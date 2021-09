Vasemmistopuolue Linken pudotus oli roima, oikeistopopulistinen AfD menetti pääoppositiopuolueen asemansa.

Keskusta-vasemmistolaiset puolueet selviytyivät Saksan vaaleissa suurimmiksi voittajiksi, kun sosiaalidemokraattien SPD sekä vihreät kohottivat molemmat kannatustaan yli viidellä prosentilla edellisiin vaaleihin verrattuna.

Samalla poliittisen kartan äärilaidoilla nähtiin kannatuksen laskua.

Merkittävintä pudotus oli vasemmistopuolue Linkellä, jonka kannatus laski yhdeksästä prosentista 4,9:ään. Die Linke -puolueen juuret ulottuvat DDR:ään ja sen yksinvaltaiseen kommunistipuolueeseen.

Saksassa puolueille asetettu kannatuskynnys on viisi prosenttia. Sen alle jäävät puolueet eivät pääse parlamenttiin. Saksan vaalijärjestelmässä on kuitenkin porsaanreikä, jonka avulla Linke on pääsemässä parlamenttiin, koska puolue voitti kolme niin sanottua suoraa mandaattia.

Vasemmistopuolue Linken johtajat ja pääehdokkaat Janine Wissler ja Dietmar Bartsch puhuivat kannattajilleen ovensuukyselyn tulosten julkistamisen jälkeen Berliinissä sunnuntaina.

Merkillepantavaa on myös oikeistopopulistisen AfD-puolueen kannatuksen lasku. Vuoden 2017 vaaleissa AfD (Alternative für Deutschland) sai lähes 13 prosentin kannatuksen, nousi Saksan kolmanneksi suurimmaksi puolueeksi ja pääoppositiopuolueeksi.

Nyt AfD:n kannatus laski 10,3 prosenttiin. Vihreät ja liberaalipuolue FDP nousivat AfD:n ohi. Kannatustaan menettänyt AfD kuitenkin jatkaa toiselle kaudelle Saksan liittopäivillä. AfD on suurin puolue Saksin ja Thüringenin osavaltioissa.

Puolueen keskeisin tavoite on ollut maahanmuuton vastustaminen. AfD tuskin on mukana tulevissa hallitusneuvotteluissa, koska sitä ei haluta mukaan eikä se tunnu myöskään itse haluavan hallituskumppaniksi.

