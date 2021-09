Taleban nousi valtaan Afganistanissa runsas kuukausi sitten. Monet kysymykset odottavat edelleen virallista ratkaisua, ja paikalliset tekevät omia tulkintojaan.

Naisministeriön tiloihin on siirtynyt jo 1990-luvulla toiminut rukoilun, uskonnollisen ohjeistuksen sekä hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriö. Kuva ministeriön edestä 21. syyskuuta.

Islamistinen äärijärjestö Taleban on ollut vallassa Afganistanissa runsaan kuukauden. Aiemmin Taleban hallitsi Afganistania vuosina 1996–2001. Ajanjakso muistetaan äärimmäisestä uskonnollisuudesta, televisiokiellosta ja julkisista teloituksista.

Nyt Taleban on vakuuttanut muuttuneensa, mutta harva on ottanut vakuutteluja todesta. Syyskuun mittaan on nähty myös ilmeisiä merkkejä vanhaan suuntaan palaamisesta.

Mutta Talebanilla on muitakin haasteita kuin lännessä tutuimmaksi tullut naisten asema. Esimerkiksi talouspolitiikka vaikuttaa olevan levällään.

Mitä tähän mennessä on tapahtunut, ja mitä Talebanilta sopii odottaa?

Lippukauppias piteli Talebanin lippua odotellessaan asiakkaita Kabulissa 27. elokuuta. Vieressä seinällä olivat Taleban-johtajien mullah Abdul Ghani Baradarin ja Amir Khan Muttaqin julistekuvat.

Tyttöjen ja naisten asema

Naisten asema ja tyttöjen oikeus koulunkäyntiin hiertävät Talebanin ja länsimaiden suhteita kaikkein kipeimmin.

Valtaan päästyään Taleban sanoi aikovansa kunnioittaa naisten oikeuksia, kunhan oikeudet ovat islamilaisen sharia-lain mukaisia. Tätä kunnioittamista ei selitetty.

Naiset ovat vetäytyneet koteihinsa. Jos ulkona liikutaan, sitä ei tehdä ilman miespuolista saattajaa. Jopa silmät peittävät burkat palasivat ulkovaatteiksi.

Aluksi Taleban lupasi myös, että tyttöjen koulunkäynti ja naisten työssäkäynti saisi jatkua. Syyskuun mittaan Taleban on päivittänyt ohjeitaan ja vaikuttaa siltä, että tyttöjen koulunkäynti olisi rajoittumassa alakouluun.

Yliopisto-opiskelu onnistuu uutistoimisto AFP:n mukaan vain yksityisissä yliopistoissa ja ainoastaan luokkatiloissa, joissa on pelkkiä naisia.

Naisten työnteko on rajattu vain sellaisiin tehtäviin, joita miehet eivät voi hoitaa –esimerkiksi julkisen naistenvessan palvelutehtäviin.

Työnteon rajoitusta tosin on kutsuttu väliaikaiseksi. Kunnes tilanne rauhoittuu, Taleban on sanonut. Mutta juuri kukaan ei luota Talebanin ilmoituksiin.

Aiemmin syyskuussa Taleban ilmoitti naisministeriön lakkauttamisesta. Naisministeriön tiloihin on siirtynyt jo 1990-luvulla toiminut rukoilun, uskonnollisen ohjeistuksen sekä hyveen edistämisen ja paheen vastustamisen ministeriö.

Aiemmin syyskuussa viisi Afganistanissa toimivaa naisjärjestöä vetosi YK:n vuosittain järjestettävään yleiskokoukseen sen ollessa käynnissä. Järjestöjen mukaan Taleban-liike ryösti heidän ihmisoikeutensa. He pyysivät YK:ta painostamaan Talebania.

Afganistanilaiset naiset osoittivat mieltään Talebania vastaan Kabulissa 3. syyskuuta.

Sananvapaus ja median vapaus

Heti valtaan päästyään Taleban sanoi, ettei ryhdy rajoittamaan Afganistanin median toimintaa.

”Kunnioitamme lehdistönvapautta, koska media on hyödyllinen yhteiskunnalle ja auttaa korjaamaan johtajien virheitä”, Taleban sanoi Toimittajat ilman rajoja -järjestölle (RSF) uutistoimisto AFP:n mukaan.

Kuukautta myöhemmin kunnioitus on saanut epäilyttäviä muotoja. RSF:n mukaan Taleban on asettanut 11 kohdan säännöstön, jota median pitää työssään noudattaa. Osa säännöistä vaikuttaa järkeviltä jopa pohjoismaisen journalismin silmin: uutisoinnin pitää olla tasapuolista, uutisoinnin pitää kunnioittaa journalistisia periaatteita.

Osa säännöistä on ilmeistä sensuuria: media ei saa varomattomasti julkaista sisältöä, jota viranomaiset eivät ole vahvistaneet. Median tulee noudattaa erityistä varovaisuutta yleisön mielialoihin ja moraaliin vaikuttavien aiheiden parissa.

Näihin sääntöihin lukeutuvat uutistoimisto AFP:n mukaan kielto esittää islamin vastaista aineistoa ja kielto loukata hallinnon edustajia.

Useat afganistanilaiset toimittajat ovat jo paenneet maasta. Afganistaniin jääneisiin toimittajiin on kohdistettu väkivaltaa.

Uutistoimisto AP:lle syyskuun lopulla antamassaan haastattelussa Talebanin vankilaministeri Nooruddin Turabi sanoi, ettei Taleban aio palata 1990-luvun mediapimentoon.

Kännykät, valokuvaaminen ja videot pysyvät sallittuina. Turabi näkee ne mahdollisuutena tavoittaa suurempia kansanjoukkoja.

”Nyt me voimme tavoittaa satojen ihmisten sijaan miljoonia”, Turabi sanoi.

Sanan- ja mielipiteenvapauteen älypuhelimien ja sosiaalisen median sallimisen vaikutuksia on vaikea arvioida. Datareportal-sivuston mukaan tammikuussa noin yhtätoista prosenttia vastaava väestönosa käytti Afganistanissa sosiaalista mediaa. Internetiin pääsee noin viidennes.

Taleban käyttää internetiä itsekin. Alla esimerkki Talebanin erikoisjoukkojen välittämästä sosiaalisen median propagandasta.

Kulttuuri

Ensimmäisellä valtakaudellaan vuodesta 1996 vuoteen 2001 Taleban kielsi musiikin, valokuvaamisen, television ja jopa leijojen lennättämisen. Kaikki asioita, jotka Talebanin islamintulkinnan mukaan olivat kiellettyjä.

”Musiikki on kiellettyä islamissa”, Taleban-hallinnon tiedottaja Zabihullah Mujahid sanoi vielä elo–syyskuun vaihteessa The New York Timesille.

Toisaalta Mujahid myös vakuutteli, että Taleban on muuttunut ensimmäisen hallinnon ajoista. Virallista ilmoitusta musiikin kieltämisestä ei ole tullut, mutta uutistoimisto AP:n mukaan monet muusikot ovat vaienneet itse ja etsivät tapaa päästä lähtemään pois maasta.

Musiikkikieltoon pätee sama kuin moneen muuhunkin käyttäytymiseen Talebanin hallinnon aikana: koska hallinto ei kykene johtamaan maata keskitetysti, paikallisia sääntöjä ja niiden tulkintoja alkaa ilmaantua.

Folk-laulaja Fawad Andarabi tapettiin jo musiikkikiellon vuoksi elokuun lopussa, paikalliset kertoivat.

Pian Kabulin valtauksen jälkeen Taleban tuhosi myös hazara-vähemmistön poliittista johtajaa Abdul Ali Mazaria esittäneen patsaan Bamiyanin maakunnassa. Teko muistutti maailmaa siitä, miten Taleban tuhosi Bamiyanin historialliset buddha-patsaat vuonna 2001.

Kabulin musiikkiopisto on suljettu, ja yksityinen tv-kanava lopettanut musiikkiohjelmat. Kanavan turkkilaiset saippuaoopperahenkiset draamasarjat on vaihdettu Talebanin kannalta laimeampiin ohjelmiin, uutistoimisto AP kertoi syyskuun alussa.

Voice of Afghanistan -kykyohjelman tuomari, poplaulaja Aryana Sayeed pakeni Turkkiin jo elokuussa.

Päiväämätön promootiokuva poplaulaja Aryana Sayeedista.

Sisäinen turvallisuus

Perjantaina Talebanin vankilaministeri Nooruddin Turabi sanoi uutistoimisto AP:lle, että Taleban palauttaa amputaatiorangaistukset. Tämä tarkoittaa, että rikokseen syyllistyneeltä voidaan leikata käsi. Vankilaministerin mukaan amputoinnilla on keskeinen pelotevaikutus.

Myös muita hurjia rangaistuksia on, esimerkiksi kuolemanrangaistus.

Kuolemanrangaistus on ollut Afganistanissa käytössä Talebanin valtakausien välilläkin. Tuomioita on pantu täytäntöön myös 2010-luvulla. Esimerkiksi vuonna 2016 Afganistan teloitti kuusi terrori-iskuista tuomittua Taleban-taistelijaa.

Lue lisää: Taleban palauttaa amputoinnin rangaistukseksi: ”Käsien katkominen on välttämätöntä”

Talebanin valta ei kuitenkaan pelkästään paranna turvallisuutta, sillä järjestöllä on vastustajia muuallakin kuin lännessä.

Terroristijärjestö Isiksen paikallinen haara Isis-Khorasan (Isis-K) teki uuden valtakauden ensimmäisen itsemurhaiskun, kun Yhdysvaltojen johtama evakuointioperaatio oli kesken. Lähes 200 ihmistä kuoli, joukossa ainakin 13 Yhdysvaltain sotilasta.

Turvallisuuteen vaikuttaa myös huumepolitiikka: Afganistan on yksi maailman suurimmista oopiumin tuottajista. Vuonna 2019 se vastasi jopa 80 prosentista maailman oopiumituotannosta. UNODC:n mukaan tuona vuonna oopiumiunikoiden viljely tuotti afganistanilaisille ansioita vähintään 1,2 miljardia ja korkeintaan 2,1 miljardia Yhdysvaltain dollaria.

Taleban on vakuuttanut puuttuvansa huumaavan kasvin viljelyyn ja vientiin, mutta niin se vakuutti edelliselläkin valtakaudellaan. Yhdysvaltain asevoimien Afganistan-toimiston raportin mukaan vuonna 2016 jopa 60 prosenttia Talebanin ansioista tuli nimenomaan Helmandin maakunnassa tuotetusta oopiumista.

Luku on kyseenalaistettu useamman kerran. Todennäköisesti oopiumi on merkittävä tulonlähde Talebanille.

Afghanistanilainen viljelijä töissä unikkopelolla Jalalabadin ulkopuolella huhtikuussa 2021.

Talous

Talous on yksi Talebanin vaikeimmista haasteista. Afganistanin valtion varat ja sijoitukset on jäädytetty, jotta Taleban ei pääsisi niihin käsiksi.

Afganistan on köyhä, ja ulkomaisen avun osuus on ollut huomattava. Käytännöllisesti katsoen kaikki tuki on vedetty pois.

Taleban haluaisi, että ulkomainen tuki jatkuisi, mutta toisaalta rahahanat ovat lännen väkevin vipuvarsi. Kansainvälinen yhteisö joutuukin tasapainottelemaan Afganistanin humanitaarisen auttamisen ja Taleban-hallinnon painostamisen välillä.

Talebanin omasta talouspolitiikasta tiedetään hyvin vähän.

Syyskuun alussa Talebanin tiedottaja Zabihullah Mujahid vetosi italialaislehti La Stampassa Kiinaan.

”Kiina on tärkein kumppanimme ja edustaa meille ainutlaatuista ja merkittävää mahdollisuutta, sillä se on valmis sijoittamaan maahamme ja sen jälleenrakennukseen”, Mujahid sanoi.

Hätäapua Kiina on ruuan ja koronarokotteiden muodossa jo Afganistaniin tarjonnut yli 26 miljoonan euron arvosta, mutta varsinaisesta talouskumppanuudesta kannattaa CNBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan puhua varovasti. Kiina tietää kyllä riskit.

Myöskään Afganistanin edellisen hallinnon aikana keskuspankin pääjohtajana toiminut Ajmal Ahmady ei ollut vakuuttunut.

”Vakuuttelu siitä, että Kiina, Venäjä tai edes Pakistan sijoittaisivat suuria summia Afganistaniin, ei ole ole realistista”, Ahmady kirjoitti talouslehti Financial Timesissa elokuun lopussa.

Ahmady kertasi, ettei vuonna 2019 talousministerinä toimiessaan saanut Afganistania hyväksytettyä mukaan Kiinan uutena Silkkitienä tunnettuun Belt and Road -logistiikkahankkeeseen. Kiina ei suostunut, vaikka Ahmady yritti.

Afganistanin pankkijärjestelmä toimii vaihtelevasti. Elokuun lopulla pankkiautomaateista loppuivat rahat. Tämä tarkoittaa, ettei palkkoja voinut maksaa eikä ruokaa ostaa. Myös hintojen on kerrottu nousseen.

Afganistania on vuosikymmenet vaivannut myös vakava korruptio, eikä Talebanin keskuspankin johtajaksi nimitetyllä Haji Mohamad Idrisillä tiedetä olevan tehtäväänsä koulutusta.

Urheilu

Taleban sallii osan urheilulajeista jatkossakin. Niitä koskevat rajoitukset ovat kuitenkin tiukkoja, ja otteluihin pääsee yleisöksi vain miehiä, kertoo uutistoimisto AFP.

Talebanin hallinnon urheilupäällikkö Bashir Ahmad Rustamzanin mukaan islamin sallimia urheilulajeja on noin 400. AFP:n mukaan Rustamzani ei kuitenkaan suostunut sanomaan, voivatko naiset osallistua niistä yhteenkään.

Talebanin kulttuurikomission varajohtaja Ahmadullah Wasiq sanoi aiemmin syyskuussa australialaiselle SBS-tv-yhtiölle, että naisilta kielletään urheilu, jossa he voivat näyttäytyä suojaamattomina.

Tätä ilmoitusta pidettiin iskuna kriketille, sillä tämä vaarantaa Afganistanin miesten joukkueen osallistumisen test-otteluihin. Jotta miesten joukkue voi pelata test-ottelun, Kansainvälisen krikettiliiton sääntöjen mukaan maalla pitää olla myös naisten joukkue.

Syyskuun lopulla Taleban ei ollut vielä antanut virallista ilmoitusta naisten urheilemisesta.