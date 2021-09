Toistaiseksi on epäselvää, tarkoittaako vähentäminen aborttioikeuden rajoittamista.

Kiina aikoo vähentää ”ei-lääketieteellisessä tarkoituksessa” tehtyjen raskaudenkeskeytysten lukumäärää, kerrotaan Kiinan hallituksen maanantaina julkistamassa ohjeistuksessa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Hallituksen 25-sivuinen ohjeistus käsittelee laajasti perhepolitiikkaa. Siinä luvataan myös esimerkiksi ryhtyä toimiin ei-toivottujen raskauksien vähentämiseksi ja kehotetaan miehiä ”jakamaan vastuuta” ehkäisystä.

Toistaiseksi on epäselvää, tarkoittaako maininta ei-lääketieteellisten aborttien vähentämisestä aborttioikeuden rajoittamista. Sitäkään ei ohjeistuksessa määritelty, milloin abortti on lääketieteellisessä mielessä tarpeeton.

Kiina on viime vuosina pyrkinyt lisäämään syntyvyyttä vuosikymmeniä jatkuneen niin sanotun yhden lapsen politiikan jälkeen.

Noin neljä vuosikymmentä sitten aloitetulla yhden lapsen politiikalla pyrittiin hillitsemään väestönkasvua sallimalla suurelle osalle kiinalaisista pariskunnista vain yksi lapsi. Syntyvyyden rajoittamiskeinoihin kuului muun muassa pakkoabortteja.

Politiikka on johtanut heikentyneeseen huoltosuhteeseen, kun noin vuodesta 1980 alkaen lapsia on syntynyt aiempaa vähemmän. Kiina on pyrkinyt korjaamaan tilannetta rohkaisemalla ihmisiä lasten tekoon.

Vuonna 2015 Kiina lievensi yhden lapsen politiikkaa niin, että käyttöön tuli käytännössä kahden lapsen politiikka. Viime toukokuussa Kiinaa johtava kommunistinen puolue ilmoitti, että Kiina siirtyy kolmen lapsen politiikkaan.

Monet ovat tulkinneet uutta ohjeistusta siten, että tarkoitus on vähintäänkin puuttua naisten ratkaisuihin jälkikasvun hankkimisen suhteen.

”Tämä hallitus on 40 viime vuoden kuluessa yrittänyt rajoittaa naisten lisääntymisoikeuksia pakottaen naiset abortoimaan lapsiaan ja nyt rajoittamalla abortteja”, totesi ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin tutkija Yaqiu Wang brittiläiselle sanomalehdelle The Guardianille.

”Politiikan ydin on sama – naisten lisääntymistapojen rajoittaminen, naisten näkeminen työkaluna. Nyt on ikääntyvä väestö, eikä työvoiman koko ole riittävän suuri, joten tarvitsemme enemmän vauvoja.”

Tähän mennessä on ollut verrattain helppoa saada tehdä abortti Kiinassa. Kiinassa tehtiin vuosina 2014–2018 keskimäärin 9,7 miljoonaa aborttia vuodessa, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN. Määrä oli kasvanut edeltävistä vuosista.