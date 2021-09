Demarien vaalivoittaja Olaf Scholz näytti päivä vaalien jälkeen olevan entistä todennäköisemmin seuraava liittokansleri. Varmaa se ei ole.

Saksan sosiaalidemokraattisen SPD:n puoluetoimisto sijaitsee Berliinissä ja kulkee nimellä Willy-Brandt-Haus. Ison rakennuksen pääaulassa on myös Willy Brandtin patsas.

Maanantaina pääaulan puhujalavalle, muutaman metrin päähän patsaasta, asteli rennon oloinen vaalivoittaja Olaf Scholz – ja aloitti tiedotustilaisuuden puhumalla Willy Brandtista, joka Saksan demarien parissa on likimain legenda.

”Saksassa on jo kertaalleen ollut erittäin menestyksekäs sosiaaliliberaali koalitio vuosina 1969–82”, Scholz sanoi. ”Willy Brandtista tuli kansleri, ja Helmut Schmidt jatkoi hänen jälkeensä.”

Sosiaaliliberaali koalitio tarkoittaa Saksassa sitä, että demareiden apupuolueena on liberaalien FDP.

Sosiaalidemokraattinen liittokansleri Willy Brandt vannoi virkavalan joulukuussa 1972, kun hän jatkoi tehtävässä ennenaikaisten vaalien jälkeen.

Scholz korosti niin ikään, että sosiaalidemokraateilla on hyviä kokemuksia vihreiden kanssa. Hän viittasi vuosien 1998—2005 punavihreään koalitioon. Liittokanslerina oli silloin Gerhard Schröder ja varakanslerina vihreiden keulahahmo Joschka Fischer.

Maanantain tiedotustilaisuuden päätteeksi Scholz toisti samat lähihistorian koalitiot vielä kertaalleen.

Miksi hän halusi palata vuosikymmenten taakse?

Olaf Scholz halusi luoda otollista ilmapiiriä hallitusneuvotteluihin. Hän tähyää Saksan liittokansleriksi, ja hänen olisi saatava demareille kumppaneiksi sekä vihreät että liberaalit.

Hän halusi varmaankin muistuttaa julkisesti ja myönteisessä sävyssä, että vihreät ja liberaalit ovat ennenkin hallinneet demareiden kavereina.

Sosiaalidemokraattinen liittokansleri Gerhard Schröder (vas.), vihreä varakansleri Joschka Fischer ja demarijohtaja Oskar Lafontaine olivat iloisia, kun olivat saaneet hallitusohjelman allekirjoitettua muutama viikko vaalien jälkeen lokakuussa 1998.

SPD:stä, liberaaleista ja vihreistä syntyisi koalitio, jota Saksassa kutsutaan puolueiden tunnusvärien mukaan ”liikennevaloiksi”. Demarit ovat punaisia, liberaalit keltaisia ja sitten on vihreät.

Scholz on Saksan todennäköinen seuraava liittokansleri. On oletettavaa, että liikennevalokolmikko ryhtyy neuvotteluihin ja saa hallitusohjelman kasaan. Siinä voi mennä kauan, minkä takia Scholz on ilmoittanut tavoitteekseen, että ”jouluun mennessä”.

Saksan vaalitulos oli kuitenkin kimurantti, eikä liikennevalohallituksen syntyä voi pitää varmana. Toisin kuin Scholzin mainitsemissa aiemmissa demarivetoisissa hallituksissa, sopu pitäisi nyt saada syntymään kolmen eikä kahden puolueen kesken.

Talousliberaali FDP ei ole automaattisesti luonteva kumppani sen enempää demareille kuin vihreille. FDP ei hevin lähde esimerkiksi veronkorotuksiin tai roimaan velanottoon, joihin etenkin vihreät olisivat halukkaita tehokkaan ilmastopolitiikan rahoittamiseksi.

FDP onkin eräänlainen pelastava enkeli niille, joita huolettaa EU:n kehittyminen ”velkaunioniksi”. Saksan liberaalit ovat unionin niin sanottujen nuukailijoiden linjoilla.

Yksi keskeinen huolenaihe yhteisvelan pelkääjiltä on poistunut: Saksan laitavasemmiston Die Linke kärsi vaaleissa kirvelevän tappion. Siitä ei ole edes teoreettiseksi hallituskumppaniksi.

Olaf Scholz (toinen vas.) ja SPD:n puoluejohtoa koolla Berliinissä maanantaina.

Maanantain tiedotustilaisuudessa Scholzkin kyllä pyrki rauhoittelemaan uhkakuvia velkaunionista. HS kysyi häneltä siitä.

”Uskon, että skandinaaviset jäsenmaat ovat hyvinkin tyytyväisiä siihen, mitä me Euroopassa tulemme tekemään”, Scholz sanoi. Hän tarkoitti skandinaaveilla myös Suomea.

”Me haluamme vahvaa, suvereenia Eurooppaa”, Scholz sanoi. Hän kertoi saaneensa pohjoismaisilta demarijohtajilta lämpimiä onnitteluviestejä. Useimmat ovat pääministereitä. Sosiaalidemokraateilla on nykyisellään vahva asema Pohjoismaissa.

Olaf Scholz vakuutteli tiedotustilaisuudessa, että Saksa pysyy vakaana eurooppalaisena toimijana. Ei tätä ole syytä epäillä. Liittotasavaltaan on aina syntynyt toimintakykyinen hallitus, ja kanslerit ovat puoluekantaan katsomatta kannattaneet eurooppalaista yhteistyötä.

Aikojen muuttumista kuvastaa tosin se, että Scholzin mainitsemat historialliset esimerkit – Willy Brandtin ja Gerhard Schröderin hallitukset – saatiin kasaan nopeasti. Ne aloittivat työnsä kuukauden sisällä liittopäivävaaleista.

1900-luvun lopun demarivetoisten hallitusten nostaminen esiin oli merkki myös siitä, että Olaf Scholzilla tavoitteet ovat korkealla.

Willy Brandt oli karismaattinen johtaja, joka muistetaan etenkin rohkeista aloitteista kylmän sodan jakamassa Saksassa ja Euroopassa.

Gerhard Schröderin jälkimaine on puolestaan kehno, koska hän on profiloitunut Vladimir Putinin juoksupoikana. Mutta Schröderin kanslerikausi oli murroskausi, jonka aikana tehtiin muun muassa kauaskantoisia energiapoliittisia päätöksiä ja irtauduttiin 16 vuotta hallinneen kristillisdemokraatin eli Helmut Kohlin perinnöstä.

Olaf Scholzilla on epäilemättä sama tavoite liittokansleri Angela Merkelin suhteen. Maanantain tiedotustilaisuudessakin Scholzilta kysyttiin, miten hän aikoo täyttää Merkelin suuret saappaat.

Jos Scholz ylipäätään pääsee liittokanslerin saappaisiin, niin hänellä näyttävät pikemminkin olevan mielessä Willy Brandtin jalkineet.

”Kun jatkamme sosiaaliekologista ja sosiaaliliberaalia perinnettä, voimme saada tässä maassa jotain merkittävää aikaan”, Scholz muotoili hieman kankeasti.

Hän viittasi jälleen demareihin, vihreisiin ja liberaaleihin. Ilmassa oli idealismia: ”Edistystä 2020-luvulla, sitä me tässä haluamme.”