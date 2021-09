Main ContentPlaceholder

Ulkomaat | Yhdysvallat

Juna suistui raiteilta Yhdysvaltain Montanassa, ainakin kolme kuollut ja kymmeniä loukkaantunut

The New York Timesin mukaan loukkaantuneita on yli 50.

Onnettomuus tapahtui lauantaina iltapäivällä.

Juna suistui raiteilta Montanassa, Yhdysvalloissa, lauantaina iltapäivällä, kertovat useat uutismediat, muun muassa uutistoimistot AFP ja Reuters sekä yhdysvaltalais­lehti The New York Times. Onnettomuudesta kertoi myös junayhtiö Amtrak. Suistunut juna oli sen malli Empire Builder, juna 7/27. Ainakin kolmen ihmisen kerrotaan kuolleen onnettomuudessa. The New York Timesin mukaan loukkaantuneita on yli 50. Amtrak ei tiedotteessaan vahvistanut kuolonuhreja, mutta puhui loukkaantuneista. Montana sijaitsee Yhdysvaltain pohjoisosassa, Kanadan rajalla. Juna oli matkalla Chicagosta Seattleen. Amtrakin tiedotteen mukaan juna suistui raiteilta noin neljän aikaan iltapäivällä Joplinin asutus­keskittymän ulkopuolella, noin 320 kilometrin päässä Montanan pää­kaupungista Helenasta. Junassa oli kaksi veturia ja kymmenen vaunua, ja Amtrakin mukaan vaunuista seitsemän suistui raiteilta. Junassa oli onnettomuushetkellä Amtrakin arvion mukaan 146 matkustajaa ja 16 henkilökunnan jäsentä. Onnettomuudesta selviytyneet oli The New York Timesin mukaan evakuoitu kahteen kohteeseen. Lehden haastatteleman hätäviranomaisen Amanda Frickelin mukaan kaikki eloonjääneet on evakuoitu. Uutinen päivittyy.