YK:n luontokokouksen toivotaan tekevän luonnolle sen mitä Pariisi teki ilmastolle. HS:n grafiikkajuttu selittää, mistä globaali luontokato johtuu ja miksi siitä pitäisi välittää.

Luonnolta loppuu tila, kun ihmisen jalanjälki kasvaa. Mutta ihminen ei pärjää ilman luontoa.

Näihin lauseisiin tiivistyy tilanne, kun maailman valtiot valmistautuvat kohtaamaan toisensa YK:n luontokokouksessa maanantaina.

Kahdessa osassa syksyllä ja keväällä pidettävän kokouksen tavoitteena on suunnanmuutos: pysäyttää globaali luontokato ja käynnistää toipuminen.

Odotukset ovat korkealla.

Jospa siellä ihmisjättiläisen varpaiden väleissä olisi sittenkin vielä tilaa luonnolle kukoistaa.

”Parhaimmillaan sieltä voisi tulla konkreettisia ja melko simppeleitä tavoitteita, kuin luonnon Pariisin sopimus”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen johtaja, professori Leif Schulman.

Ilmastonmuutokseen ihmiskunta on herännyt, vaikka päästöt yhä kasvavat.

Nyt luontokin nostaa profiiliaan: lehtivihreänä, sarvipäisenä, neli-, kuusi- ja kahdeksanjalkaisena, siivekkäänä ja eväkkäänä, yhä käsittämättömän rikkaana mutta silti kutistuvana.

Puhutaan myös biodiversiteetistä. Schulmanin mukaan tuokin sana on hyvä, mutta tarpeettoman akateeminen.

”Minusta ei ole olemassa erikseen luontoa ja luonnon monimuotoisuutta. Luonnon perusominaisuus on olla monimuotoinen.”

Nyt sitä halutaan varjella.

Aloitin vuoden mittaisen pestini HS:n luontokadon kirjeenvaihtajana syyskuun alussa. Heti asian julkistamisen jälkeen eräs 90-vuotias lukija Itä-Suomesta soitti ja ihmetteli, että ainakaan hänen lähimetsissään ei luonto näytä katoavan. Riistakamerassa on näkynyt karhuja aiempaa enemmän. Hän kutsui kyläänkin.

Koko sana voi kuulostaa vieraalta, koska se on uusi. Luontokato?

Vastaavia havaintoja on halunnut kertoa moni muukin: Tuusulanjärvestä saa kuulemma nyt paljon kuhaa, ja laulujoutsenia näkyy kaikkialla Suomessa enemmän kuin ennen. Kulunut hellekesä oli perhoskesä.

Nämä havainnot ovat iloisia ja tosia.

Luontokato ei tarkoita, että kaikilla lajeilla menisi huonommin kuin ennen. Kokonaisuudessaan luonnon kirjo kuitenkin vähenee. Luonto yksitoikkoistuu.

Tämä ekosysteemien kutistuminen ja yksinkertaistuminen on valitettavasti totta sekä Suomessa että globaalisti, ja sen vaikutukset koskettavat kaikkia ihmisiä.

Alla olevat seitsemän grafiikkaa havainnollistavat, mistä luontokato johtuu ja mitä siitä seuraa.

Viisi tärkeintä syytä luonnon hätätilaan ovat YK:n luontopaneelin (IPBES) mukaan nämä:

1) maan- ja merenkäyttö sekä käytön muutokset

2) eliölajien suora hyväksikäyttö

3) ilmastonmuutos

4) saastuminen

5) vieraslajit

Tämä grafiikka kuvaa syistä ensimmäistä eli tärkeintä. Luontoa katoaa, koska ihminen muuttaa ja pilkkoo elinympäristöjä.

Se voi tarkoittaa kaupunkien tai liikenneväylien kasvua, kaivoksia, patoja, pellon raivaamista, metsän kaatamista tai suon kuivattamista.

Pelkästään ruuantuotannolla on iso vaikutus. Maapallon maapinta-alasta maanviljelyn ja tuotantoeläinten käytössä on kolmasosa. Suomessa maatalousmaata on 2,3 miljoonaa hehtaaria eli noin 7 prosenttia maa-alasta.

Näitä vaikutuksia ei saada nollaan. Ihmisen pitää asua jossakin, liikkua ja syödä. Kysymys on siitä, miten vaikutusta saataisiin pienennettyä.

Luonnon kannalta haitallista ei ole vain elinympäristöjen katoaminen vaan myös niiden pirstominen. Kun lajin eri populaatiot eivät enää kohtaa, geenipankki heikkenee ja laji näivettyy.

Ihmisen jalanjälki kasvaa, koska meitä on monta kertaa enemmän kuin ennen.

Väestöäkin nopeammin kasvaa materiaalinen hyvinvointi. Tämä ei olisi ongelma, ellei talouskasvu perustuisi fossiilisten polttoaineiden käyttöön ja luonnonvarojen kuluttamiseen.

Ongelman ratkaisu olisi kulutuksen vähentäminen ja kiertotalous, jossa kertaalleen käytettyjä luonnonvaroja käytetään uudelleen.

Väestönkasvu näyttää onneksi tasaantuvan. YK ennustaa maailman väkiluvun kasvun loppuvan vuosisadan loppuun mennessä. Sitä ennen ihmiskunnan koko kasvaa kuitenkin lähes varmasti ainakin kymmeneen miljardiin.

Usein sanotaan, että ihminen on pieni ja luonto suuri.

Ihmisiä ja ihmisen tuotantoeläimiä on kuitenkin maailmassa jo niin paljon, että niiden paino muodostaa 96 prosenttia kaikkien maailman nisäkkäiden painosta, arvioitiin yhdysvaltalaisen Rutgersin yliopiston tutkimuksessa.

Eläinruuan tuotanto kuluttaa maa-alaa ja luonnon voimavaroja enemmän kuin kasvisruuan tuotanto, koska tuotantoeläimet käyttävät eläessään energiaa, joka menee kalorien tuotannon näkökulmasta ”hukkaan”.

Suomessakin tuotantoeläinten määrät ovat suuria. Massassa mitattuna Suomen yleisin lintu on kana, sillä siipikarjaa on 14 miljoonan linnun verran. Nautoja on noin 840 000 ja sikoja miljoona.

Ihmisen jalanjälkeä maapallolla voi tutkailla myös ihmisen tuottamien rakennelmien ja jätteiden kautta.

Nature-lehdessä julkaistussa tutkimuksessa tutkijat tekivät silmiä avaavan arvion: maailmassa on jo enemmän ihmisen tuottamaa massaa kuin biomassaa.

Ihmisen rakennelmat ja jätteet painavat siis enemmän kuin kaikki Maan elävä materiaali, kaikki kasvit ja eläimet.

Etenkin muovijätteestä puhutaan paljon. YK:n luontopaneelin mukaan merissä leviävä muovijäte vaikuttaa jo 86 prosenttiin merikilpikonnista, 44 prosenttiin merilinnuista ja 43 prosenttiin merinisäkkäistä.

Video näyttää, kuinka valtava muoviroskaliete rantautui Väli-Amerikan Hondurasin rannikolle syyskuussa 2020:

Ihmisen vaikutukset planeettaan ovat niin suuria, että geologit puhuvat uudesta geologisesta aikakaudesta: antroposeenista. Sana on juonnettu kreikan kielen ihmistä tarkoittavasta sanasta.

Luontokatoa ei tapahdu ainoastaan jossain kaukana tropiikissa. Myös Suomessa ihminen on kaventanut luonnon tilaa voimakkaasti.

Etelä-Suomen metsistä on suojeltu vain viisi prosenttia, minkä vuoksi iäkkäät metsät ovat vähissä. Lisäksi Suomen soista on ojitettu valtaosa, kun niitä on yritetty saada kasvamaan metsää – osin turhaan. Näin on menetetty valtaosa suoluonnosta ja rehevöitetty järviä.

Virtavedet on pääosin padottu, minkä vuoksi luontaisesti lisääntyviä lohikalakantoja on jäljellä murto-osa entisestä.

Suomikin on osapuoli YK:n luontokokouksessa. Suomen tavoitteet ovat kunnianhimoisimmasta päästä.

”Tässä suurin ero ilmastoon on, että luonnon monimuotoisuus on aina paikallista. Kukaan muu ei suojele Suomen elinympäristöjä”, sanoo Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiryhmän johtava tutkija Petteri Vihervaara.

Ihmisen tiedetään aiheuttaneen viimeisen 500 vuoden aikana 869 lajin sukupuuton. Tämä on murto-osa todellisesta luvusta, sillä lajeja häviää ennen kuin niitä ehditään löytää ja nimetä.

”Suurinta osaa monimuotoisuudesta me emme näe tai emme osaa sitä katsoa. Ajatellaan vaikka sieniä, sammaleita, hyönteisiä, hämähäkkieläimiä”, Schulman sanoo.

”Ne ovat silti usein systeemin olennaisin osa.”

YK:n luontopaneelin arvion mukaan jopa miljoonaa lajia voi uhata katoaminen lähivuosikymmeninä. Nykyinen sukupuuttotahti on monien arvioiden mukaan satoja kertoja nopeampi kuin luonnollinen tahti ilman ihmisen vaikutusta olisi.

Siksi puhutaan maapallon historian kuudennesta sukupuuttoaallosta.

Suomesta lajeja ei tiedetä kadonneen kovin montaa. Silti Suomenkin uhanalaisuuslaskennoissa huolta herättävien lajien osuus on kasvanut.

Jonkin lajin sukupuutto on äärimmäinen tapahtuma, joka kerää siksi huomiota.

Samaan aikaan tavallisetkin lajit harvinaistuvat. Eliöiden yksilömäärät vähenevät, kuten oheisesta Living Planet -indikaattorista näkyy.

Monimuotoisuutta ei ole pelkästään lajien välinen vaihtelu vaan myös lajien sisäinen vaihtelu.

Kun esimerkiksi kuukkeli parhaillaan katoaa Etelä-Suomesta, tämän paikallisen populaation mukana katoaa geeniainesta ja sopeutumia, joita ei ole pohjoisen kuukkeleilla, jotka tulevat yhä Lapin nuotiopaikoille retkeilijää tutkailemaan.

Yksilömäärät supistuvat ravintoketjujen kaikilla tasoilla. Eri puolilta maailmaa on saatu merkkejä hyönteismäärien merkittävästä vähenemisestä elinympäristöjen muutoksen ja myrkkyjen seurauksena. Hyönteisten väheneminen puolestaan vaikuttaa luonnossa lähes kaikkeen.

Fakta YK:n luontokokous alkaa Kiina isännöi maanantaina alkavaa YK:n COP-15-biodiversiteettikokousta eli lyhemmin sanottuna YK:n luontokokousta. Siihen osallistuu 196 maata ja EU.

Käytännössä kokous voi tuottaa esimerkiksi globaalin tavoitteen suojelualueiden osuudesta maalla ja merellä ja tavoitteen luonnonsuojeluun käytettävistä varoista sekä velvoitteita valtioille luontotoimien raportointiin.

Kokouksen ensimmäinen osa järjestetään 11.–15. lokakuuta 2021 pääosin etänä. Siinä keskitytään teknisiin kysymyksiin ja kuullaan julistuksia maiden tavoitteista.

Toinen osa on tarkoitus järjestää fyysisenä Kiinan Kunmingissa 25. huhtikuuta – 8. toukokuuta 2022. Vaikeimmat poliittiset väännöt keskittyvät sinne.

Kokous ei neuvottele uutta sopimusta, vaan siinä pannaan toimeen jo vuonna 1992 solmittua YK:n biodiversiteettisopimusta viime vuonna umpeutuneiden ja pääosin saavuttamatta jääneiden Aichi 2020 -tavoitteiden jälkeen.

Kaksi tutkijaa vastaa: Miksi luontokadosta pitäisi välittää?

HS kysyi Suomen ympäristökeskuksen johtajalta, professori Leif Schulmanilta ja johtavalta tutkijalta Petteri Vihervaaralta, miksi luontokadosta pitäisi välittää, vaikka jonkin yksittäisen lajin sukupuutto ei tuntuisikaan isolta asialta.

Vastauksista hahmottui kolme syytä.

Yksi syy on hyötyajattelu tässä ja nyt. Ilman terveitä ekosysteemejä esimerkiksi ruuantuotanto kävisi vaikeaksi.

”Valtaosa ruokakasvilajeista on hyönteispölytteisiä”, Schulman muistuttaa, vaikka monilla massaltaan tärkeimmillä ruokakasveilla, kuten vehnällä, maissilla, riisillä ja ohralla pölytys hoituukin tuulen avulla. Hyönteispölytyksestä riippuvat tai hyötyvät esimerkiksi kahvi, marjat, hedelmät ja pähkinät.

Vielä tärkeämpää on se, mitä tapahtuu maan alla: bakteerien, sienien ja selkärangattomien armeijat muokkaavat maata ja hajottavat ravinteita uudelleen kasvien käyttöön.

Luonnon tarjoamia ”palveluja” ovat myös ilmastonmuutosta hidastava hiilensitominen, happi, juomavesi ja lukuisten raaka- ja ruoka-aineiden, kuten puun ja kalojen tuotanto. Suot ja kosteikot pidättävät ravinteita, säätelevät vesitasapainoa ja ehkäisevät tulvia, ja metsät pitävät yllä suotuisia mikroilmastoja.

Yleensä nämä palvelut toteutuvat varmimmin siellä, missä eliöyhteisö on monimuotoinen. Esimerkiksi rikas petohyönteisten kirjo on paras suoja yhden tuhohyönteisen räjähdysmäistä leviämistä vastaan.

Toisesta tutkijoiden mainitsemasta syystä puhutaan vähemmän: se on monimuotoisen luonnon potentiaali. Mitä rikkaampi on luonnon geenipankki, sitä enemmän siellä on ihmiselle hyödyllistä löydettävää.

Esimerkeiksi voidaan nostaa vaikka homeesta löydetty penissilliini tai Yellowstonen kuumista lähteistä löydetyt kuumaa sietävät bakteerit, joita ilman koronatestaamisessa käytetty PCR-tekniikka olisi jäänyt keksimättä.

Iso osa lääkeaineista on luonnon geenipankista peräisin. Jos tämän geenipankin annetaan sukupuuttojen myötä huveta, vähenevät myös mahdollisuudet tuleviin löytöihin. Uusien geenivariaatioiden kehittyminen on hidasta.

”Usein tässä unohtuu tämä aikajana”, Vihervaara toteaa.

”On miljoonien vuosien evoluutio ja sitten muutaman kymmenen vuoden aika, kun ihminen on fossiilisten polttoaineiden vauhdittamana saanut paljon sotkua aikaiseksi.”

Kolmas syy on edelleenkin ehkä se tärkein, jos tutkijoilta kysytään: luonnolla on itseisarvo. Jokaisesta lajista ei tarvitsekaan olla hyötyä, ja silti niillä on oikeus säilyä.

Leif Schulmanin mukaan moni tavallinen luonnontarkkailija tuntee tämän syyn sisuksissaan ilman, että sitä tarvitsee erikseen selittää.

”Luonnon itseisarvo ei ehkä ole se tärkein syy siellä, missä raha puhuu, mutta tavallisille ihmisille tämä on oikeasti merkittävä asia. Iso osa ihmisistä voi huonosti henkisesti, kun luontoa menetetään. Tässä on moraalinen velvoite.”

Siksi ihmiset usein innostuvat luonnon suojelemisesta ja ennallistamisesta, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus.

Vihervaara on huomannut, että tuuli on kääntymässä. Suomessakin panostetaan nyt aikaisempaa enemmän luonnon monimuotoisuuden kartoittamiseen, mistä hänen johtamansa Suomen ekosysteemiobservatorion rahoituksen varmistuminen on yksi esimerkki.

”Tätähän se on olla ihminen. Tehdään virheitä ja sitten niitä korjataan.”