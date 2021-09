The Wall Street Journalin saamat tiedot osoittavat, että Facebook paitsi kohtelee käyttäjiään epätasa-arvoisesti, se myös jättää puuttumatta ilmeisiin rikoksiin, kuten ihmis- ja elinkauppaan.

The Wall Street Journal on viime aikoina julkaissut tietoja Facebookin toiminnasta.

Facebook on tiennyt monia haitallisia asioita omasta toiminnastaan, jättänyt työntekijöidensä varoitukset huomiotta ja saanut jopa Applen niskaansa alustallaan harjoitetusta ihmiskaupasta.

Raskauttavat yksityiskohdat käyvät ilmi talouslehti The Wall Street Journalin (WSJ) haltuunsa saamasta tietovuodosta. WSJ on julkaissut asiasta useita uutisia kuluvan viikon aikana.

WSJ:n tiedot pohjautuvat Facebookin omiin, sisäisiin asiakirjoihin ja muistioihin.

Syksyllä 2019 Britannian yleisradioyhtiö BBC:n arabiankielinen palvelu paljasti, että kuwaitilaiset harjoittivat Facebookissa järjestelmällistä ”kotiapulaisten” kauppaa. Käytännössä näiden ”apulaisten” olosuhteet vastaavat usein orjuutta.

Yksi nainen tarjosi näihin tehtäviin omaa lastaan. Facebook kommentoi, että heillä on ”kattava strategia”, jossa yli 50 kielellä toimivat moderaattorit ”pitävät ihmiset turvassa heidän omalla äidinkielellään”.

WSJ:n saamien tietojen mukaan Facebook oli orjakaupasta hyvinkin tietoinen. Se ei kuitenkaan panostanut asiaan ennen kuin teknologiajätti Apple uhkasi poistaa Facebookin ja siihen liittyvät sovellukset sovelluskaupastaan App Storesta.

Facebookin työntekijät ovat yrittäneet varoittaa esihenkilöitään ihmiskaupan lisäksi väkivallan lietsomisesta esimerkiksi Etiopiassa, valtiollisista toimista poliittisia toisinajattelijoita vastaan sekä elinkaupasta Facebookin alustoilla. WJS:n saamien aineistojen mukaan hälytyksiin on reagoitu johdossa joko hyvin vähän tai välillä ei ollenkaan.

BBC:n Tech Tent -podcastiin haastateltu The Facebook Effect -kirjan kirjoittaja David Kirkpatrick huomautti, että WSJ:n aineistojen mukaan vain 13 prosenttia väärän tiedon levittämistä torjuvasta työstä on tehty Yhdysvaltojen ulkopuolella.

” Yhdysvaltojen toiminnot vaikuttavat Facebookin osakekurssiin.

Ylipäätään Facebook vaikuttaa haluttomalta panostamaan asioihin Yhdysvaltojen ulkopuolella, vaikka monenkielisiä moderaattoreita on palkattu – myös suomalaisia.

Facebookilla on noin 2,8 miljardia käyttäjää, joista vain noin 10 prosenttia on Yhdysvalloissa. Kirkpatrick arvioi, että Facebookin mielenkiinnon keskittyminen kotimaahansa johtuu siitä, että Yhdysvaltojen toiminnot vaikuttavat sen osakekurssiin.

Tyytyväisiä eivät ole olleet kuitenkaan edes osakkaat. Ryhmä osakkeenomistajia on haastanut yhtiön oikeuteen. Osakkaat väittävät, että Facebookin mainetta pahemman kerran tahranneen tutkimusyhtiö Cambridge Analytican tapauksessa Facebook sopi huomattavan suuresta, noin viiden miljardin dollarin sopimussummasta suojatakseen perustaja-toimitusjohtaja Mark Zuckerbergia henkilökohtaiselta vastuulta.

Cambridge Analytica oli tutkimusyhtiö, joka haali Facebookin alustalta käyttäjätietoja yhtiön käyttöehtojen vastaisesti. Cambridge Analytica käytti dataa ja siihen pohjautuvaa tietoa räätälöidessään poliittisia kampanjoita esimerkiksi Britannian euroeron eli brexitin sekä Yhdysvaltojen edellisen presidentin Donald Trumpin tueksi.

Facebook omistaa nimituotteensa lisäksi myös viestipalvelu Whatsappin sekä kuvapalvelu Instagramin. WSJ:n aineisto osoittaa, että Facebookissa on tiedetty, mitä Instagramin kuvavirta tekee nuorten itsetunnolle.

Sisäisessä käytössä olleesta esitelmästä käy ilmi, että jos teini-ikäinen nuori nainen oli tyytymätön ulkonäköönsä, 32 prosenttia tutkituista oli sitä mieltä, että Instagramin selaaminen teki heidät entistä tyytymättömämmäksi.

Tavallisesti Facebook kommentoi itseensä kohdistuvia paljastuksia vakuuttelemalla, miten kaikkia koskevat samat säännöt ja miten yhtiö tekee parhaansa, jotta sääntöjä noudatettaisiin.

Näin ei ole. Facebookilla on ollut tai on yhä sisäinen säännöstö, jossa käyttöehtojen toteutumista valvovat moderaattorit kohtelevat käyttäjiä epätasa-arvoisesti. Ohjelman nimi on XCheck tai cross-check.

XCheck on säännöstö korkean profiilin tileille, joihin kohdistuvia ilmiantoja moderaattorien tulee käsitellä erityisen korkealla kynnyksellä. WSJ:n mukaan XCheck-ohjelman pariin päässeiden tilien sisältöjä ei käytännössä poisteta juuri ollenkaan. Vuonna 2020 tällä ”vip-listalla” oli noin kuusi miljoonaa Facebook-tiliä.

Tällä tavoin Facebook on voinut varmistaa, että vaikutusvaltaiset käyttäjät suhtautuvat yhtiöön ehkä suopeammin kuin siinä tapauksessa, että heitäkin kohdeltaisiin tavallisia käyttäjiä koskevien käyttöehtojen mukaisesti.

Kun vip-käyttäjiä koskevat poikkeukset tulivat julki, Facebookin itsensä perustama, sisäinen mutta riippumaton valvontalautakunta ilmoitti tutkivansa asiaa. Lautakunta kertoi julkaisemansa lausunnossa esittäneensä Facebookille kysymyksiä samasta ”vip-listauksesta” jo jonkin aikaa.

Facebookin pitää sitoutua läpinäkyvyyteen, kuuluu lausunnon otsikko.

WSJ:lle Facebookin sisäiset aineistot luovuttanut tietovuotaja on kertonut olevansa valmis tekemään yhteistyötä Yhdysvaltain kongressin kanssa ja todistamaan sen edessä.

