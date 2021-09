"Tyhjä ääni on väärin annettu ääni”, totesi Wolfgang Waldeyer, 66, pudotettuaan äänestyslipukkeensa sunnuntaina aamupäivällä Saksan liittopäivävaaleissa.

Waldeyer äänesti Berliinin Mitten äänestysalueella numero 215. Vaalihuoneisto sijaitsee Mitten kaupunginosan hallintorakennuksessa, Rathaus Mittessä, joka on kolho DDR:n aikainen kerrostalokolossi.

Valinta oli Waldeyerille helppo, sama kuin ennenkin.

”CDU”, Waldeyer sanoi. ”En ole vielä koskaan ollut pettynyt kristillisdemokraatteihin. He osaavat yhdistää teollisuuden, kansalaisten ja ympäristönsuojelun edut.”

Saksassa on 60,4 miljoonaa äänioikeutettua, joista huomattava osa on äänestänyt jo aiemmin postitse.

Vaalipäivä on sujunut vailla suurempaa dramatiikkaa, pois lukien Wuppertalin kaupunki Ruhrin alueella. Siellä löydettiin toisen maailmansodan aikainen pommi, kertoo saksalainen Der Spiegel.

Puolen kilometrin säteellä pommista on viisi vaalihuoneistoa, ja alueen asukkaiden käskettiin toistaiseksi pysyä kotona.

Eläkkeellä oleva rehtori Waldeyer kuuluu ikäryhmään, jonka käsissä Saksan tuleva suunta hyvin pitkälti on.

Väestön ikääntyminen näkyy vaalikausi vaalikaudelta selvemmin. Äänioikeutetuista 38,3 prosenttia on nyt yli 60-vuotiaita. Jos rajapyykki pannaan 50:een vuoteen, kasassa on jo tuntuva enemmistö. Yli viisikymppisiä äänestäjiä on 57,7 prosenttia.

Waldeyerin mielestä kristillisdemokraattinen liittokansleri Angela Merkel olisi voinut jatkaa vielä yhden kauden. Waldeyer uumoilee, että tiedossa on sillä tavalla sekava vaalitulos, että hallitusneuvotteluista tulee kiperät.

Wolfgang Waldeyer äänesti tapansa mukaan kristillisdemokraatteja.

Jos vaaleja edeltäneet kyselyt ovat lähelläkään totuutta, koalitiovaihtoehtoja on todella monta.

Wolfgang Waldeyerilla on oma veikkauksensa: ”CDU yhdessä SPD:n kanssa täydennettynä FDP:llä tai vihreillä.”

SPD on sosiaalidemokraattinen puolue, FDP on liberaalipuolue.

”Kyllä Saksa menee oikeaan suuntaan”, Waldeyer tuumasi. Sitten hän lähti viettämään sunnuntaipäivää. Berliinissä vaalipäivä on kuuma, ja hellerajan uskotaan rikkoutuvan.

