossa.

Brexit-Britannian piti olla viimeinkin ”vapaa”. Kukaan innokkaista brexiteereistä ei vain kertonut mitä EU:n sisämarkkinoilta ja tulliliitosta ”vapautuminen” käytännössä tarkoittaa.

Välitöntä vallanvaihdosta ei tosin ole luvassa, sillä parlamenttivaalit käytiin vasta joulukuussa 2019. Ministereitään äskettäin kierrättäneen Johnsonin uskotaan kuitenkin mielivän mandaattinsa uusimista mieluummin etuajassa kuin vasta viime hetkellä.

Oli ajankohta lopulta mikä tahansa, bensajonot tulevat pysymään muistissa pitkään.

EU:n puolella kiinnostanee eniten, panevatko bensiinipula ja ruokakauppojen tyhjät hyllyt britit lopultakin katumaan brexitiä.

Tuskin, tai ainakaan sitä ei myönnetä. Harva haluaa sanoa ääneen olleensa väärässä.

Täytyy myös muistaa, että brexitissä ei koskaan ollut kyse vain taloudesta. Brexiteeri on nyt viimein ”vapaa” – vaikka sitten bensajonossa.