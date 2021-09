Nykyisen pääministerin vasemmistolainen vihreä puolue on uutistoimisto AFP:n mukaan menettämässä kannatusta.

Islannin valtiovarainministeri ja Itsenäisyyspuolueen johtaja Bjarni Benediktsson kävi äänestämässä lauantaina. Itsenäisyyspuolue on nousemassa suurimmaksi puolueeksi.

Islanti äänesti lauantaina parlamenttivaaleissa, ja maan hallituspuolueet ovat saamassa enemmistön parlamenttiin, kun yli kolmannes äänistä oli laskettu sunnuntaina kello 5.34 Suomen aikaa.

Epävarmaa tietenkin on vielä, haluavatko nykyiset hallituspuolueet jatkaa samassa hallituksessa. Islannissa on monipuoluejärjestelmä, ja viime hallituksessa oli kolme puoluetta.

Nykyisen pääministerin Katrín Jakobsdóttirin Vihreä vasemmisto (Vinstri grænir) on uutistoimisto AFP:n mukaan menettämässä kannatusta, kun taas pää­ministerin hallituskumppanit, konservatiivinen Itsenäisyyspuolue (Sjálfstæðisflokkurinn) ja keskusta-oikeistolainen Edistyspuolue (Framsóknarflokkurinn), ovat kasvattamassa kannatustaan.

Islannin pääministeri Katrín Jakobsdóttir puhui medialle äänestyspäivänä lauantaina.

Yhteensä hallituspuolueet ovat saamassa tämän hetken äänitilanteen perusteella 41 edustajaa 63-paikkaiseen parlamenttiin, Alltingiin, kertoo Islannin kansallinen yleisradioyhtiö Ríkisútvarpið (RÚV).

Paikoista 18 on menossa Itsenäisyyspuolueelle, eli se on saamassa kaksi paikkaa lisää verrattuna viime vaalitulokseen. Edistyspuolue on kasvattamassa paikkamääräänsä jopa viidellä, kahdeksasta paikasta 13 paikkaan.

Vihreä vasemmisto on RÚV:n mukaan ainoa hallituspuolueista, joka on menettämässä paikkoja. Se on menettämässä yhden paikan ja täten saamassa yhteensä kymmenen parlamenttipaikkaa.

Keskustapuolue (Miðflokkurinn) keräsi neljä vuotta sitten yli kymmenen prosenttia äänistä, mikä oli merkittävä saavutus samana vuonna perustetulle puolueelle. Puolueen perusti Edistyspuoluetta ennen edustanut entinen pääministeri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson. Sigmundur Davíði erosi virastaan pääministerinä vuonna 2016, kun kävi ilmi, että hän omisti puoliksi veroparatiisiyhtiön, jolla oli omistuksia Islannin suurimmissa pankeissa. Paljastus liittyi niin kutsuttujen Panaman papereiden vuotoon.

Nyt Sigmundur Davíðin johtama Keskustapuolue on saamassa vain 4,3 prosenttia äänistä.

Yhdeksi selkeäksi vaalivoittajaksi on nousemassa Kansanpuolue (Flokkur fólksins), jonka osuus äänisaaliista on nousemassa 6,9 prosentista 8,9 prosenttiin, paikkamäärinä tarkasteltuna kahdesta paikasta kuuteen paikkaan.

Vuonna 2016 Itsenäisyyspuolueesta haarautunut Reformipuolue (Viðreisn) on pitämässä neljä paikkaansa. Reformipuolue muun muassa kannattaa vapaita markkinoita, EU-jäsenyyttä, euroa ja kansainvälistä ilmastotyötä.

Sosialistinen puolue (Sósíalistaflokkurinn) on menettämässä kaikki paikkansa, vaikka viime viikkojen gallupit lupailivat puolueelle kohtalaista menestymistä.

Alltingiin on viiden prosentin äänikynnys.

Itsenäisyyspuolue on siis näillä näkymin nousemassa Alltingin suurimmaksi puolueeksi.

Itsenäisyyspuolue on ollut vuodesta 2013 lähtien Alltingin suurin puolue, mutta viime vaalien jälkeen pääministeriksi valittiin Vihreän vasemmiston Katrín Jakobsdóttir. Itsenäisyyspuolue menetti vuonna 2017 huomattavasti kannatustaan, eikä selvää enemmistöä syntynyt vasemmalle tai oikealle.

Koska tällä kertaa kannatus näyttää parantuneen, Itsenäisyyspuolueen johtaja Bjarni Benediktsson saattaa nousta pääministeriksi.

Uutinen päivittyy.