Ulkomaat | Ranska

Pariisin kalleimmille kulmille valmistui tuettuja asuntoja, runsaan 400 euron vuokrayksiöstä aukeaa postikorttinäköala keskustan kattojen yli

La Samaritaine -tavaratalon ylimpiin kerroksiin on remontoitu 96 asuntoa, jotka on tarkoitettu pieni- ja keskituloisille vuokralaisille. Tavoitteena on hillitä alueiden eriytymistä asukkaiden tulotason mukaan.

La Samaritaine -tavaratalon kiistelty remontti kesti 16 vuotta ja maksoi 750 miljoonaa euroa. Rakennuksessa on muun muassa luksushotelli ja tuettuja vuokra-asuntoja.

Ranskassa Pariisin kalleimpiin kuuluvalla alueella sijaitsevaan La Samaritainen tavarataloon on valmistunut tuettuja vuokra-asuntoja pieni- ja keskituloisille, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Historiallisen tavaratalon ylimpiin kerroksiin on valmistunut 96 vuokra-asuntoa, joista avautuvat näköalat muun muassa Eiffel-tornille, Sacré-Coeurille ja Louvreen. Yksityisillä vuokramarkkinoilla vastaavat asunnot maksaisivat Bloombergin mukaan useita tuhansia euroja kuukaudessa, mutta La Samaritainessa yksiön kuukausivuokra on keskimäärin 430 euroa ja neliön 929 euroa. Vuodesta 1870 toiminut La Samaritaine -tavaratalo sisältää useita kortteleita Seinen rantakadun ja Rue de Rivolin välissä. Asuntotuotannon on mahdollistanut tavaratalon pitkään kestänyt ja kiistelty uudisrakentaminen, jonka seurauksena siihen on tullut lisää tilaa. Jugendtyylisen rakennuksen päälle on rakennettu lisäkerroksia, joissa uudet vuokra-asunnot sijaitsevat. Tavarataloon on rakennettu myös hotelli. Tavaratalon on omistanut vuodesta 2001 lähtien ylellisyystuotteita valmistava ja markkinoiva LVMH-konserni. La Samaritaine oli ollut remonttien ja uudishankkeiden vuoksi suljettuna 16 vuotta, kunnes se avattiin viimein tämän vuoden kesäkuussa. Tuettujen vuokra-asuntojen rakentaminen La Samaritaineen maksoi 23,7 miljoonaa euroa. Niissä on kyse pormestari Anne Hidalgon hallinnon tavoitteesta lisätä kohtuuhintaisten asuntojen määrää kaupungissa sekä hillitä alueiden eriytymistä asukkaiden tulotason mukaan. Pariisissa kohtuuhintaisen asumisen toteuttaminen on vaikea tavoite. Viime vuoden joulukuussa kaupungin asuntojonossa oli 260 000 ihmistä. Samalla kaupungissa on vain rajallisesti tilaa rakentamiseen. Uusien asuntojen neliöhinnat ovat kalliimmat kuin missään muussa suuressa eurooppalaisessa kaupungissa. Bloombergin mukaan tuettujen vuokra-asuntojen määrää kaupungin kalleimmilla alueilla voidaan pitää lähinnä symbolisena, kun otetaan huomioon edullisten asuntojen tarve. La Samaritainen uusiin asuntoihin muuttavat vuokralaiset ovat vain onnekas kourallinen kaikista tarvitsevista. Ranskalaislehtien haastattelemat uudet asukkaat ovat huomanneet, että turvallisen ja kohtuuhintaisen kodin lisäksi he saavat mahdollisuuden parempiin kouluihin ja palveluihin.