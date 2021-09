Pikaopas Saksan poliittiseen värikarttaan: Mikä on Jamaika-koalitio, entä liikenne­valohallitus?

Eri hallitusvaihtoehdoille on leivottu omituisen kuuloisia nimiä puolueiden tunnusvärien perusteella. Jos kyselyt ovat ennakoineet vaalitulosta lähellekään oikein, sunnuntai-iltana alkaa kiivas kannunvalanta ”liikennevaloista” tai ”Jamaikasta”.

Saksassa on jo pitkään nimetty eri hallitusvaihtoehtoja puolueiden tunnusvärien perusteella. Osavaltiopolitiikassa moni koalitioista on myös toteutunut käytännössä, mutta koko Saksan tasolla on totuttu kahden puolueen hallituksiin.

Tähän lienee tulossa muutos. Jos viime päivien kyselytutkimukset ovat osuneet lähellekään oikeaan, liittopäivävaaleja seuraa tilanne, jossa enemmistöhallitukseen tarvitaan vähintään kolme puoluetta.

Hallitusspekulaatioiden seuraamiseksi on tarpeen tuntea Saksan poliittista värikarttaa. Seuraavassa esitellään yleisimpiä koalitiovaihtoehtoja värikoodien mukaan.

Oikeistopopulistinen AfD ei ole värileikeissä mukana, koska sitä ei haluta eikä se tunnu myöskään itse haluavan hallituskumppaniksi.

Liikennevalot: SPD, FDP ja vihreät

Die Ampel eli liikennevalokoalitio olisi mieluisin kolmen puolueen vaihtoehto sosiaalidemokraattien kansleriehdokkaalle Olaf Scholzille. Liikennevaloissa olisivat SPD:n apupuolueina liberaalien FDP sekä vihreät.

Hallitusneuvotteluita saattaisi hiertää se, että talousliberaali FDP on selvästi oikeammalla kuin SPD ja vihreät, jotka haluavat esimerkiksi kiristää hyvätuloisten verotusta.

Jamaika: CDU/CSU, FDP ja vihreät

Jos kristillisdemokraattien CDU/CSU kirii suurimmaksi puolueeksi, Jamaika-vaihtoehto on hyvinkin mahdollinen. Liittokansleriehdokas Armin Laschet hallitsisi mieluiten pelkästään liberaalien kanssa, mutta tällainen ”mustakeltainen” hallitusenemmistö on nykyisellään hyvin kaukana.

Jamaika-vaihtoehdossa hiertäisi mahdollisesti se, että vihreillä on muita tiukemmat vaatimukset energia- ja ilmastopolitiikassa.

Puna-puna-vihreä: SPD, Linke ja vihreät

Tällainen koalitio on hallinnut Berliinissä, ja konservatiivit ovat vaalikampanjassaan pelotelleet vaihtoehdon johtavan sosialismiin ja Saksan eroon sotilasliitto Natosta. Laitavasemmiston Die Linke -puolueen juuret ulottuvat DDR:ään ja sen yksinvaltaiseen kommunistipuolueeseen.

Oikeistodemarit, kuten Scholz karsastavat puna-puna-vihreää vaihtoehtoa, ja se onkin epätodennäköinen. Ei ole edes varmaa, pääseekö Die Linke liittopäiville. Saksassa on viiden prosentin äänikynnys.

Suuri koalitio: CDU/CSU ja SPD

Kristillisdemokraatit ja demarit ovat Saksan kaksi suurinta puoluetta – hyvin todennäköisesti myös näiden vaalien jälkeen. Ne ovat hallinneet jo monta vuotta varsin vastentahtoisesti yhdessä, ja haluavat kovasti päästä irti toisistaan.

Ei kuitenkaan voi sulkea pois, että loppujen lopuksi Saksaa hallitsee edelleenkin suuri koalitio.

Saksa-koalitio: CDU/CSU, SPD ja FDP

Asioiden pitäisi mennä monelle mutkalle, että syntyisi Saksan lipun värien mukaan nimetty Saksa-koalitio. Tällainen koalitio voisi seurata siitä, etteivät CDU/CSU:n ja SPD:n paikkamäärät riittäisi enemmistöön, ja olisi pakko saada pieni FDP vielä kaveriksi.

Punavihreä koalitio: SPD ja vihreät

Tämä koalitio hallitsi Saksaa liittokansleri Gerhard Schröderin kaudella 1998–2005. Punavihreä koalitio olisi sekä demareille että vihreille mieluisin, mutta parlamentaarinen enemmistö jäänee kaukaiseksi haaveeksi.