Taleban vapautti joukoittain vankeja, jotka ovat pommittaneet naispuolisia tuomareita tappouhkauksilla. Yli 200 naistuomaria piileskelee koston pelossa.

Afganistanissa naistuomarit ovat joutuneet Talebanin vapauttamien vankien tappouhkauksien kohteeksi, kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters, Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen CNN.

Afganistanissa on Reutersin mukaan noin 250 naistuomaria, joista osa on pystynyt pakenemaan ulkomaille, mutta suurin osa piilottelee kotimaassaan koston pelossa.

BBC:n mukaan ainakin 220 entistä naistuomaria piileskelee parhaillaan eri puolilla Afganistania. BBC on haastatellut heistä kuutta, joiden kokemukset kuluneiden viiden viikon ajalta olivat lähes samanlaiset.

Eräs naisista kertoi tuominneensa uransa aikana satoja miehiä naisiin kohdistuneesta väkivallasta, muun muassa raiskauksista, murhista ja kidutuksesta.

Hän kertoi tappouhkausten alkaneen vain muutama päivä sen jälkeen, kun Taleban oli vallannut hänen kotikaupunkinsa ja vapauttanut joukoittain vankeja. Uhkauksia tulvi puhelimeen teksti- ja ääniviesteinä ja tuntemattomista numeroista tulleina puheluina.

”Oli keskiyö, kun kuulimme Talebanin vapauttaneen kaikki vangit. Pakenimme välittömästi ja jätimme kotimme”, entinen naistuomari sanoi BBC:lle.

Naistuomareista jokainen oli saanut tappouhkauksia Talebanin jäseniltä, jotka he olivat aiemmin tuominneet vankilaan. Talebanin jäseniä oli tuomittu vankeusrangaistuksiin esimerkiksi aviovaimonsa murhasta.

Kaikki haastatellut tuomarit olivat vaihtaneet puhelinnumeroaan ainakin kerran tappouhkausten vuoksi. Parhaillaan he piilottelevat vaihtaen olinpaikkaansa muutaman päivän välein.

Naiset sanoivat Talebanin käyneen etsimässä heitä heidän entisissä kodeissaan. Naapurit ja ystävät olivat kertoneet, että heitä oli kuulusteltu naistuomareiden olinpaikasta.

Valtaan tultuaan Taleban on vapauttanut tuhansia vankeja: omia jäseniään ja muita rikollisia. Kaikki Afganistanin entisen hallinnon alaisuudessa työskennelleet tuomarit – sekä miehet että naiset – on korvattu Talebanin nimityksillä. Naisilta on kielletty työnteko lähes kaikilla aloilla.

Oikeuslaitoksessa työskennelleet naiset ovat kuuluneet maan vaikutusvaltaisimpiin ja näkyvimpiin naisiin. Asemansa vuoksi he ovat olleet korkean profiilin kohteita. Naistuomarit kertoivat kokeneensa häirintää läpi uransa jo ennen Talebanin valtaannousua.

Tammikuussa tuntemattomat asemiehet ampuivat kaksi korkeimman oikeuden naistuomaria. Talebanin tiedottaja kiisti tuolloin ääriliikkeen osuuden tapaukseen.

Ääriliikkeen tiedottaja Bilal Karimi toisti BBC:lle Talebanin antaman lupauksen yleisestä armahduksesta Afganistanin entisen hallinnon työntekijöille. Vastauksena naistuomareiden syytöksiin hän sanoi, että heidänkin tulisi pystyä elämään ilman pelkoa, kuten minkä muun tahansa perheen.

”Erikoisarmeijamme on velvollinen tutkimaan tällaiset tapaukset ja ryhtymään toimiin, kun havaitaan rikkomuksia”, Karimi sanoi.

Kaikki haastatellut naistuomarit sanoivat etsivänsä keinoa muuttaa maasta. Ainakin Uusi-Seelanti ja Britannia ovat BBC:n mukaan luvanneet tarjota tukea naistuomareille.

