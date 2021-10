Kurdihallinto sanoo, että al-Holin leirillä ei enää ole suomalaisia, mutta Suomella on parempaa tietoa: ”Vartijat eivät löydä ihmisiä”

Al-Holin leirillä Syyriassa on yhä noin 15 suomalaista. Vajaassa kahdessa vuodessa leiriltä on kotiutettu vain 30 suomalaista.

Al-Holin pakolaisleiri Syyriassa valmistautuu jo kolmanteen talveensa Isisin kaatumisen jälkeen. Leirillä on yhä suomalaisnaisia ja -lapsia, HS:n tietojen mukaan noin 15.

Suomeen on leireiltä kotiutettu vain 30 ihmistä, vaikka pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus teki periaatepäätöksen lasten kotiuttamisesta äiteineen jo joulukuussa 2019.

Tilanne on siis vajaassa kahdessa vuodessa vuodessa edennyt erittäin hitaasti.

Ulkoministeriön erityisedustaja Jussi Tanner sanoi HS:lle syyskuussa, että länsimainen media on ymmärtänyt kuvion väärin. Länsimediassa on kritisoitu omien maiden hallituksia vastahakoisuudesta noutaa kansalaisiaan al-Holista.

Kotiutuksia olisi Tannerin mukaan hidastanut myös kurdihallinto, jolle eurooppalaisasukkaat olisivat valtti toisista kysymyksistä neuvotellessa.

”[– –] ei varmaan ole ihan huono arvaus, että heille siellä on eksistentiaalinen kysymys, selviytyykö heidän hallintonsa ylipäätään. Jos heillä on jokin yksi aihe, joka tuo diplomaatteja, vierailuja, jatkuvaa yhteydenpitoa länsimaihin, jopa rahaa ja kehityshankkeita, niin minkä ihmeen takia he luopuisivat sellaisesta vivusta”, Tanner sanoi.

Käykö kurdihallinto siis kauppaa suomalaislapsilla? Ovatko suomalaislapset kurdien itsehallintotoiveiden panttivankeja?

Koillis-Syyrian autonominen kurdialue tunnetaan nimellä Rojava, vaikka siitä käytetään nyt virallisesti nimeä Aanes. Hallinnolla on edustusto Ruotsissa.

Edustuston asiainhoitaja Eli Siyar sanoo, että kurdihallinto ei viivytä suomalaisia – hänen tietääkseen al-Holissa tai muissa leireissä ei enää edes ole suomalaisia.

Lapsia al-Holin leirissä kesäkuussa. Leirin asukkaista ylivoimaisesti suurin osa on lapsia, joita leirin alkeellisissa olosuhteissa on kuollut noin yksi viikossa.

”Viimeinen suomalaisnainen lähti 14. heinäkuuta”, hän sanoo. ”Erityisedustaja Jussi Tanner kävi hänet hakemassa, ja enempää meillä ei ole. Tai ehkä onkin, mutta emme tiedä sitä. Naisia on yhä [leireillä] tuhansia.”

Suomalaistietojen mukaan Koillis-Syyrian leireillä kuitenkin on noin 15 ihmistä.

”Se ei pidä paikkaansa. Tai jos suomalaisilla on tietoa leirillä olevista suomalaisista, lähettäkööt meille. Jos Suomen hallituksella on nimiä, me voimme yrittää tarkastaa asiaa.”

Erityisedustaja Jussi Tanner sanoo, että Siyarin tieto on väärä.

”Suomalaisia on al-Holilla”, Tanner sanoo.

Hän ei silti usko, että Siyarin lausunnossa olisi kyse neuvottelutaktiikasta.

Ovatko kurdit siis vilpittömiä, kun sanovat, etteivät tiedä suomalaisista?

”Uskon niin. Koko ajan yksi kompastuskivistä on ollut se, että vartijat eivät löydä ihmisiä al-Holin ulkomaalaisosasta. Osa Suomeen kotiutetuista meidän on pitänyt itse löytää”, Tanner sanoo.

Al-Holin leiri syntyi keväällä 2019. Kun terroristijärjestö Isis romahti, ”kalifaatin” viimeiset rippeet pakenivat halki Syyrian. Pako päättyi al-Holin pikkukaupunkiin. Aluetta hallitsevat kurditaistelijat kokosivat naiset ja lapset telttaleiriin, joka paisui nopeasti valtavaksi.

Arviot leirin asukasluvusta ylsivät yli 60 000:een. Kukaan ei ehkä tiedäkään tarkasti, mutta asukkaita on yhä kymmeniätuhansia. Olosuhteet leirillä olivat kaoottiset ja ovat sitä edelleen. Leiri toimii pitkälti omillaan.

Suomalaisten löytäminen joukosta ei siis ole yksinkertaista.

”Jos al-Holilla olevat naiset tavattaisiin, heidät todennäköisesti siirretään al-Rojiin, koska se on helpommin valvottava ja paremmin organisoitu”, Tanner sanoo.

Al-Roj on paljon al-Holia pienempi leiri. Leirissä oli YK:n mukaan toukokuussa noin 2 500 ihmistä.

” "Viimeinen suomalaisnainen lähti 14. heinäkuuta. Enempää meillä ei ole. Tai ehkä onkin, mutta emme tiedä sitä. Naisia on yhä [leireillä] tuhansia.”

Tilanne on siis paradoksaalinen.

Kurdit sanovat, etteivät tiedä, missä suomalaiset ovat. Silti he käyvät neuvotteluja heidän kotiuttamisestaan.

”Molemmat pitävät paikkansa”, Tanner sanoo.

Suomi taas tietää, että suomalaisnaisia ja -lapsia on al-Holissa ja käy heidän kotiuttamisestaan neuvotteluja. Tanner kuitenkaan ei kerro käynnissä olevista neuvotteluista.

Hän sanoo Suomen käyvän neuvotteluja sekä kurdien siviilihallinnon että sotilaspuolen kanssa Syyriassa.

Kurdihallinnon asiainhoitaja Eli Siyar kiistää, että kurdihallinto estäisi suomalaisten kotiuttamista.

”Me haluamme heidän pääsevän kotiinsa, kunhan heillä ei ole terroristiyhteyksiä”, Siyar sanoo.

Tanner korostaa, että ei kritiikillään kurdihallintoa kohtaan tarkoittanut nykytilannetta – ja niin hän myös HS:n toissa viikon artikkelissa sanoi.

”Meidän piti melkein vuoden ajan neuvotella osasta suomalaisia, jotka kotiutettiin ennen kesää. Meillä on ollut kurdien kanssa tiivis neuvottelusuhde, mutta se ei ole ollut kivuton”, hän sanoo nyt.

Jo viimeisin kotiutus heinäkuussa sujui Tannerin mukaansa hyvin.

Kurdien linja on Tannerin mukaan muuttunut kesäkuun alussa. ”Tarpeeksi kauan pohdittuaan he ehkä tulivat johtopäätökseen, että tehdään yhteistyötä. Halu tehdä yhteistyötä on nyt hyvä. Kotiutukset sujuvat nyt paremmin.”

Keskiviikkona ja torstaina Tanska ja Saksa kotiuttivat Syyriasta yhteensä 37 lasta ja 11 aikuista. Kaikki aikuiset pidätettiin.

Suomella on siis periaatepäätös lasten palauttamisesta äiteineen ja kurdeilla neuvotteluhalua. Miksi sitten palautukset eivät edisty?

Tanner ei anna selvää vastausta.

”On hyvä katsoa sitä, miten kotiutukset ovat ylipäätään edenneet. Edelleen on se tilanne, että asiat kestävät tosi kauan. On operatiivisia, logistisia ja turvallisuuteen liittyviä syitä. Ne ovat monimutkaisia operaatioita. Kriittinen palanen eli leirejä hallitsevan osapuolen neuvotteluhalu on nyt paremmassa kunnossa kuin kesäkuussa.”