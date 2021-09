Poliisi epäilee, että joku oli asettanut räjähteen tai pommin göteborgilaiseen kerrostaloon. HS:n haastattelemat paikalliset kertovat rikollisjengien aiheuttamasta pelosta.

Göteborg

Göteborgilainen Anna heräsi tiistain vastaisena yönä kello kolmelta, eikä saanut enää unta.

Anna valvoi ja selasi kännykkäänsä, kunnes vähän ennen aamuviittä hän havahtui, kun makuuhuoneen auki ollut ikkuna lävähti kiinni. Ensin Anna ajatteli, että ehkä tuuli oli paiskannut ikkunan kiinni, mutta koska ulkona ei juuri tuullut, hän ajatteli, että se oli räjähdys.

”Ruotsissa sattuu koko ajan räjähdyksiä, joten ajattelin nopeasti, että nyt täällä räjähti”, hän kertoo.

Hän oli oikeassa. Tien toisella puolella sijaitsevassa kerrostalossa sattui tiistaina paikallista aikaa ennen aamuviittä voimakas räjähdys, jossa loukkaantui noin 20 ihmistä, joista neljä vakavasti.

Monet asunnot tuhoutuivat. Silminnäkijät kertoivat asukkaiden paenneen kiipeämällä tai hyppäämällä alas parvekkeilta.

Satoja asukkaita evakuoitiin rakennuksesta.

Anna asuu kahden lapsensa kanssa Göteborgin Annedalissa lähellä kaupungin ydintä. Paikallinen poliisi kuvailee aluetta hyvinvoivaksi, ja niin tapasi Annakin tehdä.

”Olemme asuneet tällä alueella viisi vuotta, mutta viimeisen vuoden aikana tilanne on muuttunut levottomaksi. Täällä on hämäriä tyyppejä”, hän kertoo.

Anna ei halua kertoa koko nimeään tai esiintyä kuvissa, koska pelkää paikallisia rikollisjengejä. Hän istuu kerrostalon rappusilla kahden lapsensa kanssa. He syövät jäätelöä.

”Ajattelen, että viiden vuoden sisällä me tulemme muuttamaan Ruotsista. Sveitsi olisi unelma. Tai miksei Suomikin”, hän sanoo.

Monien ruotsalaisten mielissä tiistainen räjähdys yhdistyi heti rikollisjengeihin. Vielä ei kuitenkaan tiedetä, mikä räjähdyksen aiheutti. Poliisi tutkii räjähdystä tuhotyönä.

Tiistaina iltapäivällä pelastustyöt ovat yhä käynnissä.

Poliisi on eristänyt kerrostalon, jonka alaovesta tupruttaa yhä savua. Poliisi ei ole pystynyt vielä aloittamaan teknistä tutkintaa, koska talon kerroksissa on yhä kuuma, ja ne ovat täynnä palokaasuja.

Räjähdyspaikalla on paljon ihmisiä, joista monet antavat kommentteja ruotsalaisille ja kansainvälisille medioille.

Pelastustyöntekijät tekivät sammutustöitä kellon ympäri. Rakennuksessa paloi vielä 12 tuntia räjähdyksestä.

Göteborgin poliisin lehdistövastaava Thomas Fuxborg vastailee rauhallisesti kaikkien kysymyksiin. Fuxborgin mukaan osa asunnoista on tuhoutunut niin pahoin, että asukkaat eivät välttämättä pääse koskaan palaamaan niihin. Osa saattaa päästä palaamaan muutaman päivän kuluessa.

Fuxborgin mukaan on todennäköistä, että joku on asettanut taloon pommin tai räjähteen. Tai ainakin hän sanoo, että vain ”poliisi ja tekijä tietävät, missä kerroksessa räjähdys tapahtui”.

”Otamme selvää kaikista kiinteistössä asuvista, jotka saattaisivat olla maalitauluja, mutta vielä emme voi kertoa enempää”, Fuxborg kertoo HS:lle.

Päivän aikana Ruotsin iltapäivälehdet saivat selville, että talossa asuu poliisi, joka on todistanut oikeudenkäynneissä kaupungin rikollisjengejä vastaan. Talossa asunut poliisi kertoi itse Expressen-lehdelle, että häntä kuultiin asianomistajana, mutta Göteborgin poliisi ei tietoa kommentoinut.

Thomas Fuxborg kuvailee Annedalia hyvinvoivaksi kaupunginosaksi.

Pääministeri Stefan Löfven sanoi kannanotossaan, että Göteborg tarvitsee nyt koko Ruotsin tukea. Löfven piti tiedotustilaisuuden yhdessä sisäministeri Mikael Dambergin kanssa. Kumpikaan ei ottanut kantaa räjähdyksen syyhyn, joka on vielä epäselvä.

Damberg kuitenkin otti itse esille tarpeen tarjota parempaa suojaa todistajille, jotka haluavat todistaa arkaluontoisissa oikeusjutuissa.

Göteborg on yksi Ruotsin kaupungeista, joissa rikollisjengeillä on paljon valtaa.

Jengirikollisuutta Göteborgissa tutkinut toimittaja Johanna Bäckström Lerneby kertoi HS:n haastattelussa toukokuussa, miten eräs rikollisryhmittymä sai otteen göteborgilaisesta kaupunginosasta.

Lue lisää: Suku alisti kaupungin­osan valtaansa kuin mafia – Näin toimii yksi Ruotsin rinnakkais­yhteiskunnista

Rikollisten valta käy ilmi myös tuoreesta Göteborgin kaupungin teettämästä raportista.

Elokuussa julkaistussa raportissa haastateltiin kaupungin viranomaisia siitä, ovatko rikolliset onnistuneet luomaan painostuksella ja uhkailulla kaupunkiin vaikenemisen kulttuurin, jossa rikollisten toimintaan ei uskalleta puuttua.

Raportin vastaus: rikolliset ovat onnistuneet luomaan Göteborgiin vaikenemisen kulttuurin.

Raportin mukaan rikolliset vaikuttavat muun muassa kiristämällä ja väkivallan uhkalla viranomaisiin ja saavat siten itselleen edullisia päätöksiä: muun muassa rakennuslupia, oleskelulupia, kansalaisuuksia ja asunto-oikeuksia, joille ei ole perusteita.

Rikolliset myös uhkailevat viranomaisia ja viranomaisten perheenjäseniä. Eikä ilmiö koske vain Göteborgia, sillä jengirikollisuus on suuri ongelma myös muissa Ruotsin suurissa kaupungeissa.

Ruotsissa poliisiautoja vastaan on hyökätty asein ja käsikranaatein. Myös poliisien siviiliautoja on räjäytetty, ja poliisien asuntojen sisään on ammuttu.

Yhä useammin jengit aiheuttavat uhkaa myös sivullisille.

Viime viikolla Tukholman läheisessä Sollentunan kunnassa joku heitti käsikranaatin keskellä yötä asuntoon, jossa nukkuivat äiti ja kaksi pientä lasta. Äiti loukkaantui kranaatin räjähdyksessä. Poliisin mukaan kranaatti oli heitetty ”väärään asuntoon”.

Äiti ja lapset pelastuivat hyvällä tuurilla, mutta rikollisjengien välienselvittely on vaatinut myös lukuisia uhreja.

Kriminologi Joakim Sturupin laskelman mukaan vuosina 2011–2020 Ruotsissa tapahtuneissa ampumisissa ja räjähdyksissä on kuollut tai loukkaantunut yhteensä 46 ulkopuolista. Tämän vuoden puoliväliin mennessä luku on noussut yli viidenkymmenen. Noin kymmenen sivullista uhria on ollut alle 15-vuotiaita lapsia.

Kriminologi Fredrik Kärrholmin mukaan kuolettavan väkivallan määrä on Ruotsissa tänä päivänä suurin piirtein samalla tasolla kuin 1990-luvun alussa. Väkivallan luonne on kuitenkin muuttunut. Päihteiden väärinkäyttäjien välinen väkivalta ja parisuhdeväkivalta ovat vähentyneet, mutta rikollisjengien väkivalta on lisääntynyt. Tappavassa aseväkivallassa Ruotsi on noussut Euroopan väkivaltaisimmaksi.

Kärrholm antaa tuoreessa artikkelissaan esimerkin.

Suuressa pohjoismaisessa jengisodassa 1990-luvulla Helvetin Enkelit ja Bandidos taistelivat reviireistä. Vuosina 1994–1997 näissä taisteluissa kuoli 12 ihmistä. Viimeisten neljän vuoden aikana Ruotsissa on puolestaan kirjattu yli tuhat ampumistapausta ja yli 200 kuollutta.

Göteborgin tiistaisessa räjähdyksessä kukaan ei kuollut, mutta neljä loukkaantui vakavasti. Kaikille räjähdystalon asukkaille on tarjottu mahdollisuus kriisiapuun ja muun muassa läheiset kirkot on muutettu evakuointikeskuksiksi.

Kivenheiton päässä sijaitsevan Saronkyrkanin pastori Jonas Pramwall kertoo, että heidän kirkkonsa avasi ovensa heti aamusta. Paikalle on tullut yli kuusikymmentä ihmistä.

”Osa ei ehtinyt edes ottaa vaatteita mukaansa. Onneksi meillä on kirpputori, josta olemme voineet antaa ihmisille vaatteita”, hän kertoo.

Räjähdyspaikan lähellä asuva Tommy Malmgren tuli paikalle heti aamulla seuraamaan pelastustöitä.

”Tuntuu kauhealta, että väkivalta tulee niin lähelle. Että herätessään ei voi tuntea oloaan turvalliseksi”, hän sanoo.

”Tämä on Göteborgin paras asuinalue. On surullista, että tällaista tapahtuu.”

Malmgrenin mukaan Ruotsin poliitikot ovat epäonnistuneet totaalisesti jengirikollisuuden saamisessa kuriin. Ja siinä, että ongelmat ylipäätään pääsivät syntymään.

Tommy Malmgren kertoi avopuolisonsa heränneen räjähdykseen.

”Kaikki puolueet ovat tehneet virheitä. Ruotsi tahtoi hyvää, mutta olimme naiiveja integraation ongelmien suhteen. Nyt tarvitaan ennaltaehkäiseviä toimia ja kovempia rangaistuksia. Kaikkien puolueiden yhteistyötä.”