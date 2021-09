Pohjois-Korean YK-lähettiläs painottaa, että maalla on oikeus kehittää ja testata aseitaan. Maa on laukaissut useita ohjuksia tässä kuussa.

Pohjois-Korea laukaisi tiistaina mereen ammuksen, joka vaikuttaisi olleen lyhyen matkan ohjus. Etelä-Korean asevoimien mukaan ammus laukaistiin mantereelta itärannikon vesille.

Japanin puolustusministeriön edustaja puolestaan kertoi uutistoimisto AFP:lle, että ammus näyttäisi olleen ballistinen ohjus.

Alle tunti laukaisun jälkeen Pohjois-Korean YK-lähettiläs Kim Song sanoi, että ydinasein varustautuneella maalla on oikeus ”kehittää, testata, valmistaa ja pitää hallussaan” asejärjestelmiä, jotka vastaavat Etelä-Korean ja sen liittolaisen Yhdysvaltain vastaavia järjestelmiä.

Lähettiläs painotti New Yorkissa YK:n yleiskokoukselle, ettei kukaan voi kiistää maan oikeutta itsepuolustukseen.

Pohjois-Korea on laukaissut jo useita ohjuksia tässä kuussa. Etelä-Korea puolestaan testasi ensimmäistä kertaa onnistuneesti sukellusveneestä laukaistavaa ballistista ohjusta. Maa on testinsä myötä yksi harvoista valtioista, joilla on kyseistä kehittynyttä teknologiaa.

Viime päivinä Etelä-Korean presidentti Moon Jae-in on toistanut jälleen vaatimuksensa YK:n yleiskokoukselle, että Korean sota julistettaisiin virallisesti päättyneeksi.

Pohjois-Korea hyökkäsi etelänaapuriinsa vuonna 1950 ja sotaisuudet päättyivät kolme vuotta myöhemmin aselepoon rauhansopimuksen sijaan. Teknisesti maiden keskinäinen konflikti siis jatkuu edelleen.

Soulissa sijaitsevan Pohjois-Korean tutkimuksen yliopiston professori Yang Moo-jin arvioi AFP:lle, että Pohjois-Korea näyttää tuoreella laukaisullaan mittaavan, kuinka tosissaan Etelä-Korea on halutessaan parantaa maiden välejä ja päättää sodan virallisesti.

Laukaisu on viimeisin ristiriitainen viesti Pohjois-Korealta. Se tuli vain päiviä sen jälkeen, kun maan johtajan Kim Jong-unin vaikutusvaltainen sisko Kim Yo-jong vihjaili Koreoiden välisen huippukokouksen mahdollisuudesta.

Kim Yo-jong kuitenkin painotti puolueettomuutta ja keskinäistä kunnioitusta sekä vaati Etelä-Koreaa lopettamaan ”röyhkeiden kommenttien” esittämisen.

Hän tuomitsi Etelä-Korean ja Yhdysvaltain esittämän Pohjois-Korean aseellista kehitystä koskevan kritiikin. Kim Yo-jongin mukaan maiden kommentit ovat kaksinaismoralistisia, kun ne samaan aikaan kasvattavat omaa aseellista kapasiteettiaan.

Yhdysvallat haluaa riisua Pohjois-Korean ydinaseistaan.