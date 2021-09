Venäjällä on kuollut kuluneen vuorokauden aikana yli 850 ihmistä koronaviruksen seurauksena. Edellinen ennätysluku oli neljän päivän takaa.

Venäjällä on raportoitu uusi ennätys koronavirukseen liittyvien kuolemien määrässä. Kuluneen vuorokauden aikana Venäjällä on kuollut 852 ihmistä koronaviruksen seurauksena, kertoivat Venäjän viranomaiset tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

Edellinen ennätys oli neljän päivän takaa perjantailta, jolloin rekisteröitiin 828 koronakuolemaa. Korkean kuolleisuuden on arvioitu liittyvän deltavariantin osuuden kasvuun ja alhaiseen rokotekattavuuteen.

Viranomaisten tilastojen mukaan koronavirusinfektio on aiheuttanut Venäjällä kaikkiaan 205 531 kuolemaa, mikä on Euroopan suurin lukema. Todellisen luvun arvioidaan olevan vielä tätäkin suurempi, mikä johtuu osin Venäjän tavasta luokitella koronakuolemat.

Laajemman määritelmän mukaan Venäjällä olisi kuollut koronaviruksen seurauksena yli 350 000 ihmistä, tiedotti tilastovirasto Rosstat elokuun lopussa.

Venäjä on yksi pandemian pahimmin koettelema maa. Venäjällä on todettu yli seitsemän miljoonaa koronavirustartuntaa ja tartuntojen määrä on ollut viime kuusta lähtien kasvussa. Rokotukset sen sijaan eivät etene toivotussa tahdissa.

Venäläiset suhtautuvat rokotteeseen epäillen ja kyselyjen mukaan suurin osa väestöstä ei aio ottaa rokotusta, vaikka Venäjä oli ensimmäinen maa, joka hyväksyi koronavirusrokotteen käyttöön.

Moskovassa tartunnoissa on ollut piikki ja viranomaiset ovat varoittaneet sairaalahoitoa tarvitsevien koronapotilaiden määrän kasvusta.

Apulaiskaupunginjohtaja Anastasia Rakova sanoi, että kaikissa pääkaupungin tartuntatapauksissa on kyse herkästi tarttuvasta deltavariantista.

Uutistoimisto AFP:n haastattelema moskovalainen Olga Samarina, 52, sanoi, ettei ota rokotetta, koska hän ei ole koskaan saanut tartuntaa. Hänestä rokotteen ottaminen tuntui turhalta, koska tauti ei vaivaa häntä. Koronakuolemat eivät myöskään pelottaneet.

Venäjän alkuperäinen tavoite oli rokottaa 60 prosenttia Venäjän väestöstä syyskuuhun mennessä, mutta se on myöhemmin laskenut tavoitettaan. Kansalaisille on ollut tarjolla ilmaisia rokotuksia joulukuusta lähtien.

Rokotuksia seuraavan Gogov-verkkosivuston mukaan väestöstä vain 28 prosenttia on täysin rokotettuja.

Presidentti Vladimir Putin ryhtyi syyskuussa omaehtoiseen koronakaranteeniin, koska hänen lähipiirissään oli ilmennyt useita koronatartuntoja.

