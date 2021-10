Kenialaisen aktivistin Phyllis Omidon sinnikäs työ johti akkutehtaan sulkemiseen ja korvauksiin lyijymyrkytysten uhreille.

Ympäristöaktivisti Phyllis Omidolle sataa suitsutusta: Time-lehti valitsi hänet sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalleen, samoin BBC sadan naisen listalleen viime vuonna. Arvostettu Goldman-palkinto toi tilille 150 000 euroa.

Kenialaisen Omidon elämä on kuin toisinto elokuvista tutun yhdysvaltalaisen Erin Brockovichin tarinasta: yksinhuoltajaäiti saa selville, että kylän viereinen tehdas valuttaa ympäristöön myrkkyjä ja sairastuttaa kylän lapset. Hän nostaa metelin, vie ympäristö­rikokset oikeuteen ja pitkän taistelun jälkeen tehdas suljetaan.

Time-lehden listauksessa itse Erin Brockovich kirjoitti Omidon esittelyn, jossa tunnustautui tämän faniksi. Mutta Omido ei ole vielä valmis juhlimaan.

”Vaikka muut juhlivat menestystäni, en ole vielä saavuttanut alkuperäistä tavoitettani. Ympäristö on yhä saastunut, ja oikeuskäsittely korvauksista jatkuu”, Omido toteaa.

Työtä on siis vielä tehtävänä. Sen Omido kuitenkin laskee voitoksi, että tehdas suljettiin. Näin konkreettisia tuloksia ympäristöaktivisti näkee harvoin.

Phyllis Omido valmisteli joukkokanteen saasteista järjestönsä Center for Justice Governance and Environmental Actionin tiloissa.

Omidosta ei pitänyt tulla aktivistia. Hän oli opiskellut liiketaloutta ja aloitti työt Owino Uhurun kylässä metallisulatossa – siinä samassa, jota vastaan hän alkoi sittemmin kampanjoida.

Sulatto tuotti lyijyä ja kemikaaleja muun muassa Euroopassa ja Yhdysvalloissa käytettävien aurinkopaneelien akkuihin. Vihreällä siirtymälläkin on lonkeronsa kehittyvien maiden halpatuotannossa.

Pian tehtaan aloitettua toimintansa kylässä alkoi tapahtua kummia. Ojista vettä juovat pihakanat kuolivat joukoittain, sade syövytti kattoihin ruosteläikkiä, lapset valittelivat mahaansa.

Omidon vauva sairastui vakavasti, mutta syy ei meinannut millään selvitä. Lopulta tuttava ehdotti veren lyijypitoisuuden tarkistamista. Pojalla todettiin vakava lyijymyrkytys.

”Eikä se ollut vain minun poikani. Tutkitutimme useita seudun lapsia, ja heillä kaikilla oli myrkytys.”

Omido irtisanoutui ja vei todisteensa tehtaalle ja viranomaisille, jotta tehdas siirrettäisiin välittömästi pois asutuksen vierestä. Mutta mitään ei tapahtunutkaan. Silloin Omido tajusi, että muutoksen eteen on taisteltava.

Vuosien työn jälkeen vuonna 2014 tehdas suljettiin, ja viime vuonna oikeus määräsi asukkaille yli kymmenen miljoonan euron korvaukset, joista ympäristöministeriö on tosin valittanut.

Phyllisin aktivismi sai kimmokkeen hänen poikansa Kingin sairastumisesta.

Kuullessaan Elokapinan mielenosoituksesta Mannerheimintiellä Omidon ilme kirkastuu.

”Upeaa, että he istuvat siellä”, hän kannustaa.

Omidon mielestä ilmastoaktivistien tilanne ei lopulta ole kovin erilainen kuin hänen sairastuvien kyläläistensä, joiden asiaa kukaan ei vuosiin ottanut tosissaan. Ilmasto­kysymykset eivät vain tunnu yhtä henkilö­kohtaisilta ja konkreettisilta.

”Päättäjät tietävät faktat, mutta mitään ei tapahdu. Jollakin heidät on saatava toimimaan.”

Omido kannustaa suomalaisia ajamaan rohkeasti ympäristöasioita, sillä meille se on helppoa. Yhteiskunta kunnioittaa ihmis­oikeuksia ja kansa on koulutettua. Monessa muussa maassa aktivismi on aivan toisen­lainen riski.

Omido on järjestänyt lukuisia mielenosoituksia Kenian Mombasassa.

Omido itse päätti ryhtyä toimeen, vaikka se tarkoitti todennäköisesti koko hänen elämänsä romuttumista.

”Perheeni mielestä se oli vastuutonta”, Omido sanoo.

”Minulla oli pieni vauva, olin yksinhuoltaja, olin irtisanoutunut työstäni. Olin opiskellut liiketaloutta, ja ainoat työmahdollisuuteni olivat teollisuuskeskittymässä. Tiesin, että kukaan ei enää palkkaisi minua.”

Lapsen hengen vaarantuminen toimi tehokkaana kannustimena. Sitä hän ei kuitenkaan osannut odottaa, että hänen oma henkensä olisi aktivistina vaarassa.

Poliisi pidätti Omidon, kun hän järjesti rauhanomaisia protesteja saastuttavaa tehdasta vastaan. Sitten salamurhaajat tunkeutuivat hänen kotiinsa ja yrittivät ampua hänet. Naapuri ehti juuri ja juuri varoittaa Omidoa.

Moni muu ei ole ollut niin onnekas. Vain kaksi kuukautta sitten Omidon tuntema vanha nainen ammuttiin kotonaan Keniassa, ilmeisesti siksi, että hän yritti suojella lähimetsäänsä tuholta.

Omido on perustanut verkoston, joka auttaa aktivisteja varmistamaan turvallisuutensa.

”Aktivistit riskeeraavat elämänsä yhteisten asioiden puolesta, erityisesti kehittyvissä maissa”, hän sanoo.

”Tavalliset ihmiset huomaavat jonkin epäkohdan ja yrittävät puuttua siihen, ja yhtäkkiä he ovatkin hengenvaarassa. Monille se ei tule mieleenkään.”

Suurin osa ihmisistä ei eläessään lähde barrikadeille minkään asian puolesta, eikä Omidon mielestä tarvitsekaan. Aktivismi ei sovi kaikille, hän sanoo.

”Aina voi tukea muilla keinoin niitä, jotka tekevät työtä yhteisten asioiden eteen, lahjoittaa rahaa tai asiantuntemustaan.”

Sen sijaan Omidolta ei heru arvostusta niille, jotka eivät itse tee mitään, mutta huutelevat sivusta mielenosoittajille, että heidän keinonsa toimia ovat vääriä tai toimimattomia. Suomessa Elokapinan mielenosoitus on kirvoittanut tällä viikolla paljon tällaisia kommentteja.

”Mitä heidän sitten pitäisi tehdä ellei tuota? Aktivisteista aina sanotaan, että äh, miten rasittavia tyyppejä. Ihmisten pitäisi sen sijaan keskittyä kysymään, miksi aktivistit ovat kadulla. Ei kukaan halua lähteä kotoaan istumaan tiellä. He tekevät niin, koska he ovat katsoneet, ettei heillä ole vaihtoehtoja”, Omido sanoo.

”Kyse ei ole siitä, etteivät hallitukset tai kansa ymmärtäisi, että ilmasto on hätätilassa. Mutta kaikki vain jatkavat arkeaan kuin mitään ei tapahtuisi! He pysähtyvät vain, kun aktivisti tukkii heidän tiensä.”