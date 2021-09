Lontoo

Polttoainepula jatkuu edelleen Britanniassa, eikä kriisin loppua ollut näkyvissä. Pula voi jatkua vielä päiväkausia.

Lontoon seuduilla monien huoltoasemien polttoainejakelu oli tiistaina yksinkertaisesti pysähdyksissä. Autoilijat kyselivät toisiltaan, josko joku tietäisi huoltoaseman, josta vielä jotain saisi.

Henkilökuntakaan ei osannut sanoa, milloin polttoainetta taas saisi.

Shellille Länsi-Lontoossa pakettiautonsa pysäyttänyt Louis Acton joutui toteamaan, että polttoaine on loppu tälläkin huoltoasemalla. Jokaisen pumpun kohdalla oli ”ei käytössä” -lappu.

”En tiedä, kuinka pääsen takaisin kotiin, kun tankki on lähes tyhjä eikä mistään saa lisää”, hän sanoi.

Louis Actonin pakettiauton tankki oli tiistaina lähes tyhjä, eikä polttoainetta löytynyt mistään: ”Ei hyvin mene.”

Actonilla oli tankissaan polttoainetta enää kymmenen mailin eli noin 16 kilometrin matkalle. Kotiin Essexin kreivikuntaan oli matkaa noin 48 kilometriä.

Asiakastapaaminenkin oli jäänyt väliin, koska matka olisi ollut liian pitkä.

Sähköyhtiössä työskentelevä Acton kertoi saaneensa polttoainetta viimeksi lauantaina. Hän ei ollut halunnut ahnehtia, vaan oli tankannut vain 30 punnalla (noin 35 eurolla), jotta muillekin riittäisi.

Kaupasta saa välipalaa, mutta polttoaine on väliaikaisesti loppu, kertoi Shellin keltainen juliste tiistaina.

Kaikki eivät ole olleet yhtä maltillisia. Ihmiset ovat lähteneet tankkaamaan paniikissa, koska ovat pelänneet jäävänsä ilman.

”Lehdet kirjoittivat, että ’huoltoasemat suljetaan, älkää menkö paniikkiin’, mutta tietysti ihmiset menevät silloin paniikkiin”, oman tilanteensa tyynesti ottava Acton sanoi.

Brittimedia on raportoinut jopa tappeluista huoltoasemien bensajonoissa.

Britannian bensiinipula alkoi viime viikolla. Syynä on säiliöautojen ja muiden isojen kulkuneuvojen kuljettajapula, jota taas on pahentanut Britannian EU-ero eli brexit.

Liikenneministeri Grant Shapps ilmoitti tiistaina, että pulaa ja jonoja jatkuu todennäköisesti vielä päiviä. Hän pyysi ihmisiä lopettamaan paniikkiostamisen, jotta tilanne palaisi normaaliksi mahdollisimman pian.

”Jokaisen pitää tehdä osansa. Älkääkä missään tapauksessa lähtekö huoltoasemille täyttämään vesipulloja [polttoaineella], se on vaarallista eikä auta mitään”, Shapps sanoi Sky-yhtiön uutisille.

Pääministeri Boris Johnsonin konservatiivihallitus on valjastanut armeijan auttamaan polttoainekuljetuksissa.

Työnsä takia paljon autoileva lontoolainen Imran Abbasi kertoi saaneensa polttoainetta viimeksi viime viikon torstaina.

”Nyt sitä ei löydy enää mistään. Diesel loppui ensimmäisenä.”

Abbasin mukaan hänellä on tankissaan polttoainetta vielä noin 150 mailin eli noin 240 kilometrin matkalle.

”Pidän mittaria tarkasti silmällä, enkä aja turhia matkoja.”

Luoteislontoolainen Imran Abbasi piti visusti silmällä polttoainemittaria. Dieseliä hän ei ole löytänyt sitten viime viikon.

Luoteis-Lontoossa asuva Abbasi kertoi olevansa onnekas voidessaan siirtyä käyttämään julkista liikennettä, kun tankki lopulta tyhjenee. Julkiselle liikenteelle on ainakin toistaiseksi riittänyt polttoainetta.

Lontoon ulkopuolella asuvat työtoverit eivät ole yhtä onnekkaita.

”Polttoainetilanne Suur-Lontoon reunamilla on jopa pahempi kuin keskustassa.”

Konservatiivihallitus suunnittelee myöntävänsä pikaviisumin tuhansille EU-maiden ammattikuljettajille, jotta nämä tulisivat syksyksi töihin Britanniaan ja auttamaan kriisissä.

Suunnitelmalle on naurettu jopa Britanniassa. Moni kysyy, että miksi ihmeessä kukaan viitsisi tulla kolmeksi kuukaudeksi hätäaputöihin Britanniaan joutuakseen vain potkaistuksi ulos maasta joulun kynnyksellä.

Brexit lopetti työvoiman vapaan liikkumisen, joten EU-kansalaiset eivät saa enää muuttaa vapaasti Britanniaan.

Monet kuljetusyhtiöt ovat kuitenkin tottuneet Keski- ja Itä-Euroopasta tulleeseen halpaan työvoimaan, eikä uuteen tilanteeseen ole varauduttu kunnolla. Palkat eivät ole myöskään joustaneet tarpeeksi ylöspäin, jotta kriisi olisi vältetty.

Lontoossa asuva Shirley Asher tarkisti Hondansa ilmanpaineita tiistaina paikallisella BP-huoltoasemalla.

Pahoittelemme, että pumppu on pois käytöstä, kertoi BP:n huoltamo.

Aseman kaikki pumput olivat tyhjiä. Estenaru pumppujen edessä kertoi ohi ajaville, että tältä asemalta ei kannata bensiiniä edes yrittää.

Polttoainetta Asher ei kuitenkaan tarvinnutkaan, sillä hän oli saanut tankkiinsa täydennystä kuin ihmeen kaupalla jo maanantaina.

”Huomasin eilen A40-tietä ajaessani yhden huoltoaseman, joka oli saanut polttoainetta. En joutunut jonottamaankaan kuin kymmenisen minuuttia. Jakelu oli hyvin organisoitu, siellä oli mies opastamassa meitä bensiini- ja diesel-jonoihin.”

Asher on erityisen huolissaan siitä, kuinka polttoainetta riittää avainammateissa toimiville. Britannian lääkäriliitto on jo vaatinut, että terveysalan työntekijöille pitää antaa etusija, kun polttoaineesta on pula.

Lontoolaisella Shirley Asherilla kävi maanantaina tuuri, kun hän löysi avoinna olevan huoltamon.

Polttoainekriisin syyllisinä Asher pitää niin hallitusta kuin alan yrityksiäkin.

”Kaikki tiesivät, että brexitin myötä kuljettajista tulee pula. Asialle ei kuitenkaan tehty mitään. Pää työnnettiin pensaaseen.”

Toisella BP-huoltamolla, noin kahden ja puolen kilometrin päässä ison A4-tien varrella, on yksi pumppu auki.

Pitkä autoletka jonottaa pumpulle pääsyä reunimmaista kaistaa pitkin. Joku hakee odottaessaan kahvia ja palaa sitten kuljettajan viereen.

