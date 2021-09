Ruotsin terveysviranomaiset katsovat, että koronaviruksen aiheuttama tauti on saatu hallintaan rokotusten ansiosta. Keskiviikkona Ruotsi poisti käytännössä kaikki rajoitukset.

Tukholma

Sirkustirehtööri Pär Stenhammar kiipeää betonisen paaden päälle, levittää kätensä ja julistaa megafoniin:

”Otetaan vielä viimeinen biisi ennen kuin kytät tulevat!”

Tukholman Södermalmia halkovalle Götgatanille kokoontunut orkesteri aloittaa soiton. Ihmiset tanssivat ja halaavat toisiaan. Ylhäällä ikkunat avautuvat, ja ihmiset kurkkivat toimistoistaan jazz-orkesteri Louisiana Avenuen yllättävää katukeikkaa.

Yllätyskeikka ilahdutti Tukholman Södermalmilla.

Stenhammar hyppää alas ja johdattaa orkesterinsa marssille.

Ruotsissa koitti keskiviikkona avautumisen päivä, kun viranomaiset poistivat lähes kaikki koronarajoitukset.

Enää ei rajoiteta ravintoloiden aukioloaikoja eikä pöytäseurueiden kokoja. Rokotettujen ei tarvitse enää pitää etäisyyttä toisiinsa. Julkiset ja yksityiset kokoontumiset saavat nyt olla niin suuria kuin järjestäjät haluavat. Myös etätyösuositus poistuu.

”Tämä on todella merkittävä päätös”, Stenhammar kertoo keikkansa jälkeen.

”Me halusimme juhlistaa tätä suurta avautumista juhlimalla. Nyt voimme nähdä isolla porukalla ja halata toisiamme ilman huonoa omaatuntoa.”

Etenkin kulttuurielämälle rajoitusten poistuminen on merkittävää, Stenhammar sanoo.

”Meidän yhtyeemme koko idea on se, että ihmiset tanssivat ja halailevat. Tämä tuntuu maagiselta”, hän sanoo.

Ruotsin terveysviranomaiset katsovat, että koronaviruksen aiheuttama tauti on saatu hallintaan rokotusten ansiosta. Myös Tanska ja Norja ovat jo käytännössä luopuneet koronarajoituksista.

Ruotsissa yli 16-vuotiaista yli 83 prosenttia on saanut vähintään yhden rokoteannoksen ja 76 prosenttia kaksi rokoteannosta.

Pandemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, sanoo kaupunkikävelyllä oleva Eva-Lena Neiman.

”Mielestäni on oltava yhä varovainen. On riski, että uusia aaltoja tulee.”

Inger Andersson, Wiggo Beratt ja Eva-Lena Neiman järjestivät korona-aikana juhlia ulkona. Sitä he aikovat jatkaa myös rajoitusten poistamisen jälkeen.

Neimanin mielestä Ruotsin tavassa hoitaa pandemiaa on ollut paljon hyviä puolia. Hyvää on ollut se, että kansalaisiin on luotettu. Käskyjen ja kieltojen sijaan on annettu suosituksia.

”On hienoa, että Ruotsissa luottamus yhteiskuntaan on vahva. Se on vähentänyt myös vastavoimia, joita on nähty muissa maissa, joissa ihmiset on pakotettu sulkeutumaan sisätiloihin.”

Mutta yhdessä asiassa Ruotsi epäonnistui Neimanin mukaan pahasti: ikäihmisten suojelussa.

Ruotsin pandemiataival on ollut monin tavoin erityinen.

Paikoin Ruotsin suhtautumista koronavirukseen on kauhisteltu, verrattu venäläiseen rulettiin ja ihmiskokeeseen. Paikoin sitä on ihailtu ja ylistetty tavalla, jota symboloivat vasempaan käteen tatuoidut valtionepidemiologi Anders Tegnellin kasvot.

Ruotsissa on pandemian ajan keskusteltu paljon siitä, valitsiko Ruotsi oikean tien pandemian hoidossa. Julkisuudessa on kysytty, miksi Ruotsin tartunta- ja kuolintilastot poikkeavat niin paljon muista Pohjoismaista.

Mutta nyt Ruotsin koronastrategiasta ei enää paljoakaan keskustella.

Pääministeri Stefan Löfven esiintyi pandemian aikana jatkuvasti julkisuudessa tiedotustilaisuuksissa, joissa hän toisti kerta toisensa jälkeen, miten vakavassa tilanteessa Ruotsi oli.

Löfvenistä tuli Ruotsin historian ensimmäinen pääministeri, joka piti Ruotsin kansalle kahdesti tv-puheen. Vastaavaa formaattia on käytetty Ruotsissa aiemmin vain kahdesti ja aina poikkeuksellisten katastrofien yhteydessä.

Ruotsin kuolinluvut nousivat pandemian aikana nopeasti omille luvuilleen pohjoismaisessa vertailussa. Se johtui muun muassa siitä, että tauti pääsi leviämään laajasti maan vanhainkodeissa.

Ruotsin koronatoimia tutkinut komissio totesi Ruotsin epäonnistuneen vanhusten suojelussa. Komission mukaan koronavirus paljasti, että Ruotsin vanhustenhoidossa oli laajoja puutteita, jotka johtuivat myös maan aiempien hallitusten virheistä.

Nämä virheet näkyvät karusti koronatilastoissa. Ruotsissa on todettu pandemian aikana yli 1,1 miljoonaa tartuntaa. Kuolemia oli kirjattu keskiviikkoon mennessä 14 856. Yli kolme kertaa niin paljon kuin muissa Pohjoismaissa yhteensä.

Vielä tämän vuoden keväällä tartuntatilanne oli Ruotsissa paha.

Mutta kun rokotukset etenivät, taudista tuli hallittavampi. Kesällä tunnelma keveni.

Korona alkoi väistyä myös politiikan päiväjärjestyksestä. Löfvenin hallitus ehti hetkeksi kaatuakin ihan muista syistä.

Kun pääministeri Löfven kertoi elokuussa jättävänsä pääministerin tehtävät myöhemmin tänä vuonna, hän antoi Ruotsin yleisradiolle haastattelun, jossa hän katsoi pääministeriaikaansa taaksepäin.

Löfven kävi läpi uraansa ja myös vaikeita hetkiä. Pahin paikka oli Tukholman Drottninggatanin terrori-isku vuonna 2017. Koronapandemiasta Löfven puhui vain lyhyesti listatessaan sosiaalidemokraattisen hallituksen saavutuksia.

”Talous on käynnistynyt uudelleen. Hoidimme pandemian tavalla, joka mahdollisti nopean käynnistymisen” Löfven sanoi.

Kuolleista ei puhuttu.

Keskiviikon vapautumisen alla monet Ruotsissa ovat myös varoitelleet avautumisen riskeistä. Viikonlopuksi ravintoloihin ja urheilutapahtumiin odotetaan paljon väkeä. Sunnuntaina Tukholmassa pelataan Djurgårdenin ja AIK:n välinen jalkapallon paikallisottelu, johon odotetaan kymmeniätuhansia ihmisiä.

Ruotsissa on yhä katvealueita, joissa rokotekattavuus on alhainen. Valtionepidemiologi Anders Tegnell on korostanut, että rokottamattomien on yhä tärkeää noudattaa rajoituksia.

Tegnell on myös muistuttanut, että koronavirus on yllättänyt asiantuntijat – hänetkin – monta kertaa.

Silti Tegnell uskoo viruksen pysyvän nyt hallinnassa rokotteiden avulla.

Keskiviikkona Tukholmassa ilmassa oli luottamusta tulevaisuuteen. Elokuvateatteri Victoria Södermalmilla oli yksi harvoista teattereista, jotka pysyivät auki läpi pandemian. Vaikeimpana aikana näytöksiin otettiin vain kahdeksan katsojaa. Myöhemmin katsomoita täytettiin puolilleen, mutta keskiviikosta eteenpäin katsomot voivat olla jälleen täynnä.

Elokuvateatterikävijät odottivat keskiviikkona Dyyni-elokuvan alkua.

Liput ovatkin käyneet todella hyvin kaupaksi, kehuu tiskin ja pleksilasin takana seisova Susanne Näslund.

Elokuvateatterissa käy kuhina. Jono kasvaa Näslundin tiskin äärellä. Torstaina edessä on uuden Bond-elokuvan ensi-ilta, johon odotetaan vielä enemmän väkeä.

Yhtäkkiä Näslund muistaa, että koronapärskeiltä suojaavaa pleksilasia ei enää tarvita. Hän siirtää sen heti pois.

”Nyt kuuleekin paremmin”, hän sanoo.