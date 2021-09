Talousjournalisti Catherine Belton löysi kaavan, jonka loi Neuvostoliiton tiedustelu ja jota Venäjän presidentti oligarkkeineen yhä toteuttaa. Siinä rahalla saa valtaa, ja lännen sekaisin.

Catherine Belton kiinnostui Venäjästä jo lapsena, tosin silloin baletin takia. Kiinnostus syveni ja vei mukanaan: tuloksena oli kirjeenvaihtajavuosia Financial Timesin toimittajana ja lopulta kirja.

Catherine Belton on kokenut journalisti ja Venäjän-tuntija. Hän työskenteli talouslehti Financial Timesin Venäjän-kirjeenvaihtajana vuodesta 2007 vuoteen 2013. Tänä aikana Venäjällä nähtiin, miten presidentti Vladimir Putin kiersi perustuslakia nimittämällä tilalleen presidentiksi Dmitri Medvedevin samalla, kun hoiti itse pääministerin tehtäviä vuodet 2008–2012 ja ryhtyi jälleen presidentiksi vuonna 2013.

Vuonna 2012 Belton palasi kirjeenvaihtajankomennukseltaan Lontooseen. Mutta Venäjä ei päästänyt otettaan irti.

”Liian monta kysymystä oli jäänyt ilman vastausta”, Belton kertoo nyt Helsingissä.

Venäjän rikkaat esiintyivät mielellään arvovaltaisen talouslehti Financial Timesin sivuilla, ja kirjeenvaihtaja-ajoiltaan Beltonilla oli kasa hyviä kontakteja.

Nykyään Reutersille työskentelevä Belton on perehtynyt piinallisen tarkasti Putiniin ja niihin taustoihin, miten mies rakensi valtansa. Keskiössä on raha. Hänen kirjansa Putinin sisäpiirissä (Docendo) ilmestyi suomeksi tänään.

”Alun perin kirjan oli tarkoitus käsitellä oligarkkeja, mutta halusin ymmärtää paremmin heidän ajatusmaailmaansa ja sitä, miksi asiat menivät niin.”

Kirjan tekoon meni seitsemän vuotta. Belton halusi olla perusteellinen, ja sen huomaa: laaja teos on suorastaan pyörryttävä kavalkadi nimiä, paikkoja ja tapahtumia. Jos se ei koostuisi toimitetuista aikalaishaastatteluista, se kävisi vaikka hakuteoksesta.

”Venäjästä kirjoitetaan ja julkaistaan paljon kirjoja, mutta monet niistä ovat mielipiteellisiä ja nojaavat toisen käden tietoihin. Halusin tehdä raportoivan teoksen, jossa on todistusvoimaisia haastatteluja.”

Catherine Belton halusi ymmärtää, mitä tapahtui. Jotta lukijakin ymmärtää, on kerrattava vähän historiaa.

Neuvostoliiton turvallisuuspalvelu KGB ryhtyi Juri Andropovin pääsihteerikaudella 1980-luvun alussa luomaan taloudellista järjestelmää, jossa sen rahaliikennettä ryhdyttiin modernisoimaan. Tarkoituksena oli helpottaa tiedustelun toimintaa ulkomailla, mutta myös helpottaa Neuvostoliitossa vallitsevaa pulaa.

Tähän kuului pöytälaatikkoyrityksiä ja länsimaisia yhteistyökumppaneita. Syntyi mustan pörssin markkinat, joiden oli tarkoitus olla väliaikainen ratkaisu. Järjestely helpotti Neuvostoliittoa mahdolliselta nälänhädältä mutta yhdisti samalla tiedustelun ja järjestäytyneen rikollisuuden.

Itä-Saksassa sekä lännessä olleet KGB:n ulkomaantiedustelun työntekijät olivat nähneet ja tajunneet, miten pahassa jamassa Neuvostoliiton talous oli ja kuinka pahasti kilpailu lännen kanssa oli jo hävitty. KGB:n ulkomaantiedusteluosasto myöskin istui näiden rahojen päällä kun Neuvostoliitto lakkautettiin. Sille tielleen rahat myös jäivät.

Yksi KGB:n ulkomaantiedustelun työntekijöistä Itä-Saksan Dresdenissä oli siellä 1980-luvun puolivälissä komennuksella ollut Vladimir Putin.

Putin ja hänen esikoistyttärensä vuonna 1985. Kirja on Putinista kertovan elämäkerran kuvitusta.

Neuvostoliiton loppuvuosina KGB pystyi alkuun valvomaan vapautuvaa yrittäjyyttä ja myöskin rahoitti sitä, koska halusi omille varoilleen tuottoa. Alkoi raaka-aineiden vienti, ja puolueen ote lipesi.

Näihin aikoihin sijoittuu Beltonin mukaan myös ajanjakso, jossa KGB ja Neuvostoliiton kommunistinen puolue erkaantuivat toisistaan.

Sanottiin, että KGB:n ulkomaantiedustelu ”räjäytti oman talonsa”. He pärjäsivät paremmin järjestelmässä, joka toteutti talousuudistukset.

KGB pilkottiin aluksi neljään osaan. Näin syntyivät nykyiset tiedusteluelimet, joista lännessä tunnetaan parhaimmin ulkomaantiedustelu SVR, sisäisen turvallisuuden palvelu FSB ja sotilastiedustelu GRU.

Putinista tuli Pietarin kaupungin virkailija ja pian apulaispormestari. Hän pärjäsi uudessa järjestelmässä.

Vaikka yleensä oletetaan, että Putin irtisanoutui KGB:sta, kun Neuvostoliitto lakkasi olemasta, Belton esittää, että joidenkin lähteiden mukaan hänen palkanmaksunsa jatkui romahduksesta ainakin vuoden ajan.

Tiedusteluväki tunsi toisensa ja piti huolta omistaan myös uudessa järjestelmässä. Tiedusteluväki verkottui kaikkialle, mutta kapitalismi oli ketterää. Pankkiväki keinotteli, minkä ehti.

Vuonna 1995 valtion kassa oli tyhjä ja palkkarästejä usealta kuukaudelta. Presidentti Boris Jeltsinin suosio mateli kuudessa prosentissa. Vladimir Potanin -niminen pankkiiri keksi tässä tilanteessa, että valtio voisi saada pankkiireilta lainaa valtion suuryrityksiä ja niiden osakkeita vastaan.

KGB:n vanhat isännät eivät näissä valtioyhtiöiden huutokaupoissa pärjänneet, eikä valtio odotetusti pystynyt maksamaan lainoja takaisin.

Vladimir Potanin sai mitä halusi: maailman suurimman nikkelin ja platinan tuottajan Norilsk Nickelin. Mihail Hodorkovski ahmaisi itselleen Jukosin. Boris Berezovski -niminen keinottelija hankki öljyjätti Sibneftin.

Näistä lainaa osakkeita vastaan -huutokaupoista, joissa KGB:n perilliset eivät pärjänneet, syntyi Beltonin mukaan turvallisuuspalvelumiesten revanssin ydin.

Beltonin mukaan oligarkit unohtivat, kenelle olivat velkaa. Myöhemmin Berezovski joutui pakenemaan Lontooseen ja kuoli hämärissä olosuhteissa, Hodorskovki joutui työleirille menetettyään Jukosin.

1990-luvun Pietarissa apulaispormestari Putin teki satamankäytön diilejä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Keskiössä oli Tambovin mafia, joka oli vallannut sataman. Syntyi liitto, jossa Putin, hänen vanhat KGB-suhteensa ja järjestäytynyt rikollisuus toimivat yhdessä ja pyörittivät Pietaria omaksi edukseen.

Satamasta pääsi viemään öljyä ulkomaille muuan Gennadi Timtšenko, Putinin opiskelutoveri.

Pietarin tilanteessa ei Beltonin haastattelemien vanhojen KGB-miesten mukaan ollut kyse varastamisesta, vaan ruoan ja vientikiintiöiden vaihdantajärjestelystä joka luotiin, jotta pystyttiin rakentamaan maksukanavia KGB:n ”ystävällisille firmoille”, joille oli maksettava heti.

Yksi näistä oli italialainen viemäriyritys, joka korjasi Pietarin viemäreitä. Jos heille ei olisi maksettu, olisi Pietari kirjaimellisesti hukkunut paskaan, sanoi yksi maksujärjestelmää rakentamassa ollut KGB-mies Beltonille.

Koska valvontaa ei ollut, on mahdoton sanoa, oliko kyseessä puhallus KGB:n omille tileille vaiko pyrkimys maksaa Pietarin kaupungin laskuja.

Jossain oli kuitenkin paljon rahaa, jota ei virallisesti laskettu.

Siitä rahasta tuli Pietarin, Putinin, KGB:n perillisten ja järjestäytyneen rikollisuuden yhteinen kassa, venäjäksi obštšak.

”Tämä kaava pätee edelleen”, Belton sanoo HS:lle.

Näin Belton kirjoittaa: Kuten monista Putinin miesten perustamista salaisista kassoista tästäkin rahaa oli käytetty strategisiin tarpeisiin, esimerkiksi vaalikampanjoiden rahoittamiseen, ja henkilökohtaisiin kauppoihin, esimerkiksi luksuskiinteistöjen ostamiseen Suomesta ja Espanjasta kaupungin virkamiehille.

Piispan Pojat ja Pietarin kaupungin joukkue Impivaaran hallissa 1994. Pietarin apulaiskaupunginjohtaja Vladimir Putinin (alarivissä viides oikealta) vierellä ovat arkkipiispa John Vikström ja Turun kaupunginjohtaja Juhani Leppä.

KGB:n rahaverkosto luotiin alun perin edistämään tiedustelun päämääriä ulkomailla eli horjuttamaan lännen vakautta.

Putinin miesten toimeenpanema kassavirtojen valtaus saavutti sellaiset mittasuhteet, ettei sen motivaationa voinut olla pelkkä rikastumishalu. He elvyttivät salakuljetustaloutta, johon KGB:n operaatiot olivat aina perustuneet. ... Se oli mekanismi, jolla toteuttaa autoritaarista valvontaa kotimaassa ja horjuttaa länsimaisia instituutioita.

Belton omistaa kirjasta luvun Yhdysvaltain edellisen presidentin Donald Trumpin Venäjän-suhteille ja vaalikampanjan rahoitukselle.

Vaikka vuodet ja vuosikymmenet vaihtuvat, rahaverkostoa pyörittävistä tahoista Belton kirjoittaa edelleen nimellä KGB.

”Se on tietoinen ratkaisu. KGB verkoston perusti, eikä kuvio ole muuttunut. Vaikka heille kelpaavat hienot talot ja palatsit Mustanmeren rannalla, rahalla on myös strategisia päämääriä.”

Catherine Beltonin kirjan ilmestyttyä englanniksi vuonna 2020 sitä vastaan on nostettu Britanniassa yhteensä viisi oikeusjuttua. Niistä osa on rauennut, mutta kaksi jatkuu yhä. Toisen niistä on nostanut oligarkki Roman Abramovitš.

”Tämä on heille ominainen toimintatapa. Kriitikot yritetään vaientaa oikeusjutuilla.”

Suomalaisia kiinnostaa aina, mitä muut meistä ajattelevat. Ja onhan Putinin lähimmissä oligarkeissa Suomen kansalaisiakin, esimerkiksi Gennadi Timtšenko.

”Suomi on ollut Putinin lähipiirille selvästi pitkään strategisesti merkittävä. Ja puskurivyöhyke”, Belton sanoo.

”Ranskan tiedustelun erään raportin mukaan Timtšenkon Suomeen ennen Neuvostoliiton romahtamista perustama yritys oli tarkoitettu nimenomaan KGB:n varojen siirtämiseen ulkomaille.”